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Обзор

Как РФ замедляет контрнаступление ВСУ, Пентагон создает новую команду по мониторингу помощи США Украине. Акценты мировых СМИ 14 сентября

Юрий Мартынович
14 сентября, 2023 четверг
11:00
Мир про Украину

В фокусе международных СМИ был анализ встречи президента России и лидера КНДР, а также новая команда Минобороны США для мониторинга помощи, которую американцы оказывают Украине

На таких темах акцентируют международные издания на утро 14 сентября.

Почему обе Кореи задействованы в войне России против Украины

КНДР, Північна Корея

Фото: Getty Images

Одной из главных тем международных СМИ была встреча двух диктаторов – России и КНДР. В частности, в New York Times объяснили , откуда у КНДР столько оружия, что она готова поставлять боеприпасы для войны России в Украине.

Южная и Северная Кореи в течение десятилетий после своего конфликта накапливали оружие.

"Вашингтон и Москва наполнили Корейский полуостров оружием, разжигая войну между Югом и Севером семь десятилетий назад. Сейчас Россия и Соединенные Штаты протягивают руку к тем же союзникам, чтобы поставлять крайне необходимые боеприпасы, поскольку государства снова сталкиваются друг с другом, и на этот раз на другом конце земного шара, в Украине", - пишут американские журналисты.

Представитель Государственного департамента в Вашингтоне Мэттью Миллер охарактеризовал недавнюю встречу президента России и лидера КНДР так, что Путин "умоляет Ким Чен Ына о помощи". Но не только Россия обращается за помощью на Корейский полуостров: согласно соглашениям, заключенным с Вашингтоном, Южная Корея в течение месяцев доставляла большое количество артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты. Хотя Южная Корея настаивает, что не поставляет никакого летального оружия непосредственно в Украину. Но поставки американским военным помогают высвободить американские запасы, которые Украина может использовать в борьбе с Россией.

Северная Корея, хотя изолированная и обедневшая, дала приоритет наращиванию военной силы, а ее пропагандистская машина призывает к постоянной бдительности против американского вторжения. Она разработала свои ракеты путем обратного проектирования советских систем. Считается, что она построила свои первые межконтинентальные баллистические ракеты при помощи ракет с черного рынка из Украины. Страна также заработала деньги, продавая оружие таким странам, как Сирия и Иран", - говорят в New York Times.

Корейская война так и не завершилась официально после того, как в 1953 году оружие стихло после прекращения огня. Технически обе Кореи все еще находятся в состоянии войны, и с тех пор принимают участие в гонке вооружений, создав две крупнейшие в мире постоянные армии с большими запасами оружия.

РФ беспилотниками и управляемыми бомбами замедляет украинское контрнаступление

російський дрон-камікадзе "Ланцет"

Фото: mil.in.ua

В The Washington post написали об украинском контрнаступлении, а именно, что Россия наращивает удары беспилотниками и управляемыми бомбами, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению ВСУ.

Защита России оккупированных территорий на юге Украины началась с плотной паутины линий траншей, крепких укреплений и бетонных зубов дракона. Сейчас, через несколько месяцев контрнаступления Украины небо над Запорожской областью стало еще одной угрозой, которую Украине нужно преодолеть.

Солдаты и аналитики говорят, что российские войска наносят удары украинским войскам ударными беспилотниками и управляемыми бомбами, являющимися частью стратегии, чтобы использовать недостатки Украины, включающие наличие ограниченных систем противовоздушной обороны и гораздо меньшего количества истребителей, чем у Москвы.

Москва усилила воздушные атаки в регионе, используя два разнообразных оружия — самодетонационные ударные беспилотники и авиационные бомбы, модифицированные, чтобы сделать их более точными. Вместе они образуют постоянный взрывной барабанный бой.

Эти два оружия используются для разных целей. "Ланцет", ударный дрон, который наводится на цель и подрывает бортовую взрывчатку, часто используется для поражения украинских транспортных средств. Старые бомбы, сброшенные с самолетов, были модифицированы с помощью GPS-наводки и крыльев, что позволяет им скользить по целям, например на командных пунктах. По словам экспертов, оба имеют неодинаковый успех в поражении своих целей.

Воздушные угрозы России еще больше усложнили попытки Украины штурмовать оккупированную территорию в Запорожской области, что является ключевым для попыток Киева закрыть линии поставок из Крыма. Украинские войска добились кровавых и тяжелых побед, вбивая V-образный клин во вражескую местность. Освобожденная территория, однако, измеряется километрами, что вызвало беспокойство на Западе тем, что шансы Украины нанести смертельный удар московской военной машине тают с приближением зимы.

США формируют новую команду для мониторинга денег и оружия, которое присылают Украине

Пентагон

Фото: reuters

CNN написали статью о том, что Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи США. Отмечают, что наблюдательный орган Пентагона создает новую команду в Украине для мониторинга текущей помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности, поскольку растет количество республиканцев, призывающих к усилению контроля за тем, как используются деньги.

По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Должности базируются в посольстве США в Киеве для мониторинга помощи США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

Создание новой команды происходит в критическое для помощи Украине время. Недавно администрация Байдена попросила у конгресса дополнительной помощи Киеву на 24 миллиарда долларов, в том числе 13 миллиардов долларов на безопасность, поскольку президент и другие высокопоставленные должностные лица администрации пообещали продолжать помощь США "столько, сколько потребуется".

Но все более скептически настроенная Республиканская партия подняла вопрос о том, насколько двухпартийная поддержка существует для продолжения оказания столь значительной финансовой помощи. Все больше республиканцев стали сомневаться в целесообразности расходования миллиардов долларов в Украине и призвали к большему контролю.

Как морские дроны могут помочь вернуть Украине Крым

Морські дрони SeaBaby

Фото: t.me/SBUkr

В BBC объяснили , почему морские дроны все чаще использует Украина и в чем их значение. В то время как воздушные дроны использовались с большим эффектом во время разных войн, эта новая форма морских технологий набирает обороты и может изменить будущее военно-морской войны между Россией и Украиной.

Морские дроны – это небольшие беспилотные суда. В отличие от воздушных дронов, эти дроны работают на поверхности воды или под ней.

Есть много терминов, которые используются для их описания, включая беспилотные лодки, беспилотные корабли и надводные суда без экипажа. Они бывают всех форм и размеров и используются для различных задач, в частности, для мониторинга окружающей среды. Эти беспилотники также можно использовать в военных целях – например, для разминирования, наблюдения или подрыва вблизи целей, таких как вражеские корабли.

"Некоторые украинские морские беспилотники были разработаны с помощью краудфандинговых кампаний. Обычно они изготавливаются из готовых компонентов, обычно для коммерческого, а не военного использования, добавляет господин Каушал. Российские СМИ и блогеры утверждают, что Россия также использовала их для нападения на мост в портовом городе Одесса. Однако Би-би-си не нашла доказательств в поддержку этого. Сколько морских беспилотников имеет каждая сторона, публично неизвестно.Также непонятно, сколько они стоят, но один дрон, обнародованный украинским правительством, имеет цену в 250 000 долларов. Это было бы дешевле, чем многие типы ракет большой дальности", - пишут британские журналисты и добавляют, что морские беспилотные аппараты также можно разворачивать быстро и без необходимости наличия полностью обученного экипажа.

Исследование BBC Verify показало, что Украина совершила по меньшей мере 13 атак с помощью морских беспилотников, нацеленных на военные корабли, российскую военно-морскую базу в Севастополе и гавань Новороссийска.

Развертывание по Украине морских беспилотных аппаратов за относительно низкую стоимость знаменует собой новую эру в морской войне. По мнению некоторых аналитиков, эта тактика создает для России растущий риск.

По сравнению с военно-морскими судами морские дроны труднее обнаружить на радаре, поскольку они двигаются низко над водой и создают гораздо меньше шума.

Хотя у Украины нет значительного военно-морского флота, ее морские беспилотники помешали России получить полный контроль над Черным морем, отметила профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зиск.

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