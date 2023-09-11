Все просто:

Прямая демократия

Роль государства сведена к нулю – опубликовать данные.

Далее каждый принимает собственное решение, иметь ли отношения с теми, кто спонсирует российскую войну.

Никаких обязательств, только ценности, свобода и выбор каждого.

Репутация

Да, в современном мире она стоит много. Минус $2,5 млрд — самый большой пока результат по падению цены акций.

Самоорганизация

Миллионы людей на разных континентах объединяются вокруг ценностей. Организуют акции, дают комментарии СМИ, присылают письма, делают аналитику и разъяснения.

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Тратят свое время и ресурсы, чтобы не позволить крупным корпорациям финансировать мясников.

Это новый инструмент свободных людей свободного мира, рожденный в Украине.

Источник

Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

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