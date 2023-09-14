Как РФ замедляет контрнаступление ВСУ, Пентагон создает новую команду по мониторингу помощи США Украине. Акценты мировых СМИ 14 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 14 сентября.

Почему обе Кореи задействованы в войне России против Украины

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Одной из главных тем международных СМИ была встреча двух диктаторов – России и КНДР. В частности, в New York Times объяснили , откуда у КНДР столько оружия, что она готова поставлять боеприпасы для войны России в Украине.

Южная и Северная Кореи в течение десятилетий после своего конфликта накапливали оружие.

"Вашингтон и Москва наполнили Корейский полуостров оружием, разжигая войну между Югом и Севером семь десятилетий назад. Сейчас Россия и Соединенные Штаты протягивают руку к тем же союзникам, чтобы поставлять крайне необходимые боеприпасы, поскольку государства снова сталкиваются друг с другом, и на этот раз на другом конце земного шара, в Украине", - пишут американские журналисты.

Представитель Государственного департамента в Вашингтоне Мэттью Миллер охарактеризовал недавнюю встречу президента России и лидера КНДР так, что Путин "умоляет Ким Чен Ына о помощи". Но не только Россия обращается за помощью на Корейский полуостров: согласно соглашениям, заключенным с Вашингтоном, Южная Корея в течение месяцев доставляла большое количество артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты. Хотя Южная Корея настаивает, что не поставляет никакого летального оружия непосредственно в Украину. Но поставки американским военным помогают высвободить американские запасы, которые Украина может использовать в борьбе с Россией.

Северная Корея, хотя изолированная и обедневшая, дала приоритет наращиванию военной силы, а ее пропагандистская машина призывает к постоянной бдительности против американского вторжения. Она разработала свои ракеты путем обратного проектирования советских систем. Считается, что она построила свои первые межконтинентальные баллистические ракеты при помощи ракет с черного рынка из Украины. Страна также заработала деньги, продавая оружие таким странам, как Сирия и Иран", - говорят в New York Times.

Корейская война так и не завершилась официально после того, как в 1953 году оружие стихло после прекращения огня. Технически обе Кореи все еще находятся в состоянии войны, и с тех пор принимают участие в гонке вооружений, создав две крупнейшие в мире постоянные армии с большими запасами оружия.

РФ беспилотниками и управляемыми бомбами замедляет украинское контрнаступление

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В The Washington post написали об украинском контрнаступлении, а именно, что Россия наращивает удары беспилотниками и управляемыми бомбами, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению ВСУ.

Защита России оккупированных территорий на юге Украины началась с плотной паутины линий траншей, крепких укреплений и бетонных зубов дракона. Сейчас, через несколько месяцев контрнаступления Украины небо над Запорожской областью стало еще одной угрозой, которую Украине нужно преодолеть.

Солдаты и аналитики говорят, что российские войска наносят удары украинским войскам ударными беспилотниками и управляемыми бомбами, являющимися частью стратегии, чтобы использовать недостатки Украины, включающие наличие ограниченных систем противовоздушной обороны и гораздо меньшего количества истребителей, чем у Москвы.

Москва усилила воздушные атаки в регионе, используя два разнообразных оружия — самодетонационные ударные беспилотники и авиационные бомбы, модифицированные, чтобы сделать их более точными. Вместе они образуют постоянный взрывной барабанный бой.

Эти два оружия используются для разных целей. "Ланцет", ударный дрон, который наводится на цель и подрывает бортовую взрывчатку, часто используется для поражения украинских транспортных средств. Старые бомбы, сброшенные с самолетов, были модифицированы с помощью GPS-наводки и крыльев, что позволяет им скользить по целям, например на командных пунктах. По словам экспертов, оба имеют неодинаковый успех в поражении своих целей.

Воздушные угрозы России еще больше усложнили попытки Украины штурмовать оккупированную территорию в Запорожской области, что является ключевым для попыток Киева закрыть линии поставок из Крыма. Украинские войска добились кровавых и тяжелых побед, вбивая V-образный клин во вражескую местность. Освобожденная территория, однако, измеряется километрами, что вызвало беспокойство на Западе тем, что шансы Украины нанести смертельный удар московской военной машине тают с приближением зимы.

США формируют новую команду для мониторинга денег и оружия, которое присылают Украине

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CNN написали статью о том, что Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи США. Отмечают, что наблюдательный орган Пентагона создает новую команду в Украине для мониторинга текущей помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности, поскольку растет количество республиканцев, призывающих к усилению контроля за тем, как используются деньги.

По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Должности базируются в посольстве США в Киеве для мониторинга помощи США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

Создание новой команды происходит в критическое для помощи Украине время. Недавно администрация Байдена попросила у конгресса дополнительной помощи Киеву на 24 миллиарда долларов, в том числе 13 миллиардов долларов на безопасность, поскольку президент и другие высокопоставленные должностные лица администрации пообещали продолжать помощь США "столько, сколько потребуется".

Но все более скептически настроенная Республиканская партия подняла вопрос о том, насколько двухпартийная поддержка существует для продолжения оказания столь значительной финансовой помощи. Все больше республиканцев стали сомневаться в целесообразности расходования миллиардов долларов в Украине и призвали к большему контролю.

Как морские дроны могут помочь вернуть Украине Крым

Фото: t.me/SBUkr

В BBC объяснили , почему морские дроны все чаще использует Украина и в чем их значение. В то время как воздушные дроны использовались с большим эффектом во время разных войн, эта новая форма морских технологий набирает обороты и может изменить будущее военно-морской войны между Россией и Украиной.

Морские дроны – это небольшие беспилотные суда. В отличие от воздушных дронов, эти дроны работают на поверхности воды или под ней.

Есть много терминов, которые используются для их описания, включая беспилотные лодки, беспилотные корабли и надводные суда без экипажа. Они бывают всех форм и размеров и используются для различных задач, в частности, для мониторинга окружающей среды. Эти беспилотники также можно использовать в военных целях – например, для разминирования, наблюдения или подрыва вблизи целей, таких как вражеские корабли.

"Некоторые украинские морские беспилотники были разработаны с помощью краудфандинговых кампаний. Обычно они изготавливаются из готовых компонентов, обычно для коммерческого, а не военного использования, добавляет господин Каушал. Российские СМИ и блогеры утверждают, что Россия также использовала их для нападения на мост в портовом городе Одесса. Однако Би-би-си не нашла доказательств в поддержку этого. Сколько морских беспилотников имеет каждая сторона, публично неизвестно.Также непонятно, сколько они стоят, но один дрон, обнародованный украинским правительством, имеет цену в 250 000 долларов. Это было бы дешевле, чем многие типы ракет большой дальности", - пишут британские журналисты и добавляют, что морские беспилотные аппараты также можно разворачивать быстро и без необходимости наличия полностью обученного экипажа.

Исследование BBC Verify показало, что Украина совершила по меньшей мере 13 атак с помощью морских беспилотников, нацеленных на военные корабли, российскую военно-морскую базу в Севастополе и гавань Новороссийска.

Развертывание по Украине морских беспилотных аппаратов за относительно низкую стоимость знаменует собой новую эру в морской войне. По мнению некоторых аналитиков, эта тактика создает для России растущий риск.

По сравнению с военно-морскими судами морские дроны труднее обнаружить на радаре, поскольку они двигаются низко над водой и создают гораздо меньше шума.

Хотя у Украины нет значительного военно-морского флота, ее морские беспилотники помешали России получить полный контроль над Черным морем, отметила профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зиск.