Он, конечно, обошел причины, по которым Запад дошел до такой, пока только вероятной цели, потому что если бы так было, то разговор стал бы сеансом саморазоблачения. Война против Украины – инициатива самого Путина, и, к слову, того "русского народа", над перспективами которого сейчас так переживает тот, кто заслуженно получил по зубам. Эта война (СВО по-путински) рассматривалась кремлем как начальный этап крестового похода против западной цивилизации, как инструмент восстановления гегемонии советской империи в Европе и не только. И "русский народ" аплодировал этой авантюре, полагая, что агрессия против Украины будет происходить, как и в Чечне, Грузии или Сирии, а воевать ему, "российскому народу", формате реалити-шоу придется с попкорном у телевизионных экранов.

Война против Украины – инициатива самого Путина, и, к слову, того "русского народа", перспективами которого сейчас так переживает тот, кто заслуженно получил по зубам

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Но вернемся к пророчествам кремлевского "стратега". Я не зря беру словосочетание "русский народ" в кавычки. Ибо "рассеяне" – искусственное, накинутое идеологическими "отцами" неоимперии понятие. Оно такое же условное и нежизнеспособное, как прежде, в брежневское время, понятие "советского народа". Фактически только при Ельцине, с провозглашением "независимости" РФ, идеологемы "российский народ", "рассияне" начали практиковать в СМИ и официальных выступлениях, продвигать через эстраду и ТВ. Раньше были "русские" – как краеугольный камень имперской конструкции, и по крайней мере признавалось, что есть другие, отличные от тех условных "великорусских", поселенцы большого барака. "Независимая Россия" нивелировала и эти жалкие остатки национальных идентичностей, хотя на практике "русские" оставались "равнее среди равных", "великими". Ибо, к примеру, якуты, тувинцы, буряты, дагестанцы, хотя имели свои административные единицы (даже республіки), — как и раньше, — по-прежнему были для имперских центров – Москвы и Санкт-Петербурга – только сырьем, рабочей силой, а теперь еще и – пушечным мясом в войне против Украины.

Фактически только при Ельцине, с провозглашением "независимости" РФ, идеологему "российский народ", "рассияне", начали практиковать в СМИ и официальных выступлениях, продвигать через эстраду и ТВ. Раньше были "русские" – как краеугольный камень имперской конструкции, и по крайней мере признавалось, что есть другие, отличные от тех условных "великорусских" поселенцы великого барака

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Но Путин берет высокую планку, говоря, что в случае деконструкции РФ "российский народ" исчезнет. Ибо не может исчезнуть то, чего априори не существует. Москва, известно, была основана киевскими властителями на тамошних болотах. И кто теперь скажет, какое из местных угро-финских племен стало фундаментом для нового национального сообщества - "русских". "Русские" – это миф, следствие привычной для московитов кражи, это попытка присвоить наследие своего могущественного когда-то властителя, закамуфлироваться под его знамена, а затем провозгласить все это своим.

Поэтому в случае распада "федерации" вряд ли останутся какие-то "московиты", "уральцы", как пугает Путин. Будут независимые национальные образования этносов, на своих извечных территориях, которые попытаются начать заново насильственно прерванную традицию. Во всяком случае, Форум Свободных Народов Постросии пока виртуально, но уже стал платформой для деимпериализации, деколонизации нынешнего монстра. Я уже писал, что с 16 февраля начался интернет-плебисцит, инициированный The Free Nations of Russia Forum – FNRF, в Кенигсберге, Ингрии, на Урале, в Сибири и на Кубани. Заметьте, это регионы, которые до сих пор считались неприкосновенно "русскими". Что уж говорить о Татарстане, Сахе, Дальнем Востоке.

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Украина должна сыграть решающую роль в процессе разрушения империи зла. Это, если хотите, решение не только "дилеммы первородства", но и самая главная гарантия безопасности для будущих поколений украинцев. Именно об этом периодически напоминает и секретарь СНБО Алексей Данилов, настаивая именно на таком результате Великой войны.

Украина должна сыграть решающую роль в процессе разрушения империи зла. Это, если хотите, решение не только "дилеммы первородства", но и самая главная гарантия безопасности для будущих поколений украинцев

С украинской точки зрения, все оправдано и обосновано. Российские же либералы — от Ходорковского до Навального, — рассказывают, что Россию следует сохранить в ее нынешних границах, что, мол, "рассеяне" не отвечает за войну и геноцид украинцев. Привычно для такого рода московских "демократов", которые по сути являются имперцами и "великороссами". Нет, "народец" таки ответственный: это он выбирал Путина на царство, это он устраивал сатанинские танцы в поддержку войны, в конце концов, это он, питает ее своими ресурсами и своим трудом.

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Колеблется и Запад, иногда призывая, как Макрон, "не раздавить Россию". Сомнения понятны, однако не оправданы. Хотя бы историей развала СССР, которого тоже опасались лидеры демократического мира. И что? Глиняный гигант упал, мир хоть немного стал более безопасным от его маразматических претензий. Ядерный потенциал? Он именно сейчас опасен, — во-первых, тем, что зависит от воли загнанной в ловушку крысы, во-вторых, из-за невыясненности условий соблюдения его безопасности и надлежащего обслуживания. Поэтому побежденную Россию следует денуклеаризовать.

Но это – будущее. Теперь же важно, что Путин тщетно стремится мобилизовать "россиян" перед угрозой исчезновения. Вот не надо было лезть к соседям, в гимне которых четко прописана судьба захватчиков: "...как роса на солнце".

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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