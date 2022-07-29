Как Россия распространила сеть агентов по Украине, - расследование Reuters

По материалу Reuters .

Когда первая бронетехника российской армии захватчиков достигла центра Чернобыльской атомной станции днем ​​24 февраля, они столкнулись с украинским подразделением, которому было поручено защищать пресловутый объект.

Менее чем через два часа без боя сложили оружие 169 бойцов украинской Нацгвардии. Россия захватила Чернобыль, хранилище тонн ядерных материалов и ключевой плацдарм на подходе к Киеву.

Падение Чернобыля, места страшнейшей ядерной катастрофы в мире, называют аномалией пятимесячной войны: успешная операция блицкриг в конфликте, определенном в других местах неустанным продвижением российских войск и ожесточенным сопротивлением со стороны Украины.

Теперь расследование Reuters выявило, что успех России в Чернобыле не был случайностью, а частью длительной операции Кремля по проникновению секретных агентов в украинское государство.

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Пять человек, которые были в курсе подготовки Кремля, сказали, что планировщики войны в окружении президента Владимира Путина считали, что с помощью этих агентов России понадобятся лишь небольшие военные силы и несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, бежать или капитулировать.

Благодаря интервью с десятками официальных лиц в России и Украине и пересмотру украинских судебных документов и заявлений следователей, связанных с расследованием поведения людей, работавших на Чернобыльской АЭС, Reuters установило, что это проникновение достигло гораздо большей глубины, чем сейчас признано публично. Среди опрошенных чиновников есть люди в России, информированные о планах вторжения Москвы, и украинские следователи, которым поручено выслеживать шпионов.

"Кроме внешнего врага, у нас, к сожалению, есть враг внутренний, и этот враг не менее опасен", – заявил в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов.

К моменту вторжения, сказал Данилов, в России были агенты в украинском секторе обороны, безопасности и правоохранительных органов. Он отказался назвать имена, но сказал, что таких изменников нужно "устранить" любой ценой.

Государственное бюро расследований Украины проводит проверку того, действовала ли Национальная гвардия незаконно, сдав оружие врагу, сообщил Reuters местный чиновник. Государственное бюро расследований не комментирует. Нацгвардия защитила действия своего подразделения на АЭС, указав на риск конфликта на ядерной площадке.

Судебные документы и показания, приведенные здесь впервые, раскрывают роль находящегося под стражей начальника охраны Чернобыля Валентина Витера, против которого расследуются факты отсутствия в должности. Выписка из государственного реестра досудебных расследований, с которой ознакомилось Reuters, показывает, что Витера также подозревают в государственной измене, и его адвокат считает это обвинение безосновательным. В заявлении следствия Витер отметил, что в день вторжения общался по телефону с командиром части Нацгвардии. Витер посоветовал командиру не подвергать опасности свое подразделение, сказав ему: "Пощадите своих".

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Один источник, непосредственно знакомый с планами вторжения Кремля, сообщил Reuters, что российские агенты были направлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата. Reuters не смог независимо проверить подробности этого утверждения. Однако Государственное бюро расследований Украины сообщило, что расследует бывшего высокопоставленного чиновника разведки Андрея Наумова по подозрению в государственной измене за передачу иностранному государству тайны безопасности Чернобыля. Адвокат Наумова отказался от комментариев.

На национальном уровне источники, знакомые с планами Кремля, заявили, что Москва рассчитывает на активизацию "спящих" агентов в украинском аппарате безопасности. Источники подтвердили сообщения западной разведки о том, что Кремль подводит отельера Олега Царева возглавить марионеточное правительство в Киеве. А бывший украинский генеральный прокурор сообщил Reuters в июне, что у украинского политика Виктора Медведчука, друга Путина, был зашифрованный телефон, выданный Россией, чтобы он мог общаться с Кремлем.

Царев сказал, что репортаж Reuters о том, как в целом разворачивалась операция Москвы, "имеет очень мало общего с реальностью". О своих отношениях с Кремлем он не говорил. Адвокат Медведчука отказался от комментариев. Медведчук находится в украинской тюрьме в ожидании суда по обвинению в государственной измене, предшествующей российскому вторжению.

Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план захвата власти в Киеве провалился. Согласно многочисленным источникам в России и Украине, во многих случаях установленные Москвой агенты не выполняли свою работу. Секретарь Совета Безопасности Украины Данилов заявил, что агенты и их руководители считали Украину слабой, что было "абсолютной ошибкой".

Люди, на которых Кремль рассчитывал как на своих доверенных лиц в Украине, преувеличивали свое влияние в предшествующие вторжению годы, сообщили четыре источника, знающие про подготовку Кремля. В своем планировании Кремль полагался на "клоунов – они кое-что знают, но всегда говорят то, что хочет услышать руководство, потому что иначе им не заплатят", – сказал один из четырех, близкий к поддерживаемому Москвой сепаратистскому руководству на Востоке Украины.

Сейчас Путин оказался в продолжительной, полномасштабной войне, борясь за каждый дюйм территории огромной ценой.

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Однако проникновение российской разведки преуспело в одном: оно посеяло недоверие внутри Украины и выявило недостатки украинской Службы безопасности, или СБУ, насчитывающей около 30 000 человек, у которой сложная история с Россией, и теперь ей поручено ликвидировать предателей и коллаборантов.

17 июля в видеообращении к нации президент Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова, которого он знает много лет, объяснив это большим количеством сотрудников СБУ, подозреваемых в государственной измене. Источники в украинских правоохранительных органах сообщили Reuters, что некоторые сотрудники СБУ рассказали во время разговора с ними, что они не могли связаться с Бакановым в течение нескольких дней после вторжения России, что придало ощущения хаоса в Киеве. Баканов не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Зеленский также сообщил, что против лиц, причастных к правоохранительным органам и прокуратуре, открыто 651 дело о вероятной государственной измене и коллаборационизме. Более 60 чиновников СБУ и Генпрокуратуры работают против Украины в зонах российской оккупации, добавил Зеленский.

На просьбу прокомментировать данные Reuters в Офисе президента Украины, СБУ и Генпрокуратуре не ответили. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил: "Все эти вопросы не имеют к нам никакого отношения, поэтому нам здесь нечего комментировать". Российская разведка, ФСБ и минобороны не ответили на вопросы Reuters.

Связи КГБ

Шпионский аппарат Москвы десятилетиями переплетался с Чернобылем. После катастрофы 1986 года, когда реактор взорвался, рассеяв радиоактивные тучи по всей Европе, вмешался советский КГБ. Более 1000 сотрудников КГБ приняли участие в ликвидации, согласно рассекреченной внутренней записке для министра украинского правительства, датированной 1991 годом. Тогдашний начальник КГБ Виктор Чебриков приказал своим офицерам вербовать агентов среди персонала завода и дал указание, чтобы должность заместителя начальника завода по безопасности занимал офицер КГБ, говорится в другой записке – внутренней связи КГБ от 1986 года.

Даже после того, как Украина стала независимой в 1991 году, шефы московских шпионов оставались там могущественными. Первым руководителем внутренней разведки Украины был Николай Голушко, начинавший свою карьеру в советской России. До своего назначения он руководил украинским отделом советского КГБ. Голушко оставил в своих должностях большинство офицеров советских времен, писал он в мемуарах в 2012 году.

После четырех месяцев работы главой разведки Украины Голушко вернулся в Москву, а именно в штаб-квартиру КГБ. В 1993 году он стал главой вновь созданной Федеральной службы контрразведки России, предшественницы сегодняшней ФСБ.

Дом КГБ в Москве, фото: gettyimages

В Москве к Голушко пришел заместитель главы СБУ, пишет в мемуарах. Он напомнил, как украинский чиновник Олег Пугач просил Голушко помочь найти ткань для изготовления формы для украинских разведчиков. Голушко также написал, что Киев, не имея собственных ресурсов и опыта, подписал соглашения, по которым СБУ согласилась делиться разведывательной информацией с Москвой. В обмен Москва дала поставки, технологии и экспертную помощь в расследовании. Reuters обратилось к Голушко за комментарием. Коллега из группы ветеранов разведки рассказал Reuters, что Голушко, которому сейчас 85 лет, был слишком слаб и не мог отвечать на вопросы. Reuters не смогло связаться с Пугачем и не смогло независимо подтвердить аккаунт Голушко.

Офицеры разведки, работавшие в Чернобыле, официально стали частью аппарата безопасности Украины в 1991 году, но они продолжали выполнять приказы из Москвы, сказал человек, непосредственно знавший план вторжения. "По сути, это были сотрудники ФСБ", – сказал он. СБУ не ответила на вопрос о Чернобыле или исторических связях с российской разведкой.

Чернобыльская атомная станция – это огромный объект. Гигантская стальная конструкция окружает реактор №4, место крушения 1986 года. Завод расположен всего в 10 километрах в ближайшей точке от границы с Беларусью, в густом и сильно облученном лесу. По словам западных военных аналитиков, российские военные планировщики считали контроль над Чернобылем стратегически важным, поскольку он находился на кратчайшем пути для их наступления на Киев.

Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину тайных агентов разведки, которым было поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Цель агентов заключалась в том, чтобы не было вооруженного сопротивления, когда сюда войдут русские войска. Источник сообщил, что Чернобыль также служил пунктом выдачи документов из штаб-квартиры СБУ. За оплату украинские чиновники передавали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

Reuters не смог независимо проверить детали аккаунта источника, а ни Государственное бюро расследований Украины, ни СБУ не ответили на вопросы информационного агентства. Но анализ украинских показаний и судебных документов, а также интервью с местным чиновником показывают, что Киев проводит по меньшей мере три расследования по поведению людей, работавших на Чернобыле. Согласно этим документам, расследование идентифицировало по меньшей мере двух человек, подозреваемых в предоставлении информации российским агентам или иным образом помогавшим им захватить завод.

Валентин Ветер, начальник безопасности Чернобыля

Ветер находится в Украине под стражей по подозрению в самовольном отсутствии. Выписка из судебного реестра, с которой ознакомилось Reuters, показывает, что правоохранительные органы начали второе расследование по Ветеру по подозрению в государственной измене. Его адвокат отвергает обвинения.

Одним из подозреваемых украинской прокуратурой и следователями в помощи российским войскам является 47-летний Валентин Ветер, полковник СБУ. В момент российского вторжения Ветер был заместителем гендиректора станции, ответственным за его физическую защиту.

Валентин Ветер, фото: reuters

В мае прошлого года Ветер руководил обычными тренировками, которые должны имитировать нападение вооруженных диверсантов. Участвовали вооруженные бойцы защищающего Чернобыль подразделения Нацгвардии и отрабатывали силовой отпор нападающим. Ветер сказал, что обучение прошло успешно, согласно видеоинтервью, опубликованному вскоре после этого на веб-сайте станции. Он также выразил надежду, что команде безопасности Чернобыля "не нужно будет применять полученные знания и навыки в реальной ситуации".

Согласно заявлению, которое он предоставил следователям, Ветер был откомандирован из СБУ на работу в Чернобыль на должность начальника охраны в середине 2019 года. В дальнейшем заявлении он сказал, что 18 февраля этого года – за шесть дней до российского вторжения – он пошел на больничный из-за респираторной проблемы.

К тому времени Россия наращивала свои войска в Беларуси, готовясь к вторжению, заявили тогда официальные лица США. На спутниковых снимках, сделанных американской спутниковой компанией Maxar 15 февраля, виден военный понтонный мост, строящийся через реку Припять в Белоруссии, к северу от электростанции. Полиция Украины и СБУ были в усиленной готовности в ответ на российскую угрозу, а глава нацполиции заявил в заявлении того времени, что на Чернобыльской станции была усилена охрана.

Утром российского вторжения, 24 февраля, Ветер в заявлении следствию сообщил, что находился у себя дома в Киеве. Он позвонил руководителю подразделения Чернобыльской Нацгвардии, которое находилось на его посту. К тому времени люди на заводе знали, что колонна российской бронетехники направляется к ним.

Ветер, по его свидетельствам украинским следователем, сказал командиру на русском: "Пощади своих". Ветер не имел официальных властей над Национальной гвардией, и агентство Reuters не смогло определить, прислушался ли командир к словам Ветера, когда подразделение сдалось после переговоров с российскими захватчиками. В заявлении Нацгвардии указано, что командиром подразделения является Юрий Пиндак.

Когда российские солдаты наконец-то отступили из Чернобыля после 36-дневной оккупации, они забрали Пиндака и большую часть его подразделения в плен. Украина говорит, что охранники находятся в России или Беларуси. Российские официальные лица не комментировали местонахождение подразделения.

Государственное бюро расследований Украины проводит проверку нарушения Нацгвардией закона, сложив оружие, сообщил Юрий Фомичев, мэр города Славутич, где проживает большинство чернобыльцев. Фомичев сказал, что ему неизвестно, чтобы кому-то предъявили обвинение. Государственное бюро расследований не ответило на вопросы Reuters на этот счет.

В Нацгвардии отказались комментировать действия отдельных командиров и военнослужащих подразделений по защите Чернобыля. "Бои на территории ядерных объектов запрещены Женевской конвенцией", - говорится в сообщении, добавляя, что это "одна из причин", почему на месте не было ожесточенных боев. Он передавал вопрос о любом расследовании в Бюро.

Статья 56 дополнительного протокола к Женевской конвенции говорит о том, что атомные электростанции и другие опасные установки не должны подвергаться нападению.

Ветер был арестован на Западе Украины и находится в СИЗО по подозрению в самовольном отсутствии. Выписка из судебного реестра, с которой ознакомилось Reuters, свидетельствует, что правоохранители начали повторное расследование в отношении Ветера по подозрению в государственной измене из-за "преднамеренного содействия военным формированиям страны-агрессора - Российской Федерации - в проведении подрывной деятельности против Украины". Доказательств его связи с российскими спецслужбами пока не найдено.

В судебных заявлениях Ветер сказал, что сбежал из Киева ради безопасности своей семьи через два дня после захвата Чернобыля, но пытался поддерживать связь с коллегами на станции.

Его адвокат Александр Коваленко заявил, что Ветер имел уважительную причину для увольнения с работы и не знал, что должен оставаться в Чернобыле. Адвокат сказал, что любые обвинения в государственной измене были необоснованными, и Ветеру не вручали письмо о подозрении, обычно предшествующем обвинению. По словам адвоката, Ветер сказал "пощадите своих", чтобы напомнить командиру Нацгвардии, что от него зависит много людей. Ветер не обсуждал капитуляцию, сказал Коваленко. Он добавил, что следствие не спрашивало Ветера об обмене документов на ЧАЭС.

Наличные и изумруды

Степень проникновения России в Чернобыль привлекла внимание украинских властей к СБУ, где работал Ветер. В частности, военные прокуроры по делу Ветера заинтересованы в его связи с бывшим украинским чиновником по имени Андрей Наумов, согласно источникам, осведомленным о расследовании, и стенограмме допроса Ветера, которую увидел Reuters.

Андрей Наумов, бывший глава разведки

Наумов исчез еще до российского вторжения. Согласно заявлению полиции, он появился в Сербии в июне в машине, заполненной наличными и изумрудами. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что ведет досудебное расследование по Наумову по факту государственной измены. Адвокат Наумова отказался от комментариев.

Ранее он был чиновником украинской прокуратуры, а в 2018 году Наумов был назначен руководителем государственного предприятия COTIZ, отвечающим за управление имуществом зоны радиоактивного отчуждения вокруг Чернобыля. Основная часть роли COTIZ заключалась в содействии экстремальному туризму в зоне отчуждения, но предприятие также играло роль в обеспечении безопасности места, согласно его веб-сайту.

После пребывания в Чернобыле Наумов был назначен начальником департамента внутренней безопасности СБУ, отделом, расследующим других офицеров, подозреваемых в преступной деятельности. В прошлом году ведомство заявило, что предотвратило покушение на Наумова другими сотрудниками СБУ. Позже Наумов был уволен с должности начальника управления, сообщает украинское СМИ и источник в правоохранительных органах.

Андрей Наумов, фото: rfe

По словам представителя правоохранительных органов, Наумов исчез незадолго до вторжения. В конце концов, он оказался в Сербии в июне. В заявлении полиции Сербии, опубликованном 8 июня, говорится, что полиция и антикоррупционные агенты арестовали гражданина Украины по инициалам "А.Н." на границе с Северной Македонией. Он пытался попасть в Северную Македонию из Сербии. В ходе обыска BMW, в котором он был пассажиром, было обнаружено 124 924 долларов и 607 990 евро наличными, а также два изумруда, говорится в сообщении. В нем сказано, что это лицо и неназванный водитель BMW, которого также задержали, подозревают в намерениях отмывать наличные и изумруды, которые, по мнению полиции, происходят от преступной деятельности. Посол Украины в Сербии Владимир Толкач публично подтвердил, что арестованный – Наумов.

Государственное бюро расследований подтвердило сообщение местных СМИ о том, что ведет досудебное расследование по Наумову за государственную измену. В нем сообщили, что проверяют, собирал ли Наумов во время работы на станции, а затем в СБУ информацию о состоянии безопасности на Чернобыльской АЭС и передавал ее иностранному государству. В заявлении не сообщается, какие основания подозревать, что он передавал секреты, есть ли конкретные доказательства, связывающие его с Россией.

31 марта президент Зеленский своим указом лишил Наумова звания бригадного генерала. В тот же день президент Украины в эмоциональном обращении заявил, что Наумов и еще один генерал СБУ являются "изменниками", нарушившими присягу на верность Украине. Зеленский не упомянул о Чернобыле.

Наумов остается в заключении в Сербии, и связаться с ним для комментария не удалось. Его адвокат в Сербии Виктор Гостиляц отказался от комментариев. В СБУ не ответили на вопрос о Наумове.

Обезголовление

Для российских планировщиков войны захват Чернобыля был лишь ступенькой к главной цели: взятие под контроль украинского национального правительства в Киеве. Там Кремль также ожидал, что тайные агенты на властных позициях будут играть решающую роль, согласно четырем источникам, знакомым с планом.

Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины с 2016 по 2019 год, рассказал Reuters, что на момент его ухода с должности "сотни" сотрудников Минобороны находились под наблюдением, утвержденным его офисом, поскольку их подозревали в связях с Россией. Луценко сказал, что, по его мнению, есть такое же количество подозреваемых в шпионаже в других министерствах.

Пять источников сообщили, что российские военные планировщики также рассчитывали на помощь других союзников в восторге.

Виктор Медведчук, лидер ОПЗЖ

Обвинения в государственной измене Медведчуку предъявлены 11 мая 2021 года. Следователи СБУ тогда утверждали, что он передавал российским чиновникам секретные данные об украинских воинских частях. Медведчук обвинение отвергает.

Одним из известнейших лоялистов был Виктор Медведчук, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Путин является крестным отцом одного из детей Медведчука. В 2014 году Медведчук выступает активным противником народных протестов, призывающих к сближению с Европейским Союзом.

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11 мая 2021 Медведчук выдвинули обвинения в государственной измене. Тогда следователи СБУ утверждали, что Медведчук передавал российским чиновникам секретные данные об украинских воинских частях, намеревался вербовать украинских агентов и скрыто влиять на украинскую политику. За день до вторжения он вышел из дома в Киеве и собирался уехать из страны, в нарушение условий взятия под залог, сообщает СБУ.

Медведчук был задержан 12 апреля, сообщил в тот день Зеленский. Зеленский немедленно опубликовал фотографии, на которых он находится в наручниках, в украинской военной форме и с потертым видом. С тех пор Медведчук находится под стражей.

Медведчук возразил обвинения в государственной измене, заявив, что они сфальсифицированы и являются частью политического сговора против него. 13 апреля пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что Медведчук не имел внешней связи с российским руководством.

Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, сказал Reuters, что до российского вторжения Медведчук пользовался зашифрованным телефоном, предоставленным ему Кремлем, оборудованием, зарезервированным только для высших российских чиновников и лидеров пророссийских сепаратистов. Луценко сказал, что украинским следователям удалось сломать зашифрованную телефонную систему, не разглашая, что они нашли.

Адвокат Медведчука Татьяна Жуковская отказалась от комментариев, пока суд не вынесет решение по делу. Украинская прокуратура не комментирует ход событий.

Олег Царев, владелец отелей

Утром 24 февраля Царев сообщил в соцсетях, что перешел на подконтрольную Киеву территорию. "Киев будет свободен от фашистов". Три источника, знакомые с планами России, сказали, что кремлевские планировщики избрали Царева возглавить временное марионеточное правительство. Царев говорит, что рассказ Reuters об общей операции "имеет очень мало общего с реальностью".

Другой ключевой фигурой, согласно трем источникам, знакомым с российскими планами, был Олег Царев, 52-летний бывший депутат украинского парламента с квадратной челюстью. Эти источники сообщили, что его избрали те, кто планирует вторжение Кремля, чтобы возглавить новое временное правительство, которое они планировали создать. Их комментарии являются первым подтверждением со стороны России оценок разведки США, опубликованных Financial Times в начале этого года, о том, что Москва рассматривает возможность назначения Царева на руководящую роль в марионеточном правительстве в Киеве.

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Царев находится под санкциями Украины и США с 2014 года, когда после провала попытки выиграть выборы президента Украины он возглавил организацию под названием "Новороссия". Группа продвигала идею превращения юго-восточной Украины в отдельное пророссийское государство. До начала этого года он находился в аннексированном Россией Крыму, где владеет двумя гостиницами.

Рано вечером 24 февраля, в начале вторжения, Царев сообщил своим более 200 тысячам подписчиков в Telegram, что он пересек контролируемую Киевом территорию. "Я в Украине. Киев будет свободен от фашистов".

Но Зеленский не капитулировал. Любые ожидания в Москве, что он сбежит из Киева или договорится о соглашении, которое уступит требованиям России, вскоре развеялись. В последующие недели украинские войска остановили наступление российских войск на Киев.

В столицу Царев так и не попал. 10 июня он опубликовал для подписчиков в Telegram рекламу своей приморской гостиницы в Крыму, где одна ночь стоит 1500 рублей ($28) с человека за ночь. Сейчас Царев проводит время в Крыму, ездит в Москву, говорится в его публикациях в соцсетях.

Паранойя и недоверие

Однако кампания проникновения России вызвала подозрения и недоверие на некоторых уровнях украинского государства, что препятствовало его способности управлять, особенно в первые несколько дней после вторжения.

Несколько источников сообщили, что один яркий инцидент, подпитавший напряжение во властных коридорах Киева, связан со смертью в начале марта Дениса Киреева, бывшего руководителя банка. Он был членом украинской делегации, участвовавшей в кратковременных переговорах с российскими переговорщиками на украинско-белорусской границе, начиная с 28 февраля. На фотографии виден Киреев, сидящий рядом с украинскими официальными лицами за столом переговоров.

Советник администрации Зеленского в онлайн-интервью заявил, что сотрудники СБУ застрелили Киреева, пытаясь арестовать его как российского шпиона.

Но в Управлении военной разведки Украины заявили, что Киреев был ее сотрудником и разведчиком и что он погиб как герой, выполняя неопределенную специальную задачу, защищая Украину. Источник, близкий к украинским военным, сообщил Reuters, что Киреев действительно был шпионом, работавшим на Украину. По словам этого источника, он имел доступ к высшему руководству России и передавал ценную информацию о планах вторжения и других вопросах своим руководителям в Киеве.

Иван Баканов, бывший глава Службы безопасности Украины

17 июля в видеообращении к нации президент Зеленский отстранил Баканова, которого он знает много лет, ссылаясь на множество сотрудников СБУ, подозреваемых в государственной измене. Баканов не ответил на вопросы Reuters.

Среди хаоса в начале войны Баканов, который тогда возглавлял СБУ, покинул Киев как минимум через три дня после российского вторжения, по словам трех человек в украинских правоохранительных органах. Два из этих людей сказали, что некоторые сотрудники СБУ рассказали, что они не могли связаться с Бакановым в течение нескольких дней после вторжения России. Отстраняя Баканова 17 июля, Зеленский ссылался на статью устава Вооруженных сил Украины, согласно которой военнослужащие могут быть освобождены от исполнения обязанностей за ненадлежащее поведение, приведшее к потерям или угрозе потерь.

Иван Баканов, фото СБУ

Баканов и СБУ не ответили на вопросы Reuters.

В своей речи Зеленский подчеркнул, какой урон российское проникновение наносит его стране, которая находится в состоянии боевых действий, говоря о многочисленных чиновниках, обвиняемых в измене Украины.

"Такой набор преступлений против основ национальной безопасности государства... ставит перед профильным руководством очень серьезные вопросы", – сказал Зеленский.

"На каждый из этих вопросов будет дан ответный ответ".

Страх и подозрение, когда Украина охотится на предателей на востоке

Пока Украина охотится на предателей, страх российского проникновения распространяется на восток далеко от столицы.

Ощущение паранойи глубже здесь, на востоке Украины, где подозрения в государственной измене, совершенные местными жителями, разделяют ранее оккупированные села. Такие как Кутузовка, когда-то мирный хутор восточнее Харькова, где повсюду видны признаки недавнего присутствия России.

Бродячие собаки бродят по разбитому стеклу, а над головой раздается звук обстрела, а украинские войска все еще отражаются от почти постоянного артиллерийского огня российских войск к северу от села, когда Reuters посетило село в конце мая.

Когда в начале марта в Кутузовку прибыли российские войска, они быстро создали местную администрацию марионетки.

55-летняя владелица хутора Наталья Кириченко вместе с несколькими соседями пряталась в своем доме, когда к ее двери вошли российские военные. Фермеры рассказали, что российский командир вывел Кириченко и ее соседей на улицу и сообщил, что теперь село возглавит местная жительница Надежда Антонова.

Кириченко рассказала, что ее два дня допрашивали российские военные по поводу ее зятя, который находится в украинских правоохранительных органах. Как рассказал Кириченко, солдаты сказали ей, что Антонова сообщила им о своем зяте и обвинила ее в том, что она работала споттером для украинских войск, которой поручено следить за перемещениями российских солдат.

Наталья Кириченко (слева) , reuters

"Когда русские солдаты меня забрали, я, честно говоря, не думала, что вернусь", – сказала она. "Я не могла поверить, что кто-то из нашего общества выдаст меня".

В конце концов Кириченко уволили. Российские чиновники в Кремле не ответили на вопрос Reuters по этому делу.

В конце апреля Украина успешно отбросила российские войска и уволила Кутузовку. Антонова оперативно задержали и возбудили уголовное дело за сотрудничество с российскими военными. Если она признана виновной, ей грозит более десяти лет заключения. Адвокат Антоновой не ответил на вопросы Reuters.

В своей речи в начале этого месяца президент Владимир Зеленский говорил о высоких потерях, которые наносит стране российское проникновение. Ниже высоких уровней государственной измены, которые он выделил, есть еще много случаев, которые попадают в серую зону. Это могут быть как публикующие пророссийский контент в социальных сетях, так и те, кто каким-либо образом сотрудничает с оккупационными российскими войсками.

"Наше население сыграло очень большую роль в информировании полиции, извещая нас о диверсантах", – сказал Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел, управляющий Национальной полицией.

Хотя официально расследование таких случаев возложено на Службу безопасности Украины (СБУ), значительная часть практической работы по сбору информации легла на милицию, сказал Енин.

В настоящее время Национальная полиция задержала более 1000 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности по заказу российских властей, сообщает МВД.

В Харькове, примерно в 40 километрах от российской границы, четверо милиционеров начали ночное патрулирование города сразу после 22:00, комендантского часа, в конце мая. Держа автоматы АК и одетые в бронежилеты, офицеры обыскивали темные улицы города в поисках подозрительных лиц.

"Когда мы кого-то останавливаем, то пытаемся понять, где они живут, кто они, говорят они по-украински или нет", — сказал Тимур, отказавшийся назвать свою фамилию.

Их машина ускорилась, когда над головой взвыла сирена воздушной тревоги. Офицеры спустились на станцию ​​метро, ​​чтобы скрыться. Через пятнадцать минут они снова появились, чтобы патрулировать безлюдные улицы до рассвета.

Дело Антоновой привлекло внимание в России. Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире телевидения, что Антонова помогала российской операции и теперь ее несправедливо наказали. "Нам нужно спасти тех, кого мы можем спасти, и вознаградить тех, кто нуждается в вознаграждении", – сказала Симоньян.

Указывая на сложность таких дел, некоторые крестьяне также говорят, что Антонова несправедлива мишень. Говорят, Антонова обеспечивала питание крестьян и защищала их от жестокого обращения со стороны русских солдат во время оккупации.

"Можно ли назвать это сотрудничеством, когда россияне приставляют оружие к его спине?", – один житель кричал возле детского сада, где десяток крестьян все еще живут под землей.

Но генпрокурор области Александр Фильчаков заявил, что у следствия есть доказательства того, что Антонова передавала врагу информацию, приведшую к гибели украинцев. Хотя он признал симпатии некоторых крестьян, Фильчаков сказал, что украинцам нужна справедливость.

"Она должна нести ответственность", - сказал он.