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Как работают оборонные предприятия Польши для украинской армии

19 июня, 2023 понедельник
19:00
Статьи

Оборонные предприятия соседей втрое увеличили свои мощности во время полномасштабного российского вторжения

Два завода посетила журналистка Еспресо.

Зенитно-ракетный комплекс "Перун" производится на польском предприятии Mesko. С начала полномасштабного российского вторжения комплекс удачно показал себя на поле боя в Украине. Наши воины с его помощью сбивали вертолеты, иранские "шахеды" и даже одну крылатую ракету. Он тяжелый, но работает легко и быстро. От обнаружения цели до выстрела проходит до 40 секунд.

"Здесь есть две системы наведения – дневная и ночная, – объясняет директор ракетного отдела предприятия Збигнев Драбич. – Когда вражеский объект попадает в зону наблюдения, после того, как будут нажаты кнопки, система будет самостоятельно решать, когда ей выстрелить".

Як працюють оборонні підприємства Польщі

Производство ПЗРК "Перун" в Польше началось в 2018 году. Уникальность комплекса состоит в том, что он может сбивать цели на низких высотах и расстояниях до нескольких километров. Минимальная высота поражения – несколько метров. Поэтому комплекс едва ли не лучший в своей нише. Элементы комплекса создаются раздельно. В одном помещении производят пусковую установку. Далее в нее добавляют композитные элементы, электронику и в отдельном зале соединяют с ракетой.

Як працюють оборонні підприємства Польщі

Так выглядят готовые комплексы ЗРК "Перун". Производство этого оружия с начала полномасштабного вторжения увеличилось втрое. Начинали с 300 комплексов в год. Впрочем, с прошлого года предприятие втрое увеличило свои объемы и до конца года планирует изготовить до тысячи. Кроме того, согласно пожеланиям военных комплекс модернизируют.
"Скоро он сможет поражать цели на более дальних расстояниях, - отмечает член правления компании Пшемислав Ковальчук. - Также следствием этого является изменение конструкции элементов головки, чтобы она была неуязвима для современных средств  электронного поражения. Мы предполагаем, что этот комплекс был применен на поле боя и части боеголовок могли попасть в руки врага. Правда, мы не надеемся, что советские конструкторы разберутся в этой технологии, но опыт американцев научил нас управлять рисками".

ЗРК "Перун" – не единственный комплекс польского предприятия, работающий на поле боя в Украине. Важно производство боеприпасов 125-го калибра для танков, которые сейчас работают в Украине. Никто в западной Европе этого не делает.

"Мы мобилизовали наши ресурсы, начали производить больше, чем обычно в мирное время. Перешли на несколько смен. Закупили новые машины и технику. Прежде всего, речь идет о производстве крупнокалиберных боеприпасов", - отметила директор амуниционно-ракетной группы компании Mesko Эльжбета Сренявская.

Як працюють оборонні підприємства Польщі

Увеличили объемы производства и на предприятии "Лучник", где производят штурмовые винтовки "Грот". Это оружие тоже работает на поле боя в Украине. Заметим, что все детали к винтовке на предприятии изготавливают самостоятельно. Десятки машин в одном помещении производят и обрабатывают отдельные компоненты.

Интересно, что почти все автоматизировано. На четыре машины работает всего один человек. Дальше все эти детали собираются и выходит готовая винтовка.

А вот собирают винтовку вручную. И дальше самый важный момент — испытание.

Як працюють оборонні підприємства Польщі

Таких винтовок в Украину с начала полномасштабного российского вторжения Польша отправила десять тысяч. Помощь также планируют продолжить в этом году. Оружие обладает уникальными свойствами.

"Винтовка современная, ее может использовать и левша, и правша, - рассказывает вице-президент фабрики оружия "Лучник.Радом" Северин Фигурски. - Это оружие, которое можно смоделировать в соответствии с поставленными военным задачами. Также в нем можно менять элементы".

В этом году предприятие увеличило мощности и производит 40 тысяч таких винтовок. На фабрике оружие производится только для польской армии. А дальше польское правительство бесплатно передает винтовки в Украину.

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