Как РФ превратила свои системы противовоздушной обороны С-300 и С-400 в оружие террористов

С первого дня полномасштабного вторжения российское оккупационное войско использует ряд дальнобойных средств поражения наземного, морского и воздушного базирования для террористических ударов по территории Украины. Впрочем, ограниченные запасы ракет, которые РФ пока не способна обновлять в необходимых ей объемах, заставили оккупантов прибегнуть к использованию для террористических обстрелов украинских городов оборонного оружия — зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Первые тревоги по С-300

Впервые о применении российскими войсками ЗРК С-300 именно для наземных ударов стало известно в июле 2022 года. Тогда глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что враг ударил ракетами с С-300 по Николаеву и его окрестностям.

Тогда к такой новости можно было бы отнестись скептически, если бы не одно "но" - оккупанты тренировались бить из своих С-300 по наземным целям еще задолго до полномасштабного вторжения. В частности, в 2017 году подразделения зенитных ракетных войск российского Восточного военного округа проводили "электронные пуски" со своих С-300 по "бронемашинам условного противника". А вот в Беларуси такие учения проводились еще раньше – в 2011 году.

ЗРК С-300 РФ, фото: gettyimages

В целом же функцию поражения наземных целей ЗРК С-300 получил еще при СССР, но тогда над такой опцией оборонного оружия серьезно не задумывались, поскольку это было очень дорогим удовольствием при наличии тех же оперативно тактических ракет. Впрочем, как видим, сейчас оккупанты не обращают внимания на стоимость ракет, чтобы бить ими по городам Украины.

С-300 и С-400 в качестве оружия террористов

Впоследствии оккупанты перешли на массовое использование своих зенитных ракетных систем С-300 по украинским городам на Николаевщине, Харьковщине, Донетчине и т.д. И прежде всего здесь стоит отметить следующее: сугубо с технической стороны С-300 вполне можно попасть по объекту с известными координатами. Вопрос в том, что способ наведения ракеты – радиокомандный, то есть для более или менее точного удара необходимо иметь прямую радиолокационную видимость между РЛС и ракетой, и в таком случае эффективная дальность С-300 составляет около 25-30 км – фактически в зоне досягаемости наших артиллерийских. систем.

На нижней фотографии — осколочно-фугасная БЖД ракеты 5В55К, которую оккупанты запускают со своих С-300

Поэтому у оккупантов был выбор:либо рисковать своими С-300, либо совершать пуски со значительно больших расстояний, когда управление ракетой проходит только на начальном участке траектории, а затем ракета летит "куда-то туда". И в таком случае целью для обстрелов является не какой-либо определенный объект, а населенный пункт в целом.

Угроза с севера

Несмотря на то, что сначала оккупанты использовали свои С-300/C-400 для ударов на Юге и Востоке Украины, впоследствии они стали применять для ударов по наземным целям и те ЗРК, которые российская армия разместила в Беларуси. Так, например, 28 июля 2022 года из Беларуси было совершено несколько десятков пусков из ЗРК С-300/C-400 по Черниговщине на дальности более 112 км.

Долгое время враг использовал для ударов из своих ЗРК ракеты 5В55, которые могли бить по наземным целям до 120 км и 133 кг боевой части. Вместе с тем, позже стало известно, что РФ начала использовать также и ракеты 48Н6ДМ от С-400, имеющие более чем вдвое большую дальность в 250 км и 180 кг боевой части. Эта ракета летит с невероятно высокой скоростью до 2,5 км/c, поэтому максимальное расстояние может преодолеть за несколько минут.

Дальность пуска российских С-400 из Беларуси.

Поэтому актуальным стал вопрос поиска способов противодействия такой угрозе, и в этом вопросе есть ряд нюансов, которые нужно учитывать.

Варианты противодействия

Как мы уже отмечали, единственный доступный способ противодействия угрозе от С-300/C-400 — уничтожение непосредственно пусковых установок. Уничтожать непосредственно ракеты, которые запускаются с этих ЗРК, мы пока не можем, поскольку летят они по баллистической территории и поэтому для их сбивания необходимо иметь комплексы противоракетной обороны.

ЗРК Patriot, фото: gettyimages

По состоянию на сегодняшний день у Украины нет средств, которые могли бы эффективно сбивать эти ракеты. Вместе с тем ситуация должна измениться с поставкой такого оружия, как ЗРК Patriot в версии PAC3 с ракетами MSE (наши военные уже проходят обучение на американский ЗРК, правда, пока не сообщалось, какую именно версию получит Украина), а также ЗРК SAMP /T, которую нам должны поставить Италия совместно с Францией. Эти два комплекса смогут эффективно противостоять ударам из российских ЗРК С-300/C-400.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Еспресо.