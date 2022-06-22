Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграммах.

"Любое устройство может быть поражено вредоносным программным обеспечением. Однако, действительно, не всегда это может быть очевидным для пользователя. Что должно насторожить? Любое нетипичное поведение гаджета", - говорится в сообщении.

"Симптомы", которые могут насторожить, это:

батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно приложения больше используют заряд батареи)

более медленная работа гаджета

частые сбои в работе (перезагрузка, внезапные выключения)

внезапное уменьшение объема свободной памяти

часто всплывают окна с рекламой

появление программ или приложений, которые вы лично не устанавливали

самовольное изменение гаджетом настроек

передача больших объемов трафика даже теми программами, которые редко используются

самовольное включение Wi-Fi, геолокации

получение непонятных системных сообщений

самовольная работа курсора или клавиатуры

Чтобы уменьшить риск заражения гаджета, следует отдавать предпочтение надежным программам-антивирусам, регулярно проверять устройство на наличие угроз.

"Своевременно устанавливайте обновление устройств (обновление для операционных систем, программ и т.д.). Это обеспечивает повышение уровня безопасности и устраняет выявленные недостатки системы", - советует Госспецсвязи.



Следует загружать на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS, периодически проверять их список и разрешенные доступы к данным.

Удаляйте подозрительные приложения и программы, а также те, которые вы не устанавливали лично, напоминают киберспециалисты.

"Откажитесь от российских программ и сервисов", - советует ведомство.

Не загружайте файлы из неизвестных источников, вредоносный код может содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных – например, как файлы форматов .docx, xlsx и т.д., напоминают специалисты по кибербезопасности.

Напомним, киберпреступники пытаются заставить украинских пользователей скачать вредоносное программное обеспечение под прикрытием налоговых штрафов и ядерного терроризма.

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