Как распознать, что компьютер или смартфон взломали хакеры: Госспецсвязи обнародовало рекомендации
Госспецсвязи разъяснило, как противодействовать угрозам в киберпространстве, безопасному пользованию телефонами, интернетом
Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграммах.
"Любое устройство может быть поражено вредоносным программным обеспечением. Однако, действительно, не всегда это может быть очевидным для пользователя. Что должно насторожить? Любое нетипичное поведение гаджета", - говорится в сообщении.
"Симптомы", которые могут насторожить, это:
- батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно приложения больше используют заряд батареи)
- более медленная работа гаджета
- частые сбои в работе (перезагрузка, внезапные выключения)
- внезапное уменьшение объема свободной памяти
- часто всплывают окна с рекламой
- появление программ или приложений, которые вы лично не устанавливали
- самовольное изменение гаджетом настроек
- передача больших объемов трафика даже теми программами, которые редко используются
- самовольное включение Wi-Fi, геолокации
- получение непонятных системных сообщений
- самовольная работа курсора или клавиатуры
Чтобы уменьшить риск заражения гаджета, следует отдавать предпочтение надежным программам-антивирусам, регулярно проверять устройство на наличие угроз.
"Своевременно устанавливайте обновление устройств (обновление для операционных систем, программ и т.д.). Это обеспечивает повышение уровня безопасности и устраняет выявленные недостатки системы", - советует Госспецсвязи.
Следует загружать на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS, периодически проверять их список и разрешенные доступы к данным.
Удаляйте подозрительные приложения и программы, а также те, которые вы не устанавливали лично, напоминают киберспециалисты.
"Откажитесь от российских программ и сервисов", - советует ведомство.
Не загружайте файлы из неизвестных источников, вредоносный код может содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных – например, как файлы форматов .docx, xlsx и т.д., напоминают специалисты по кибербезопасности.
- Напомним, киберпреступники пытаются заставить украинских пользователей скачать вредоносное программное обеспечение под прикрытием налоговых штрафов и ядерного терроризма.
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