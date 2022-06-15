Мы должны уничтожить оккупантов, чтобы все последующие поколения россиян боялись украинцев, - журналист Цымбалюк
Анонс
Как развеять волшебство российской литературы? В 19:00 на ютубе Еспресо стартует проект "Собственные названия" с Мирославой Барчук
15 июня в 19:00 на ютуб и фейсбук платформах Еспресо присоединяйтесь к первому эфиру в рамках онлайн-проекта "Собственные названия" с Мирославой Барчук
Тема первой программы: "Текстуальная империя" и ее трубадуры: как развеять волшебство российской литературы?".
- Вместе с литературоведом и издателем Ростиславом Семкивым будем искать ответы на следующие вопросы:
- Зарубежная литература без "Войны и мира": как преподавать российскую литературу в школе и нужна ли она нашим детям?
- Как российская литература обслуживает агрессивный российский национализм и при чем здесь Пушкин с Достоевским?
- Следует ли "присваивать" Гоголя и не замечать украинофобии Булгакова?
Онлайн-проект "Собственные названия" реализуют Украинский ПЭН и телеканал Еспресо при поддержке Шведского ПЭН.
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2022, среда
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