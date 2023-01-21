Дошли руки почитать протоколы заседания Совбеза ООН от 17 января по поводу "гонений" против УПЦ МП.

Вывод один: РФ ударила дружеским огнем по своим позициям. И речь не только о медвежьей услуге УПЦ МП, но и о разрушении нарративов о гонениях. Даже Китай не купился на риторику гонений.

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Как отметил албанский представитель в ООН, ранее Россия собирала Совбез по поводу биолабораторий, а теперь по поводу гонений. Тем самым она поставила теорию о гонениях на одну ступень с конспирологической теорией о биолаборатории

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После этого заседание Совбеза ООН говорить о гонениях – это как распространять конспирологические теории. Как отметил албанский представитель в ООН, ранее Россия собирала Совбез по поводу биолабораторий, а теперь по поводу гонений. Тем самым она поставила теорию о гонениях на одну ступень с конспирологической теорией о биолаборатории.

Также инициатива РФ дала повод уже на площадке ООН открыто говорить о роли РПЦ в войне.

Делегация РФ в ООН — это как та унтер-офицерша, которая сама себя высекла.

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Об авторе. Кирилл Говорун, доктор философских наук по специальности "Богословие", профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Экуменического института Гаффингтон

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