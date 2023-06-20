Об этом он рассказал в военной рубрике Колонка Сергея Згурца .

"Направление Бахмута достаточно велико. На некоторых участках тишина, потому что там все стабилизировано, а есть места, где ведутся боевые действия. Все действия направлены на оборонное направление с обеих сторон. На нашем направлении ситуация контролируемая и стабильная", - сказал Призрак.

Командир взвода снайперов "Призраки" отметил, что наиболее эффективной является работа в группах.

"Группа – это не только снайперы, это еще части, отвечаюищие за прикрытие, выход и уход с позиций, и группа эвакуации. Это группа бойцов, работающих в унисон. Работа групп на Бахмутском направлении всегда была сложной. Основной проблемой является дистанция. Снайперы работают как на малых дистанциях, так и на больших. Проблема на Бахмутском направлении состоит в сокращении дистанции до 150-200 метров. Бывают моменты, когда снайперы работают на дистанции 2400 метров, но все зависит от того, какая стоит задача. Основной схемой является работа по прикрытию штурмовых подразделений и работа с позиций, расположенных на расстоянии 200-300 метров. Снайперов готовят как универсальных солдат, чтобы они смогли работать в разных условиях на любых дистанциях. Ребята приспосабливаются, исходя из ситуации, выбирают оптимальные позиции для работы", – рассказал военный.

"На вооружении состоят украинские винтовки UAR-10 как основной вид оружия, позволяющий эффективно работать на небольших дистанциях. Также есть Barrett MRAD калибра 338, они заточены до 1500 метров. А изюминкой является Barrett М82, которая позволяет отрабатывать цели до 2400 метров. Винтовка UAR-10 пользуется популярностью, потому что в ее комплектации есть все то, что позволяет работать и не мешать ей делать чудеса. Она проста и состоит из двух частей, быстро разбирается, а на поле боя устраняются все дефекты. Ее рабочая дальность – это 800 метров. Ребята с тепловизионным прицелом работают на дистанции 1100-1200 метров, что является исключительным вариантом", - отметил старший лейтенант.



