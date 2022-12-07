Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре

Аналитики YouControl Market исследовали какие сферы и регионы выбирал с первого октября по тридцатое ноября новый украинский бизнес.

Прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился

По данным Воздушных сил ВСУ и Генштаба , 10-19, 22, 31 октября и 15 и 23 ноября по Украине было выпущено почти три с половиной сотни крылатых ракет и несколько сотен иранских беспилотников. Но массированные удары и блекауты не помешали регистрации украинского бизнеса.

В целом, с первого октября по тридцатое ноября включительно в Украине было зарегистрировано чуть более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых перерегистрировали. Наибольшее количество физических лиц-предпринимателей появилось в первый день ноября - 1300. А пик регистрации предприятий пришелся на 19 октября и составил 176 юрлиц соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился. В частности, тогда было зарегистрировано около 9 тыс. компаний, это на 40% больше, чем в этом году. А физлиц-предпринимателей в октябре-сентябре 2021-го зарегистрировалось около 44,5 тыс., что на 26% больше 2022 г.

Где чаще всего регистрируется новый бизнес во время блекаута

Наиболее активной из регистраций нового бизнеса традиционно оказалась столица. В Киеве с 1 октября по 30 ноября было зарегистрировано почти 2 тысячи компаний и 5 тысяч ФЛП. Это 35 и 15% соответственно. В тройку лидеров среди создания предприятий попали также Львовская (9,4%) и Днепропетровская область (7%). Среди ФЛП на втором месте после Киева оказалась Львовская область (8,6%), а на третьем – Днепропетровская (8,4%).

Виды деятельности: новый бизнес выбирает торговлю и ІТ

Традиционно самым популярным видом деятельности вновь созданные предприятия и ФЛП выбирали оптовую и розничную торговлю. Почти 27% и 36% соответственно. Из интересного: за 2 анализируемых месяца в Украине произошел прирост новых компаний в сфере ІТ. Среди вновь созданных эту сферу выбрали почти 20% ФЛПов и 5% предприятий. Также юрлица нарастили присутствие в здравоохранении (14%) и предоставлении других видов услуг (11%). Кроме того, предприятий увеличилось в сферах перерабатывающей промышленности (почти 7%), административного и вспомогательного обслуживания (5,7%) и логистике, в частности почтовой и курьерской деятельности (5,5%). А вот физлиц-предпринимателей, кроме айтовцев, стало больше в секциях профессиональной, научной и технической деятельности — более 10%, логистике — почти 8% и 6% в сфере организации питания.

По словам доктора экономических наук Романа Корнилюка, статистические данные по открытию нового бизнеса свидетельствуют о том, что экономика Украины оказалась достаточно стрессоустойчивой к воздействию внешних шоков военного времени, ведь новые компании и ФЛП, хотя и с более низкими темпами, но продолжали регистрироваться осенью 2022 года.

"Наивысшая резистентность к негативным последствиям блекаута демонстрируется в области торговли, логистики, IT, медицины, общественного питания, бизнес-единицы которых чаще всего появлялись на деловой карте страны в период массированных обстрелов. С одной стороны, новые бизнесы относятся в основном к сфере услуг, менее привязанной к стационарному физическому капиталу, а с другой — высший шанс на развитие имеют отрасли, которые обеспечивают базовые потребности для жизни, безопасности и здоровья населения. За отдельными товарными группами наблюдается даже всплеск ажиотажного спроса, который пытаются закрыть новые рыночные игроки, например импортеры генераторов, аккумуляторов, осветительного и телекоммуникационного оборудования.

В то же время, не стоит делать преждевременный вывод, что отраслевые структурные черты новой волны бизнес-открытий определяют исключительно факторами полномасштабной войны. Ведь в прошлые годы секторальное распределение новых компаний и ФЛП было схожим. Окончательно о бизнес-достижении новых компаний и предпринимателей в военное время можно будет говорить по результатам года и анализу их финансовых показателей", - отмечает Р. Корнилюк.