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OPINION

Как привлечь инвестора во время войны и обеспечить его защиту

Богдан Данилишин
20 мартa, 2023 понедельник
14:04
Мнение

Привлечение инвестиций во время войны является сложной задачей. Военные риски нивелируют рыночные эффекты от вложения инвестиций

То есть более высокий риск не компенсируется дополнительной доходностью, поскольку войны – это нерыночное явление. К тому же война рождает кардинальное сокращение потребительского спроса, что подрывает рентабельность бизнеса.

Стандартные рекомендации по привлечению инвестиций в условиях мирного времени включают набор следующих мер политики:

- проведение институциональных реформ, развитие правового поля инвестирования, упрощение регулятивной среды для ведения бизнеса, снижение коррупционных рисков;

– развитие инфраструктуры: транспортной, энергетической, телекоммуникационной;

- политика финансовой поддержки малых и средних предприятий;

- стимулирование привлечения иностранных инвесторов (специальные зоны свободной торговли, предоставление льгот, обеспечение правовой стабильности, создание условий для макроэкономической стабильности);

- поддержка развития инноваций;

– повышение уровня образования для формирования рынка квалифицированной рабочей силы.

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Однако такие рекомендации, будучи по сути абсолютно правильными, в условиях военных конфликтов недостаточны. Привлечение инвестиций в условиях войны менее предсказуемо и более рискованно, чем в мирное время. Две основные проблемы, беспокоящие инвестора при вложении средств в военную экономику:

  • наличие гарантий защиты его инвестиций, которые обеспечивали бы возврат средств в случае непредвиденных военных событий;
  • наличие адекватного спроса на продукцию инвестиционного проекта, обеспечивающего приемлемый уровень рентабельности бизнеса.

Решение обеих задач требует соответствующей государственной политики, подкрепленной достаточными и надежными финансовыми ресурсами.

Наличие четкой программы восстановления экономики с определенными ресурсами для поддержки восстановления тех или иных отраслей экономики – важная предпосылка и ориентир для стратегических инвесторов. Помощь государства (в т.ч. на средства международных партнеров) является важной составляющей поддержки экономической эффективности бизнес-проектов в условиях низкого спроса на начальном этапе восстановления.

Наличие четкой программы восстановления экономики с определенными ресурсами для поддержки восстановления тех или иных отраслей экономики – важная предпосылка и ориентир для стратегических инвесторов. Помощь государства (в т.ч. на средства международных партнеров) является важной составляющей поддержки экономической эффективности бизнес-проектов в условиях низкого спроса на начальном этапе восстановления

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Не менее важна проблема доверия инвесторов к Украине в вопросе защиты их инвестиций . Меры, которые могут помочь повысить доверие инвесторов:

  • Применение таких инструментов защиты инвестиций, как страхование инвестиций, гарантии возврата инвестиций, защита прав интеллектуальной собственности. Государство должно обеспечить безопасность инвестиций и бизнеса, создавать защиту от военных действий и угроз терроризма.
  • Укрепление правового поля. Необходимо укреплять правовое поле и соблюдать законы. Это может включать создание специальных законов и правил для инвесторов, а также меры по борьбе с коррупцией. Ужесточение законодательных норм и правил, защищающих права инвесторов, может повысить уровень доверия и привлечь больше инвестиций.
  • Контроль за исполнением договорных обязательств. Существует необходимость усиления контроля над выполнением договорных обязательств в рамках инвестиционных соглашений, чтобы гарантировать защиту прав инвесторов.
  • Сотрудничество с международными организациями может помочь привлечь инвестиции и повысить доверие инвесторов.
  • Структурные реформы могут помочь повысить доверие инвесторов во время войны, сформировать положительный имидж страны, пытающийся построить демократическое и правовое общество. К примеру, государство может проводить реформы, направленные на улучшение бизнес-климата и облегчение бюрократии.
  • Независимые арбитражные суды. Наличие независимых арбитражных судов может дать инвесторам уверенность в том, что они имеют доступ к справедливому судебному процессу для разрешения споров, связанных с инвестициями.
  • Свободный рынок. Свободный рынок может привлечь более многогранный круг инвесторов, что может повысить конкуренцию и обеспечить дополнительные механизмы защиты прав инвесторов.
  • Прозрачность и доступность информации. Инвесторы нуждаются в четкой информации о ситуации в стране и военных действиях. Государство должно обеспечивать доступность информации, проводить прозрачную политику и регулярно сообщать о положении дел в экономике. Государство может организовывать встречи и конференции с инвесторами, предоставлять им информацию о возможностях инвестирования и отвечать на вопросы. Эффективное общение с инвесторами поможет увеличить доверие, обеспечение инвесторов информацией об уровне рисков и действиях правительства по их смягчению могут помочь повысить уровень доверия в условиях военного конфликта.

Следует учитывать масштаб и продолжительность военных действий, которые могут повышать риски инвестирования. Меры прямого действия, гарантии и компенсации могут быть более приемлемыми для запуска инвестиционного проекта, чем длительные структурные реформы.

Эффективное общение с инвесторами поможет увеличить доверие, обеспечение инвесторов информацией об уровне рисков и действиях правительства по их смягчению могут помочь повысить уровень доверия в условиях военного конфликта.

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Возможные пути для привлечения инвестиций в условиях войны:

  • Содействие развитию военно-промышленного комплекса. Государство может привлекать отечественных и иностранных инвесторов, которые могут быть заинтересованы в инвестировании военных проектов, таких как производство оружия или защиты.
  • Привлечение инвестиций в восстановление экономического потенциала и создание рабочих мест. Приоритетами могут быть возобновляемые проекты в сферах инфраструктуры, производства стратегически важных товаров, строительства жилья и т.д.
  • Поддержка национального производства. Государство может привлекать инвестиции в поддержку национального производства, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить устойчивость экономики. Это также расширяет возможности инвестирования военно-промышленного комплекса.
  • Привлечение финансовой помощи от международных организаций и других государств на реализацию специализированных проектов поддержки и восстановления экономики в условиях войны.
  • Создание благоприятного инвестиционного климата. Несмотря на войну, государство может проводить политику, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата, который сможет привлечь инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии экономики страны.

Указанные инструменты могут помочь снизить риск потерь для инвесторов и поддержать устойчивость экономики во время военных конфликтов. В целом, защита прав инвесторов в условиях военного конфликта является сложной задачей, но при определенных условиях можно обеспечить достаточный уровень защиты для привлечения и удержания инвесторов.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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