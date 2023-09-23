Как Россия зомбирует украинских детей с ВОТ и чем это грозит в будущем

Эспрессо расскажет о российской пропаганде в школах на временно оккупированных территориях и какие угрозы несет такое "образование" РФ в будущем

Что в тексте:

Какие нарративы продуцирует Россия в своих учебниках для украинских детей;

Какова ситуация в Мариуполе и других временно оккупированных Россией территориях;

Чего следует бояться в будущем от такого влияния России на детей.

Какие нарративы продуцирует Россия в своих учебниках для украинских детей

С 1 сентября для учащихся 10-11 классов, проживающих на ВОТ Украины, на парты попал обновленный "единственный государственный учебник по истории РФ". Соавтором учебника стал идеолог "русского мира" Владимир Мединский.

В так называемом учебнике переписываются общеизвестные факты последних 50 лет истории. Украинским детям в оккупации рассказывают о якобы неподлинности нашей Независимости, "киевском режиме" и ультранационалистах у власти, которые не терпят инакомыслия. Россия при этом изображается как "голубь мира", а ее военнослужащие-оккупанты национальными героями.

Российские власти давно разработали систему пропаганды в образовании на временно оккупированных территориях и издали не один похожий на вышеупомянутый учебник.

1 сентября украинские эксперты представили свое исследование 23 российских учебников и выделили по меньшей мере 20 нарративов, влияющих на потерю связи украинских детей в оккупации с Украиной. Причем это касается не только истории, но и других предметов, таких как география. В том числе речь идет и о начальных классах. Украина в российском образовании не выступает как самостоятельный субъект, а лишь частью других стран.

В целом эксперты выделили 3 главных кластера российских нарративов :

Формирование общероссийской идентичности. Хотя Россия является многонациональной страной, в учебниках существует только "русский народ". С "большим и могучим" языком, русской культурой и т.д. То есть транслируется все, чтобы ребенок забыл свою Родину и поверил, что его новая "семья" - Россия. Здесь же с первых классов работает нарратив "жить – семье служит". Милитаризация. Как объясняют исследователи, практически все учебники пронизаны войной. Эта тема превалирует даже в предмете "литература" и в географии. Власть – сакральна. Эта группа нарративов отвечает за безусловное и положительное восприятие власти. Так сказать, "вся власть от Бога" и критике не подлежит.

"СВО" и украинский язык

В новом российском учебнике упоминается и полномасштабное вторжение России в Украину. Только там это называется "специальной военной операцией". В общей сложности этой войне посвящено 17 параграфов. Украинским старшеклассникам, которым пришлось увидеть результаты этой так называемой СВО, рассказывают, что в Украине вроде бы властвует "нацистский режим", из-за чего и Россия была якобы вынуждена развернуть "операцию" – Украина не сдержала соглашения (имеется в виду Минских), чтобы защитить население Украине России пришлось проводить СВО, а оккупированные территории теперь являются частью России, что стало результатом волеизъявления "спасенных" от "киевского режима" людей.

Отдельные разделы рассказывают о российских солдатах как посланниках мира в 2014 году и западных санкциях, что "хуже даже нападения Наполеона на Москву".

Всю эту пропаганду, чтобы лучше усвоилась, повторяют и на "разговорах о важном", обязательных.

По сути, в образовании транслируют все то, что и по российским телеканалам, создавая своеобразный информационный пузырь, на фоне тотального контроля Интернета.

1 марта 2023 стало известно, что Россия собирается издавать и учебники по украинскому языку на временно оккупированных территориях.

Так называемый учебник должен "формировать у учащихся традиционные русские ценности, отражающие самобытное духовное, историческое и культурное развитие многонационального народа России, историческую память и преемственность поколений, единство народов России, высшие нравственные чувства, приоритет духовного над материальным, семейные традиции".

"Они будут точно такими же, как и учебники по украинскому языку в советские времена, где не было украинского языка, а была российская терминология с некоторыми вкраплениями отцензированных украинских текстов и упражнений, которые будут максимально сближать русский и украинский языки. Это промежуточное звено уничтожения украинского языка. языки на оккупированных территориях", - комментировал языковой омбудсмен Тарас Кремень Общественному.





Фото: Севастополь, празднование Дня пограничника в 2019 году / фото "Крымская правозащитная группа"

Дети Мариуполя как объект пропаганды и милитаризации крымчан

Как рассказывает советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, сейчас в оккупированном городе учится 14 783 ученика. Из них 3629 учеников – это дети мигрантов из России. В школах катастрофически не хватает учителей. В среднем по каждой школе открыто от 7-12 вакансий учителей. Больше всего не хватает историков, математиков, учителей английского языка. Украинский язык официально по желанию. Неофициально – по школам есть распоряжение сделать все, чтобы украинский язык в классах не преподавалось.

Также, по его словам, в комментарии для Радио Свободы, россияне активно используют детей в Мариуполе как объекты пропаганды и давления на родителей:

"Приходит ребенок на урок и ему говорят: "Крым всегда был русский". Он приходит домой, говорит: «Крым всегда был русским». Родители говорят: "Да ну, чуть-чуть не так". И говорят как оно было. Ребенок возвращается к школы и говорит, условно там: "Не знаю, Марья Ивановна, я не согласен, мои родители сказали, что было так". К родителям потом приходит ФСБ и говорит: "Еще раз и вы не увидите ребенка своего". И родители закрыли рот "И представьте себе, откуда все идет. Все идет не из школы и не от учителей до определенного возраста. Все идет из семьи. Приходит потом ребенок из школы домой, говорит: "Крым же всегда был русский." В лучшем случае, молчат. Что считает ребенок? Так и было".

Крым стал не только военной базой для оккупантов, но и площадкой для милитаризации гражданского населения, а особенно детей.

Как рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью The Village, фактически Россия пытается создать для детей в Крыму безальтернативное будущее – служба в российской армии. Это касается как изучения переписанной по российской пропаганде истории мира, где об Украине речь идет как об "окраине", которая всегда была русской, так и проведение различных мероприятий, к примеру, открытых уроков, на которые приглашают тех, кто принимал участие в боевых действиях против Украины. Их представляют, конечно, как героев. Любые внешкольные мероприятия также проходят с милитарными элементами – детей учат, как бросать гранату, держать оружие и так далее. Даже церковь пропагандирует войну.

Мы уже знаем о таких проектах как "Юнармия" или "Крымпатриотцентр", финансируемые правительством РФ и открыто заявляющие о подготовке детей к военным действиям. Под такое влияние российского образования и пропаганды подпадает, по словам Ольги Скрипник, около 200 тысяч детей в Крыму.

Нечто схожее происходит и на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, но с большей жестокостью.

Чего стоит бояться в будущем от такого влияния России на детей

На фоне всех этих действий российских окупантов уничтожается альтернатива – под запрет россиян попадает любая украинская образовательная литература, даже та, которая не освещает отношения Украины с Россией.

Как рассказывает эксперт по специализированному образованию научного профиля и кандидат исторических наук Ирина Жданова, глобально российская пропаганда в школах может повлиять на терроризм со стороны молодого поколения.

"Российская пропаганда влияет на их ценностную ориентацию, и это не имеет ничего общего с нашими ценностями демократии, достоинства прав человека, евроинтеграции. Я прогнозирую увеличение терроризма и в детской, и в молодежной среде. Это будет глобальная проблема не только Украины, но и всего мира. Именно дети и молодежь чрезвычайно подвержены влиянию экстремизма", — объясняет эксперт по образованию в комментарии Восточному варианту.

Свои опасения выразил и крымский историк Сергей Громенко. В комментарии Крым. Реалии он отметил, что настоящие проблемы могут начаться через несколько лет: