Это исследование известного современного немецкого философа – об истории химического оружия, которую автор отсчитывает с 22 апреля 1915 года, когда газ был впервые использован на поле боя. В общем в "Терроре с воздуха" Петера Слотердайко (К.: Ist Publishing) разворачивается тезис о том, что модерная война ведется не между комбатантами, а ради уничтожения жизненного мира стороны противника, и что сочетания терроризма, промышленного дизайна и открытия окружающей среды как можно точнее характеризуют вклад XX века в развитие человечества. Не удивительно, что, кроме истории газа, бомбардировка Дрездена, сброс ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки, в книге также говорится о практиках сюрреализма, в частности доклад Сальвадора Дали в скафандре, "Черный квадрат" Казимира Малевича и "Воздух Парижа" Марселя. Автор всегда рассматривал человеческую культуру как сферу, то есть гармонию, сочетающую противоположности и уравновешивающие конфликты. Культура и цивилизация для него – это движение к наращиванию многосторонности, многоцветности нашей реальности. Даже война по такой теории вносит свой вклад в увеличение многоцветия, ведь от античных времен до барокко во время конфликта разнообразие мира не исчезало, а усиливалось. А уже с первой половины XX века ситуация изменилась, - писал в свое время автор. - Появились "черно-белые" войны - войны, которые нивелируют многоцветие. Путин и его клика - это типичные серые под красными флагами. Почему они развязали ужасную войну против Украины? Не потому, что Украина якобы угрожала России, это абсурд, видимый невооруженным глазом. Для Путина вопреки исторической реальности - россияне и украинцы - один народ. Что это значит? Отрицание разнообразия в самом корне. А Украина проявила волю идти другим, несанкционированным Россией путем, а это, в свою очередь, вносило цвет в серость "единства" двух народов, и стоило бы признать иначе Украины - уже было бы не остановить процесс разделения на разные цвета - причем разделения уже в самой России, насильственно собранной с разных народов, скованных серой пеленой диктаторского контроля, так что единственным способом сохранения серой российской реальности Путина стало уничтожение Украины. Но не обманывайте себя. В Украине Путин не остановится – поскольку тогда Россия снова будет граничать с чем-то другим, чем она. И тогда это другое будет объявлено нацизмом и снова разразится война на уничтожение. Так что происходящее в Украине - это мировая война культуры против серости".

Интересно, что автор этой книги с самого начала сразу критикует себя. "Как предотвратить климатическую катастрофу. Где мы сейчас и что нам делать дальше" Билла Гейтса (К.: Лаборатория) вообще более похожа на исповедь, чем на исследование на заявленную тему. Тем и интересное, стоит добавить. "Я прекрасно понимаю, что защитник климата из меня такой себе, - сверяется автор. - В мире хватает богачей с грандиозными планами, которые указывают другим, что делать, или видят панацею в технологиях. А еще я владею огромными домами и летаю частными самолетами — да, и на Парижскую конференцию тоже — разве я имею право читать мораль другим?". Однако взгляд толстосума, как называет себя автор, обоснован фактами, и к тому же, если это и исповедь, то не сибарита и эпикурейца, а свершившегося технолюба."Вижу проблему - ищу технологию, которая ее решит, - подтверждает автор. – В вопросе изменения климата инновации – не панацея. Однако без них Земля станет непригодной для жизни. Самих только технологий мало, но они нужны обязательно". Как бы то ни было, но по прогнозам основателя Microsoft, филантропа и миллиардера Билла Гейтса в последующие годы экономический ущерб, нанесенный изменением климата, будет еще серьезнее. А сокрушительные наводнения, штормы, пожары и Засухи могут нанести непоправимый ущерб человечеству, также стоит добавить, что Гейтс уже более 10 лет занимается исследованием вопросов изменения климата, и эта книга - результат его достижений, а не только вышеупомянутые сверки и прощения. Объездив почти весь мир и пообщавшись с экспертами области физики, химии, биологии, техники, политологии и финансов, он сформировал свой план избегания глобальной экологической катастрофы. Конечная цель этого плана - уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля.Это невероятная цель, которая, по мнению Гейтса, является единственно возможным путем спасения нашей планеты… И пусть мы все знаем, что промышленность вредна, но большинство из нас даже не представляет насколько!

Книга этого автора, наконец изданного в Украине, удивительно актуальна для военного времени. Когда хотят уехать из страны, делать вид, что все хорошо, не думать о войне, не читать новости. Жить прошлым, которое уже не повторится, думать о будущем, которое зависит как раз от активных действий мечтателя, а не от его укрытия в раковину. "Вещи. Спящий человек" Жоржа Перека (К.: Komubook) как раз об этом. Впрочем, одному из ее героев, который делал вид, будто обманул время, бродя ночью, а отдыхая днем, так и не удалось сделать это по-настоящему". Так же по сюжету первого из двух романов, входящих в эту книгу, Жером и Сильвия, оставив учебу, подрабатывают психосоциологами, но отказываются от постоянной работы, ценя свой неограниченный досуг. В то же время они влюблены в мир красивых вещей, который за неимением денег оказывается для них недоступным. Обещанные вещи, по которым они пытаются понять себя и выстроить собственные идентичности, символизируют для них настоящее, но недостижимое счастье, а сам Париж кажется "тюрьмой достатка". Невыносимость такой жизни побуждает их к бегству в далекий Тунис, впрочем, там они тоже не находят утешения. Благодаря своей критике потребительства, роман "Вещи" (1965) Перека и сегодня звучит очень актуально. "Спящий человек" (1967) рассказывает историю студента, который вдруг замкнулся в себе, отрекшись не только от учебы, но и от самой жизни. Его уснувшее сознание помещает его словно вне времени, а дни заполняются механическими действиями, которые остаются неосознанными. Все окружающие вещи теряют смысл. Пустоту, которую главный герой пытается создать вокруг себя, Следует добавить, что это третье по счету произведение выдающегося французского писателя было опубликовано накануне революционных событий 1968 во Франции. Причудливая хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полный отказ, скрупулезное описание постепенного ухода от людей и вещей в зону "риторических мест безразличия" может восприниматься как программный манифест целого поколения, протестующий против идеалов общества потребления.

В этой книге можно засвидетельствовать, что графический дизайн современной Украины развивается путем изобретения уникальности на мировом рынке, а также презентации национальной идентификации с учетом актуальных трендов. Впрочем, мало что указывает на предыдущие. Есть ли у Украины таланты вроде прошлых, если можно так высказаться о том, на какой уровень в свое время поднял "украинское дело" тот же Нарбут? Во всяком случае, в "Графическом дизайне с украинским лицом" Наталии Удрис-Бородавко (К.: ArtHuss) по крайней мере упоминают о том, что в этой практике уже реализованы мощные проекты, которые могут являться ориентирами указанного направления. Хотя при этом и подразумевается результат аналитики украинского графического дизайна последних 10 лет, а также художественно-проектных экспериментов автора книги и студенческой молодежи, которая овладевает профессией графического дизайнера. Которые, будем надеяться, поддержат славу Нарбута, создавшего бренд из украинских художественных форм. "Начало полномасштабной агрессии РФ против Украины стимулировало новую волну обращений украинских дизайнеров к переосмыслению трезубца как графической формы и символа страны, - замечает автор. - Видим его в визуальном контенте для соцсетей, постерах, листовках, фирменных знаках. контейнер для вписывания типографических композиций и наполнения сюжетной атрибутикой или комбинируют фрагменты трезубца с другими графическими объектами". В целом книга включает следующие темы: обзор реализованных проектов, методы проектирования продукции с национальной украинской идентичностью, семантика, к которой следует обращаться в разработках, пути формирования мировоззрения и духа украинского графического дизайнера. "Что уже сделано? – узнаем мы. - Достаточно много современной айдентики, рекламы, оформления книг, упаковок спроектировано на основе модификаций визуальности украинской традиционной культуры и национальной атрибутики. При этом в последние годы возросло не только количество, но и уровень дизайна визуального контента. Казна украинского графического дизайна наполняется все более знаковыми работами, которые проникнуты идеей, несут концепцию и соответствуют современной эстетике визуальных коммуникаций".

Авторы этой книги пишут о минимализме как философии исцеления. Поэтому "Людей - любить, вещи - использовать. Другого совета нет" Джошуа Филдса Миллберна и Райана Никодемуса (Х.: Виват) - о том, как научиться жить в достатке, но не в избытке. Как уметь расставлять моральные приоритеты и контролировать жажду накопления вещей и эмоций. Как сделать переоценку ценностей, избавиться от приобретенных страхов, душевных мытарств и незакрытых гештальтов. Авторы советуют овладеть искусством минимализма, не удаляя себя из современного мира, а их книга предлагает инструменты, которые помогут побороть бесконтрольное эмоциональное и материальное потребительство. Хватит прятаться за вещами, как за баррикадами, от воспоминаний и ошибок, стыда, страхов и неуверенности. Пора разбирать материальные загромождения, очищать сознание и открываться всеобъемлющей любви к людям и собственному "я". "Я не осознавал этого в начале проекта, - значит один из авторов книги, - но на домашнем карантине во время этой пандемии понял, что мы с Райаном Никодемусом - второй половиной "Минималистов" - провели последние два года по написанию не просто книги об отношениях Если бы мы только могли передать эту книгу людям, переживающим трудные времена, к распространению вируса, мы бы предотвратили огромное количество душевных мучений, ибо осознанное существование - это лучшая форма подготовки, шагнув. назад, легко увидеть, что так называемые выживатели – позорные воплощения запасливости, которых мы видим на экранах телевизоров, – к кризису подготовлены наименее… Консервированную кукурузу и боеприпасы нельзя обменять на поддержку и доверие любящих людей рядом. И, имея благополучные отношения, даже во время кризиса можно добиться успеха".