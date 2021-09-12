Как реабилитационные центры для зависимых становятся конкурентами полиции

Специальное расследование журналистов "Еспресо" в программе "Вечер с Николаем Княжицким».



Сергей Хмыров - пастор протестантской церкви "Царство Бога" в Чернигове. Более семи лет он занимался реабилитацией нарко- и алкозависимых, сотрудничал с наркологическим центром. Теперь ему и еще трем работникам этого центра инкриминируют организацию преступной группы. В полиции утверждают, что клиентов реабилитационного центра удерживали против их воли. Если суд признает мужчин виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.



Дело против Сергея открыли по заявлениям трех бывших пациентов наркологического центра. Однако военный капеллан Геннадий Мохненко, который возглавил межконфессиональную комиссию для расследования, считает, что пациенты подали заявления под принуждением.



"Во время нападения на центр задержали 21 человека. Их пытали, не давали есть, а потом через угрозы и давление заставили 6 человек написать заявление. Трое из них утром забрали его, а трое оставили", - делится капеллан.



Собственно, заявления - это и есть все доказательства против задержанных, ведь обыски в реабилитационном центре и квартире пастора ничего не дали. На суды пострадавшие дважды не явились. Зато в здание суда приходили другие пациенты реабилитационного центра. Они требовали в полиции отпустить подозреваемых, ведь они обязаны им жизнью. Также капеллан рассказал, что они с комиссией взяли множество интервью, опросили свидетелей, людей, которые проходили реабилитацию, и их семьи.



"Мы выяснили, что центр работал в полностью открытом режиме. Те, кто находился на лечении, выезжали из центра, ходили на футбол или ездили в баню, а также готовили пищу для нуждающихся и кормили их", - отметил Геннадий Мохненко.



Кроме этого, за месяц до задержания пастора Сергея в центр часто наведывался местный прокурор, а работу заведения контролировал участковый, однако никаких претензий не возникало.



Зато сегодня у правоохранительных органов - своя версия того, как проходила реабилитация в центре.



"Любой гражданин мог договориться с организатором о помещении человека в этот зарешеченный дом. Для этого указывали пациента и за ним в любую точку выезжала группа мужчин и принудительно доставляла в Чернигов. У них отбирали вещи и запрещали контактировать с внешним миром", - отметил глава Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.



Капеллан, который инициировал с общественностью собственное расследование, заметил, что часто реабилитационные центры "забирают работу" у недобросовестных полицейских, которые занимаются наркоторговлей.



"Ни для кого не секрет, что люди в силовых структурах часто покрывают наркоторговлю. Часто христианские центры, которые занимаются реабилитацией зависимых становятся " конкурентами " для силовиков", - отметил капеллан Мохненко.



После полицейской облавы реабилитационный центр в Чернигове закрыли. Капеллан рассказал, что из-за этого уже есть жертвы: "Был парень, за две недели до нападения на центр поехал на работу, но хотел вернуться, чтобы продолжить лечение. Когда он вернулся, центр был закрыт. Тогда он сорвался и погиб".