Как работает магия "Международных спонсоров войны"?
Вопрос, который чаще всего я слышу на разных языках из разных уголков мира
Все просто:
Прямая демократия
Роль государства сведена к нулю – опубликовать данные.
Далее каждый принимает собственное решение, иметь ли отношения с теми, кто спонсирует российскую войну.
Никаких обязательств, только ценности, свобода и выбор каждого.
Репутация
Да, в современном мире она стоит много. Минус $2,5 млрд — самый большой пока результат по падению цены акций.
Самоорганизация
Миллионы людей на разных континентах объединяются вокруг ценностей. Организуют акции, дают комментарии СМИ, присылают письма, делают аналитику и разъяснения.
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Тратят свое время и ресурсы, чтобы не позволить крупным корпорациям финансировать мясников.
Это новый инструмент свободных людей свободного мира, рожденный в Украине.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).
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