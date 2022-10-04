Об этом сообщает Госспецсвязь.

Надежный пароль – один из основных способов защиты для любого аккаунта. Поэтому самое важное правило, которое следует придерживаться: чем он сложнее, тем лучше.

Множество людей пренебрегают собственной безопасностью и устанавливают простые пароли, которые хакеры без труда могут сломать менее чем за секунду. К примеру, в рейтинг наиболее употребляемых паролей, которые ежегодно составляет компания Nord Security, постоянно попадают такие комбинации как 123456, qwerty, password, фразы типа iloveyou или собственные имена.

Проверить, нет ли в списке вашего пароля, можно здесь .

Сервис от компании Zillya подскажет, насколько надежный пароль вы используете.

Создать надежный пароль можно с помощью специальных генераторов.

К примеру: сервис от Киберполиции, сервис от компании ESET, сервис от компании Avast Software, программа Password Tech Portable (бывшее название PWGen) или другие программы и способы.

Созданные с помощью генераторов пароли вы вряд ли запомните, поэтому для их хранения рекомендуется пользоваться менеджерами паролей.

Также эффективно использовать для защиты аккаунтов пасфразы. Это набор слов, зашифрованных пользователем. Например, выберите любую фразу: строка из стихотворения, песни, книги и т.д. Удалите пробелы и замените буквы цифрами, спецсимволами, переведите определенные буквы в верхний регистр.

Проверить пароли и почтовые адреса на предмет утечки можно на сайте

https://haveibeenpwned.com/ . С помощью инструмента Password Checkup на странице passwords.google.com можно проверить надежность паролей, сохраненных в аккаунте Google. А также узнать, не были ли они сломаны, не используете ли вы одинаковых паролей на разных сервисах. Однако в Госспецсвязи вообще не рекомендуют хранить пароли в браузере вообще. И ни в коем случае не использовать для проверки российских сервисов.

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