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OPINION

Как применение крылатых ракет Storm Shadow изменяет характер боевых действий

15 мая, 2023 понедельник
10:04
Мнение

Ракетный удар по Луганску 12 мая ВСУ нанесли две авиационные крылатые ракеты Storm Shadow - так заявило Минобороны РФ, и из-за этого был нанесен российский удар по авиабазе 7-й бригады тактической авиации ВСУ в Хмельницком

Storm Shadow (французы дали ей марку Scalp) является самой современной и самой дорогой системой авиационного вооружения Великобритании и Франции, и это стратегическое решение открывает путь поставки дальнобойного высокоточного оружия НАТО, что позволит Украине в ответ на террористические атаки российских "калибров" поражать русские цели на большую глубину. Дальность до 560 км, боевая часть 450 кг для поражения особо защищенных объектов, полет на сверхмалых высотах, технологии малозаметности, высокая точность. Это оружие эффективнее американских баллистических ракет ATACMS, которые, со временем, мы также определенно получим. Страны НАТО фактически сняли последние ограничения и начали поставки Украине самых дорогих и современных образцов собственного вооружения. Это значит, что качество и количество поддержки Украины в войне усиливается и будет усиливаться. Россия в этой гонке вооружений не имеет никаких шансов.

А теперь относительно деталей самого удара, известного из открытых источников, и какие выводы можно сделать.

Россия не показала полный обзор места поражения крылатыми ракетами. Частично кадры показаны с машиностроительного завода, там не заметно последствия потерь, но вот удар по зданию бывшего института МВД россияне не показали вообще, а там был личный состав, и там они должны были получить значительные потери.

По российским данным удар нанесли всего два украинских самолета — бомбардировщик Су-24, очевидно, переоборудованы под носители крылатых ракет и истребитель Миг-29. Россияне утверждают, что оба самолета были сбиты, но это, очевидно, очередная ложь Конашенкова, поскольку скрыть падение боевых самолетов в центральных густонаселенных районах Украины невозможно, да и сам характер применения ракет и большая дальность пуска делает маловероятно вообще, чтобы самолеты были замечены.

По имеющимся данным РФ, важные объекты в Луганске были поражены двумя ракетами Storm Shadow. Это такой же вес, как у боевой части баллистической ракеты Точка-У, но мощность гораздо больше.

Также значительным новым фактором стало применение при ударе по меньшей мере двух авиационных ракет AMD-160В MALD - это специальные современные ракеты весом всего 45 кг, имитирующие полет самолета и крылатой ракеты и таким образом активирующие и обнаруживающие радары и зенитно-ракетные системы ПВО.

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Россияне не сообщали о применении других ракет, но логично представить, что при применении AMD-160В, заставляющей включать российские радары, украинская авиация должна применить свое уже традиционное новое оружие — самонаводящиеся антирадарные ракеты HARM. То есть, удар 13 мая по Луганску стал примером реализации новой тактики и комплексного применения высокоточных средств поражения. И Россия оказалась неспособна противодействовать этому удару и прикрыть один из своих ключевых логистических центров.

Удар 13 мая по Луганску послужил примером реализации новой тактики и комплексного применения высокоточных средств поражения. И Россия оказалась неспособна противодействовать этому удару и прикрыть один из своих ключевых логистических центров.

Поскольку характеристики британско-французской ракеты Storm Shadow известны, можем эти новые факторы определить:

  • новое высокоточное вооружение большой дальности — до 290 км, позволяющее ВСУ атаковать любые объекты на всей оккупированной территории Крыма и Донбасса;
  • крылатые ракеты имеют самонаведение, чтобы атаковать и уничтожить не только наземные объекты, но и любой корабль РФ в Крыму и далеко в море, еще более ограничивающий и без того ограниченную операционную зону российского флота в Черном море;
  • применение ВСУ современной тактики боевой авиации НАТО для прорыва системы противовоздушной обороны РФ;
  • значительное повышение ударных способностей старых советских самолетов ВСУ;
  • российская ПВО сосредоточена на борьбе с ракетами, движущимися баллистической траекторией, ракетами типа HIMARS и Точка, Ольха, Смерч, Ураган, а крылатые ракеты и низковысотные цели, как это показал рейд наших вертолетов на Белгород и удары дронами типа "Стриж", даже не могут заметить, не имея необходимой сети низковысотных радаров;
  • необходимость рассредоточения средств ПВО ВС РФ для прикрытия особо важных тыловых объектов значительным количеством радаров и зенитно-ракетных систем для поиска и поражения скоростных низковысотных целей, что значительно ослабляет ПВО РФ в целом;
  • расходование ресурсов на усиление обороны и усложнение логистики за пределами радиуса действия ракетных систем HIMARS;
  • расход дополнительных ресурсов на поиск мест базирования и поражения украинской ударной авиации и мест хранения управляемых авиационных ракет как наиболее действенного средства противодействия.

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Российская ПВО сосредоточена на борьбе с ракетами, движущимися баллистической траекторией, ракетами типа HIMARS и Точка, Ольха, Смерч, Ураган, а крылатые ракеты и низковысотные цели, как это показал рейд наших вертолетов на Белгород и удары дронами типа "Стриж", даже не могут заметить, не имея необходимой сети низковысотных радаров

Общий вывод:

Украина стремительно наращивает свой арсенал вооружений, наши ударные возможности выросли. Поставка таких систем, как Storm Shadow, показывает, что НАТО сделает все, чтобы не допустить поражения Украины. В мире началась новая гонка вооружений, и в столкновении с технологиями и промышленностью НАТО Россия не сможет одержать победу. При увеличении масштабов поставки дальнобойного высокоточного оружия Россия даже в условиях позиционной войны будет нести неприемлемые потери, которые она не сможет восстановить.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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