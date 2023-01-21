Как Россия в ООН жаловалась на гонение УПЦ МП
РФ ударила дружеским огнем по собственным позициям
Дошли руки почитать протоколы заседания Совбеза ООН от 17 января по поводу "гонений" против УПЦ МП.
Вывод один: РФ ударила дружеским огнем по своим позициям. И речь не только о медвежьей услуге УПЦ МП, но и о разрушении нарративов о гонениях. Даже Китай не купился на риторику гонений.
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Как отметил албанский представитель в ООН, ранее Россия собирала Совбез по поводу биолабораторий, а теперь по поводу гонений. Тем самым она поставила теорию о гонениях на одну ступень с конспирологической теорией о биолаборатории
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После этого заседание Совбеза ООН говорить о гонениях – это как распространять конспирологические теории. Как отметил албанский представитель в ООН, ранее Россия собирала Совбез по поводу биолабораторий, а теперь по поводу гонений. Тем самым она поставила теорию о гонениях на одну ступень с конспирологической теорией о биолаборатории.
Также инициатива РФ дала повод уже на площадке ООН открыто говорить о роли РПЦ в войне.
Делегация РФ в ООН — это как та унтер-офицерша, которая сама себя высекла.
Об авторе. Кирилл Говорун, доктор философских наук по специальности "Богословие", профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Экуменического института Гаффингтон
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