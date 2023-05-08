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OPINION

Как Прилепину делали литературную карьеру в Украине

Оксана Забужко
8 мая, 2023 понедельник
20:02
Мнение

"Писатель-ополченец" был у нас в инфополе в 2012-2014 гг. буквально восходящей литературной звездой (я не преувеличиваю!), — а упала на нас эта звездочка с неба 2012 г. сразу почетным гостем Львовского Форума издателей

Украинцы таки очень креативный народ — в соцсетях не унимается выплеск спонтанного творчества по поводу очередной физической "зачистки свидетеля", так что я второй день невольно бормочу цепку, как репейник, "частушку":

У прилепина захера

нету ножек, нету хера -

вот она, вот она

хунта поработала! (с) не знаю, чье)

Остроумно, конечно. Но не мешало бы, кроме инфотейнмента, еще и немного сознания. Напр., вспомнить, что так колоритно обезноженный "писатель-ополченец" был у нас в инфополе в 2012-2014 гг. буквально восходящей литературной звездой (я не преувеличиваю!), — а упала на нас эта звездочка с неба 2012 г. гостем Львовского Форума издателей (именно тогда и я о нем впервые услышала: "Что у вас там творится?! - кричал мне в Европе один старый, еще советский эмигрант-диссидент. - Этот мерзавец стал знаменит публикацией "Письма к Сталину", как вообще можно его приглашать и с ним фотографироваться?!").

Наши литкритики были услужливо рекламировали этот звездочек с каждого утюга вплоть до самого 2015-го (да!) года: "писатель" уже катался по Донбассу с автоматом, а "украинские СМИ" продолжали печатать его интервью на темы "русско-украинского диалога" и отзывы на его новую книгу, которой были завалены книжные магазины по всей Украине (ибо издательская машина имеет свой запас инерции, а захашку нам явно раскручивали на литературного "альфа-самца №1"

Наши литкритики услужливо рекламировали эту звездочек с каждого утюга вплоть до самого 2015-го (да!) года: "писатель" уже катался по Донбассу с автоматом, а "украинские СМИ" продолжали печатать его интервью на темы "русско-украинского диалога" и отзывы на его новую книгу, которой были завалены книжные магазины по всей Украине (ибо издательская машина имеет свой запас инерции, а захарушку нам явно раскручивали на литературного "альфа-самца №1" с запасом "всерьез и надолго", и те бедные украинские литературные пудели, мечтавшие оказаться на его месте, не решаясь писать слова против, бросались кусать за ноги "проклятых феминисток" как главных виновников своей скорби, чем тоже невольно помогали расчистить поле для захарушки...).

Словом, это была мощная кампания, в которой тогда, в начале войны, отличить агентуру от полезных идиотов было не то что сложно, а просто невозможно, да и некому было этим заниматься. Но теперь неужели никому из издательского цеха не хочется вспомнить, как именно заказывалась та музыка? Чего молчим, господа, шослучилось (с)?

(Другой важный в связи с этим терактом военный сюжет, думаю, найдется кому проанализировать и без меня — то, как тупо фсб лепит этими терактами образ "Украины-террористки" по той же схеме, как это в свое время было сделано в оправдание Второй Чеченской войны, — а вот об украинской литературной карьере этого захера поговорить почему-то никто не спешит... А самое время: ибо да, — его в те годы у нас читали, и влияние эта откровенно фашистская проза с криминальным культом силы мала, гай-гай, далеко не только на "ополченцах"...)

Нам очень многое еще придется убирать, расчищать и "разминировать" - не только в физическом измерении.

Будем внимательны(с).

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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