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Как провести процедуру диализа в военных условиях. Объясняет Минздрав
Министерство здравоохранения опубликовало перечень больниц, где можно провести процедуру диализа во время военных действий
Список медицинских учреждений со ссылками Минздрава опубликовал в Telegram.
Если человек выехал из зоны активных боевых действий в безопасное место, то следует обратиться в ближайшую больницу, которая имеет договор с НСЗУ по направлению гемодиализа или перитонеального диализа. Найти такие больницы можно по ссылке (вкладка "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения").
Если человек остается дома и вынужден сменить больницу из-за опасности, то по ссылке можно найти информацию о больницах, предоставляющих услуги диализа в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областей.
Также можно посмотреть карту мест проведения гемодиализа в отделениях медицинских учреждений по всей Украине.
Диализ – вывод из организма токсинов и излишков жидкости с помощью процедуры очищения крови. Пациенты с хроническими заболеваниями почек должны проходить такую процедуру несколько раз в неделю.
- Напомним, КГГА обнародовала контакты безвозмездных стоматологий и медучреждений для паллиативных пациентов и открыла горячую линию для онкобольных.
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