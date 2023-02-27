Об этом и не только мировые СМИ писали 27 февраля:

The New York Times:

Российское наступление началось, но оно совсем малозаметно, пишет издание, рассказывая о боях на примере украинского Лимана. "Каждый день, иногда более одного раза в день, небольшие группы выступают и пытаются захватить наши позиции", – рассказывает о действиях врага вблизи украинских позиций боец с позывным Дизель.

Министр финансов США Джанет Йеллен, не анонсируя визит, посетила Киев. В ходе поездки Йеллен объявила о перечислении 1,25 миллиарда долларов помощи Украине. "Одной из остановок министра Йеллен была школа №168 на Оболони, которая была серьезно повреждена во время первой атаки прошлого года, когда российские войска подошли к зданию. Школа, в которой учителя, администраторы и другой персонал получали компенсацию за счет прямой поддержки бюджета США, с тех пор была восстановлена", – рассказывает о визите NYT.

The Washington Post:

Совет ООН по правам человека начинает заседание по осуждению российской агрессии. Роль ООН в привлечении Москвы к ответственности за военные преступления должна стать ключевой темой прений. Делегация из Москвы примет участие в заседании в качестве наблюдателя. Как отметил Гутерреш, с начала войны официальные лица ООН задокументировали сотни нарушений, включая исчезновение мирных жителей и акты сексуального насилия против мужчин, женщин и детей. В результате ожидается, что участники сессии расширят мандат ООН на проведение расследований по привлечению России к ответственности за военные преступления.

The Guardian:

Украинская лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук говорит, что суды над россиянами за преступление агрессии могут предотвратить дальнейшие зверства. По ее мнению, возможная справедливость поможет им понять, что спрятаться за абстрактным Путиным не удастся, что, возможно, лично придется отвечать за каждый поступок.

"Америка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметила во время своего визита в Киев министр финансов США Джанет Йеллен. Она также сказала, что Вашингтон изучит просьбы Киева о введении санкций против ядерно-энергетического сектора России, но должен "учитывать" потенциальные последствия таких действий для западных союзников.

Как сообщает The Guardian, белорусские партизаны заявляют, что подорвали российский самолет под Минском. Они утверждают, что серьезно повредили российский военный самолет. А лидер оппозиции назвал это событие "самой успешной диверсией" с начала войны. Белорусская партизанская организация заявила, что использовала беспилотники для удара по аэродрому Мачулищи в 12 км от Минска. С их помощью удалось повредить самолеты раннего предупреждения и контроля (AWACS).

Без цензуры и прикрас, режиссер Евгений Титаренко, волонтер медицинского батальона Госпитальеры с 2014 года, привез в Берлин свою документальную ленту "Восточный фронт", которая перенесет немецких зрителей в реалии жизни украинских медиков и воинов. "Некоторые говорят, что в нашем фильме есть сцены, которые слишком тревожны для просмотра. Я говорю, что возможно, самое время людям внимательнее присмотрелись к происходящему", – отмечает он.

Politico:

Сильные и слабые стороны Владимира Зеленского попытались изучить в Politico. За несколько недель до вторжения России высокопоставленные украинские оппозиционные политики и бывшие министры были исполнены разочарования, пишет издание. Они просили Зеленского о встрече и увеличении финансирования украинской армии. "Они хотели интенсивного планирования войны, включая разработку и публикацию приказов гражданской обороны, чтобы люди знали, что делать, когда грохочут пушки", – отмечает один из редактора Politico Джейми Деттмер в своем материале. Те просчеты Зеленскому простили, однако не забыли, поэтому они легли в основу тревог оппозиции по поводу будущего послевоенной Украины.

Вместе с тем трансформация Зеленского после начала вторжения была поразительной. "Даже его отечественные критики снимают шляпы перед ним за его сильные стороны как замечательного коммуникатора: его ежедневные обращения к украинцам укрепляли их, давали направление и повышали моральный дух, даже когда настроения, разумеется, падали", – пишут в издании. Однако предостережения относительно будущего все же остаются.

Reuters

В начале сессии Совета по правам человека Верховный комиссар ООН по правам человека осудил "бессмысленное" вторжение России в Украину, на которой страны хотят усилить проверку вероятных военных преступлений Москвы и поднять вопрос об отношении Китая к мусульманам-уйгурам.

Издание также сообщает, что украинский суд оставил под стражей двух пленных российских военных, обвиняемых в участии в обстрелах Россией жилых районов на востоке Украины. Одного из них приговорили к 9 годам заключения, а другого – к 10. Имен осужденных не разглашали, однако отметили, что они были взяты в плен в прошлом году.

CNN:

СМИ пишет о россиянах, имеющих отличное мнение о войне, однако остающихся заложниками параллельной реальности Путина. "Что заставило меня изменить свое мнение? – рассказывает CNN 53-летняя жительница Москвы. – Во-первых, мой сын призывного возраста, и я боюсь за него. А во-вторых, у меня очень много друзей там, в Украине, и я с ними общаюсь. Поэтому я против". В своем материале издание подает комментарии россиян, которые изменили свое мнение относительно правильности действий Путина, или же с самого начала не поддерживали его.

Также медиа публикует обновление новостей по ситуации и событиям в Украине. В частности то, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об ожидаемом дефиците бюджета страны в этом году на уровне $38 млрд, однако США предоставит более $10 млрд бюджетной поддержки к сентябрю. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины сообщил, что в понедельник разговаривал с высшим генералом США и в очередной раз подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Киева с помощью многоцелевых истребителей F-16.

BBC:

Как Россия брала юг, а потом застряла, рассказывает BBC. "Когда Россия вторглась в Украину год назад, одного из самых больших успехов они достигли на Юге Украины. За несколько дней российские войска, наступая из Крыма, захватили территорию Украины больше Швейцарии, - вспоминает издание. "Скорость была решающей для российского успеха. Их тактика заключалась в том, чтобы обойти большие города, окружить их и идти дальше. За два дня планировали взять Николаев, за три — Одессу, – рассказывает BBC генерал-майор Дмитрий Марченко, которого отправили организовывать оборону Николаева. Но российский план окончился провалом. Он подчеркнул, что все это и благодаря простым местным жителям: они постоянно следили за передвижением российских войск и передавали украинским артиллеристам координаты. Простые люди уничтожали бронетехнику и брали в плен россиян.

Еще один материал издания посвящен пилотам украинских военных вертолетов. Например о 34-летнем Романе: "Чем ближе к цели, тем ниже мы летим. Это один-два метра над землей, – рассказывает он. – Недостаточно просто поразить цель. Вы должны безопасно вернуться и вернуть свой экипаж и вертолет для следующей миссии" . Журналисты BBC побывали в месте, которое не могут называть, однако прямо касающемся работы военной авиации. "Его вертолет Ми-8 примерно такого же возраста, как и он, и не имеет тяжелого вооружения и современных систем предупреждения о приближающихся ракетах. Каждая миссия может быть для него последней", – пишут они, подчеркивая необходимость украинским воинам новейшего оборудования .

Gazeta Wyborcza:

Издание рассказывает об украинках, рожающих во время войны. Под обстрелами, на оккупированных территориях, часто без доступа к врачам и медикаментам, только с поддержкой родных рядом. Как это - давать жизнь в то время, когда вокруг жизни уносят, ставит вопрос "Выборча" и рассказывает истории двух украинок, которые в сверхсложных условиях смогли эту новую жизнь дать.

Также польское медиа пишет о сложных боях под Бахмутом и контрнаступлении украинской армии. Несмотря на постоянные атаки, россияне не смогли захватить Бахмут. Российские войска пытались окружить украинских воинов, а те пошли в контрнаступление.