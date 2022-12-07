Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре
Обзор

Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре

7 декабря, 2022 среда
11:50
Экономика

С начала октября Россия 8 раз массированно обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины, рассчитывая, очевидно, повлиять на нашу экономику и посеять панику в обществе. Однако несокрушимые украинцы даже в условиях блекаута смогли не только наладить бизнес-процессы, но и зарегистрировали 33 тыс. новых ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц

Аналитики YouControl Market исследовали какие сферы и регионы выбирал с первого октября по тридцатое ноября новый украинский бизнес.

Прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился

По данным Воздушных сил ВСУ и Генштаба , 10-19, 22, 31 октября и 15 и 23 ноября по Украине было выпущено почти три с половиной сотни крылатых ракет и несколько сотен иранских беспилотников. Но массированные удары и блекауты не помешали регистрации украинского бизнеса.

В целом, с первого октября по тридцатое ноября включительно в Украине было зарегистрировано чуть более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых перерегистрировали. Наибольшее количество физических лиц-предпринимателей появилось в первый день ноября - 1300. А пик регистрации предприятий пришелся на 19 октября и составил 176 юрлиц соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился. В частности, тогда было зарегистрировано около 9 тыс. компаний, это на 40% больше, чем в этом году. А физлиц-предпринимателей в октябре-сентябре 2021-го зарегистрировалось около 44,5 тыс., что на 26% больше 2022 г.

Где чаще всего регистрируется новый бизнес во время блекаута

Наиболее активной из регистраций нового бизнеса традиционно оказалась столица. В Киеве с 1 октября по 30 ноября было зарегистрировано почти 2 тысячи компаний и 5 тысяч ФЛП. Это 35 и 15% соответственно. В тройку лидеров среди создания предприятий попали также Львовская (9,4%) и Днепропетровская область (7%). Среди ФЛП на втором месте после Киева оказалась Львовская область (8,6%), а на третьем – Днепропетровская (8,4%).

Виды деятельности: новый бизнес выбирает торговлю и ІТ

Традиционно самым популярным видом деятельности вновь созданные предприятия и ФЛП выбирали оптовую и розничную торговлю. Почти 27% и 36% соответственно. Из интересного: за 2 анализируемых месяца в Украине произошел прирост новых компаний в сфере ІТ. Среди вновь созданных эту сферу выбрали почти 20% ФЛПов и 5% предприятий. Также юрлица нарастили присутствие в здравоохранении (14%) и предоставлении других видов услуг (11%). Кроме того, предприятий увеличилось в сферах перерабатывающей промышленности (почти 7%), административного и вспомогательного обслуживания (5,7%) и логистике, в частности почтовой и курьерской деятельности (5,5%). А вот физлиц-предпринимателей, кроме айтовцев, стало больше в секциях профессиональной, научной и технической деятельности — более 10%, логистике — почти 8% и 6% в сфере организации питания.

По словам доктора экономических наук Романа Корнилюка, статистические данные по открытию нового бизнеса свидетельствуют о том, что экономика Украины оказалась достаточно стрессоустойчивой к воздействию внешних шоков военного времени, ведь новые компании и ФЛП, хотя и с более низкими темпами, но продолжали регистрироваться осенью 2022 года.

"Наивысшая резистентность к негативным последствиям блекаута демонстрируется в области торговли, логистики, IT, медицины, общественного питания, бизнес-единицы которых чаще всего появлялись на деловой карте страны в период массированных обстрелов. С одной стороны, новые бизнесы относятся в основном к сфере услуг, менее привязанной к стационарному физическому капиталу, а с другой — высший шанс на развитие имеют отрасли, которые обеспечивают базовые потребности для жизни, безопасности и здоровья населения. За отдельными товарными группами наблюдается даже всплеск ажиотажного спроса, который пытаются закрыть новые рыночные игроки, например импортеры генераторов, аккумуляторов, осветительного и телекоммуникационного оборудования.

В то же время, не стоит делать преждевременный вывод, что отраслевые структурные черты новой волны бизнес-открытий определяют исключительно факторами полномасштабной войны. Ведь в прошлые годы секторальное распределение новых компаний и ФЛП было схожим. Окончательно о бизнес-достижении новых компаний и предпринимателей в военное время можно будет говорить по результатам года и анализу их финансовых показателей", - отмечает Р. Корнилюк.

Статьи
Украина
Инфографика
война с Россией
ФОП
Читайте также:
Василь Ломаченко
6 декабря, 2022 вторник
Ломаченко выложил поздравление с Днем ВСУ, но снова наткнулся на критику
Сергій Шойгу
6 декабря, 2022 вторник
Шойгу назвал цель массированных ракетных ударов РФ по Украине
Ірина Верещук
6 декабря, 2022 вторник
ФСБ России объявила Ирину Верещук в международный розыск
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.56
    Покупка 39.56
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 декабря
12:23
ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Грановского
12:20
Укрэнерго: Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры на востоке Украины, где температура опустилась до -17
12:16
Оккупанты Луганщины вывозят детей в Чечню для "перевоспитания", – Гайдай
12:11
Артем Далакян
Украинский боксер подписал контракт на чемпионский бой на "Уэмбли"
12:04
Оккупанты повредили в Украине 1154 объекта медицинской инфраструктуры, около 300 из них уже восстановлены
12:01
OPINION
Иногда российские нарративы повторяют люди, которых трудно назвать идиотами
11:55
Оккупанты 51 раз обстреляли Херсонщину, под огнем гражданские объекты
11:41
Посол Польши рассказал, как повлияла трагедия с ракетой в Пшеводуве на отношения Варшавы и Киева
11:31
Смартфон
"Дия" будет работать в случае наличия мобильного покрытия, єДія - даже без него, - Минцифра
11:15
НАТО
Нет никакого юридического повода, чтобы Украина не могла стать членом НАТО, – посол Польши
11:00
Литва также запретила вещание телеканала "Дождь", призывавшего поддерживать российских оккупантов
10:35
Обнародован невероятный гонорар Фьюри за победу над Чисорой
10:28
Инфографика
В сутки Россия потеряла 540 солдат, 14 беспилотников и 6 танков, - Генштаб ВСУ
10:26
Инфографика
Курс валют на сегодняшний день: цена доллара и евро в обменниках
10:16
Ночью россияне нанесли более 20 ударов с САУ по приграничным селам Сумщины
10:13
Выборы в США: Демократы победили в ключевом штате и получили абсолютное большинство в сенате
10:12
Эксклюзив
В оккупированном Мелитополе из 2,8 тыс. педагогов на сотрудничество с РФ ушли менее 300, - мэр Федоров
10:01
Грузовик с российскими военными попал в ДТП на оккупированном Донбассе, 16 погибших
10:01
OPINION
Юрий Бутусов
Власти сделают все, чтобы вытащить Кауфмана из Грановским
09:57
Украинские защитники ночью сбили 14 "шахедов"
09:34
Милли: США следят за количеством использованных РФ боеприпасов, чтобы убедиться в правильности своих оценок
09:33
Британская разведка объяснила, зачем РФ строит оборонительные постройки на своей территории
09:31
Эксклюзив
Сергей Згурец
Украинская ПВО сбивает уже около 80% российских ракет, - Згурец
09:26
В Киеве, Одессе и Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии
09:06
Силы ПВО сбили вражеский "шахед" в Житомирской области
09:04
Роналду отреагировал на слухи о переходе в клуб с зарплатой в полмиллиарда евро
08:45
Оккупанты нанесли 10 ракетных и 33 авиационных удара: пострадали гражданские объекты Краматорска, Кривого Рога и Запорожской области
08:37
Сенат США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $848 млрд
08:29
В результате ударов врага по Никопольщине повреждены дома и газопроводы, ВСУ сбили 8 беспилотников РФ
08:20
Украинские воины сбили 17 вражеских беспилотников и ударили по нескольким районам сосредоточения российских солдат и техники
08:17
OPINION
Николай Княжицкий
Украина обязана запретить Русскую православную церковь
08:15
Защитник Азовстали Дмитрий Казацкий вернулся на военную службу
08:03
Обновлено
РФ атаковала две общины в Запорожье: ранены три человека, разрушены и повреждены дома
07:57
Генштаб: Среди мобилизованных Курской области растет количество погибших, войну в Украине все меньше поддерживает молодежь
07:46
Австралийский суд оштрафовал Uber на $14 млн за нарушение законодательства о защите прав потребителей
07:23
В Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства, - Генштаб
06:58
Российские военные
ISW: Кремль, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации
06:55
Блинкен: Сильная международная поддержка Украины повлияла на подход Китая в отношении Тайваня
06:19
Ллойд Остин
США не мешают Украине развивать мощности для ударов большой дальности, - Пентагон
05:45
Алексей Данилов
Данилов: Весной ВСУ будут в Севастополе, Донецке и Луганске
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV