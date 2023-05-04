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OPINION

Как Путин снова "всех переиграл"

Сергей Фурса
4 мая, 2023 четверг
18:05
Мнение

Путин издал указ, внесший изменения в свой предыдущий указ, в котором сказал, что дружественным странам нефть можно продавать и в рамках потолка

Путин царь горд. Пока не пнешь…

Путин издал указ об исполнении санкций. Но не путайте. Это не коварный Запад надавил на один из пупов и полюсов биполярного мира, а русский царь лично сам приказал прислушиваться и выполнять санкции. Так захотел. А если Путин что-то захотел, то все, ничто его не остановит.

О чем идет речь? Путин издал указ, внесший изменения в свой предыдущий указ, в котором сказал, что дружественным странам нефть можно продавать и в рамках потолка. Потолка, установленного не дружественными странами в рамках санкций в отношении российской нефти.

Да. Дружественным странам нефть продавать, как велят санкции. А вот не дружественным странам продавать дорого. Кто такие недружественные страны? Это те, кто ввел санкции. То есть, это те страны, которые ввели эмбарго на российскую нефть. То есть Путин отдал приказ продавать нефть дорого тем странам, которые нефть не покупают. А дешево тем, кто покупает.

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Дружественным странам нефть продавать, как велят санкции. А вот не дружественным странам продавать дорого. Кто такие недружественные страны? Это те, кто ввел санкции. То есть, это те страны, которые ввели эмбарго на российскую нефть. То есть Путин отдал приказ продавать нефть дорого тем странам, которые нефть не покупают. А дешево тем, кто покупает

И не путайте. Это не великая Россия прогнулась. Россию никто не поставит на колени. Это Путин лично просто захотел.

А так топали ножками. Так кричали, что никогда и ни за что не будут выполнять санкции. И вообще, ваши санкции не работают. А тут раз и сами захотели работать в рамках установленных проклятыми англосаксами правил.

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Наверное, не захотели повторить историю с газом. Когда пошли с газовой войной на Европу и оказались с голой задницей. И размером экспорта в 50 млрд кубометров (всего экспорта вместе с турками, китайцами и другими), что является рекордом со времен Брежнева

Ибо что? Потому что так захотели.

Наверное, не захотели повторить историю с газом. Когда пошли с газовой войной на Европу и оказались с голой задницей. И размером экспорта в 50 млрд кубометров (всего экспорта вместе с турками, китайцами и другими), что является рекордом со времен Брежнева. В прошлом году, когда они уже прикручивали вентиль и взрывали свои северные потоки, экспорт был 100. А в этом году 50. А ведь были времена, когда одна Зубоженщина подписывала контракт по закупке газа одной только Украиной на 52 млрд кубометров. А сейчас весь экспорт 50. Конечно, в таких условиях гордый Путин начинает понимать, что лучше не выпендриваться.

А так да, санкции не работают. Совершенно. И Путин снова всех переиграл.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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