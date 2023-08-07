Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на детского и подросткового психиатра Дениса Угрина.

"Родители часто жалуются на то, что их дети, особенно подростки, ничего не хотят, ничем не интересуются и ни к чему не проявляют интерес. Причин такого поведения может быть много: от подросткового бунта, абсолютно естественного для этого возраста, до того, что ребенок тяжело переживает стресс, вызванный войной, или даже страдает депрессией", - говорится в заявлении.

Возможные причины подросткового "не хочу" могут включать разные факторы.

Подростковый бунт.

Дети проходят через сложный период, когда они испытывают половое созревание, ищут себя и свое место среди ровесников, а также осознают, что мир может быть противоречивым и несправедливым. Это может быть усугублено кризисом среднего возраста у родителей и неспособностью общаться положительно. Часто это нормально, когда подросток удаляется от родителей и выбирает онлайн или живое общение со сверстниками, а залипание в телефон может быть частью подростковой культуры или альтернативой друзьям, которых нет.

Ошибочный тон общения в семье

Представьте ситуацию, просит специалист, когда вас раздражают все вокруг, ваше тело кажется чужим, вы хотите быть как другие, но в то же время стремитесь найти себя – это требует времени для размышления в одиночестве. Но тогда кто-то приходит и говорит: "Ты ничего не делаешь, ничем не интересуешься! Вот сын моей подруги онлайн в шахматы хотя бы играет…" Что ребенок слышит: "Ты плохой, хуже других и будешь еще хуже". Это не будет иметь положительного эффекта.

Стресс

Стресс может быть одной из причин подросткового "не хочу", считает психиатр. Когда человек находится в стрессовом состоянии, ему трудно оставаться мотивированным. Даже если ребенок не демонстрирует явных признаков стресса, он все равно может его чувствовать внутрь и терять интерес к ранее приятным занятиям.

Перегруженность в течение учебного года

Угрин просит, попробуйте посмотреть на ситуацию глазами ребенка: учебный год – это как работа, которая может быть интересной или нет, насыщенной внешкольными занятиями или нет. Для ребенка каникулы – это как отпуск, возможность ничего не делать, не следовать указаниям взрослых. Нравится ли вам, когда в отпуске вместо отдыха у вас косметический ремонт или визиты к врачам, не спланированные вами? Для подростка внешкольное чтение или задачник по математике на летних каникулах могут являться аналогом такого ремонта, поскольку это было запланировано кем-то из родственников или учителей.

Психиатр рекомендует

Поддержка и понимание – ключевые факторы для ментального здоровья подростка. Не следует постоянно критиковать ребенка за плохие оценки или поведение, а лучше похвалить за достижения и предложить помощь, где ему нужно. Следует избегать давления и контроля, а вместо этого терпеливо объяснять, приводить примеры и помогать при необходимости. Создание мотивационной среды также важно, например, привлечение ребенка к увлечениям родителей или помощь в поиске секций, кружков или клубов по интересам.

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Следует помнить, что за ленью может скрываться обычная усталость, поэтому не стоит навязывать дополнительные занятия на каникулах. Возможно, стоит спросить у подростка, хочет ли он продолжать определенное занятие или делает это только ради родителей.

Подростки часто скрывают свои чувства, что может привести к развитию депрессии. Если ребенок, который раньше был активным и веселым, вдруг потерял интерес к друзьям и занятиям, стал апатичным или раздражительным, рассеянным, забывчивым, замыкается в себе, имеет проблемы со сном или аппетитом - это может быть поводом для визита к психологу.