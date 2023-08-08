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Как приготовить вкусный бефстроганов

8 августа, 2023 вторник
17:01

Бефстроганов, или мясо по-строгановски – мясное блюдо из мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячей сметанной подливкой. Более редкие варианты написания названия "беф-строганов", "беф а ля Строганов", "мясо по-строгановски"

Граф Строганов владел так называемым "открытым столом" в Одессе. Прийти попробовать это блюдо мог зайти любой прилично одетый образованный человек. Конечно, это блюдо не было изобретено графом, а кем-то из его поваров, удачно соединившего технологию французской кухни (обжаривание мяса, его подача с соусом) с некоторыми приемами (соус подается не отдельно, а как подливка — вместе с мясом ).

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Бефстроганов из говядины

Ингредиенты:

  • 500 г говядины
  • 200мл сметаны
  • две луковицы
  • две столовые ложки томатной пасты
  • одна столовая ложка пшеничной муки
  • одна столовая ложка сахара
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 50 г сливочного масла
  • одна столовая ложка черного молотого перца
  • соль (по вкусу)
  • 100 г укропа.

Пошаговое приготовление бефстроганов из говядины:

  • режем на тонкие полоски говяжью вырезку
  • измельчаем лук тоненькими брусками
  • вливаем масло в раскаленную сковороду
  • обжариваем мясо до золотистой корочки
  • вынимаем говядину
  • на этой же сковороде растапливаем сливочное масло
  • добавляем измельченный лук
  • обжариваем лук до золотистого цвета
  • добавляем одну столовую ложку муки
  • тщательно перемешиваем
  • добавляем сметану
  • еще раз перемешиваем
  • вливаем томатную пасту
  • заливаем водой (200 мл)
  • перемешиваем соус
  • даем покипеть три минуты
  • добавляем на сковороду мясо
  • солим
  • перчим
  • добавляем одну столовую ложку сахара
  • тушим блюдо еще пять минут на слабом огне
  • подавайте блюдо вместе с картофельным пюре
  • украшаем зеленью.

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Бефстроганов из свинины

Ингредиенты:

  • свинина – 1 кг
  • сливки – 200 мл
  • морковь – 2 шт.
  • лук репчатый – 6 шт.
  • пшеничная мука – 2 ст. л.
  • перец черный молотый – 2 ст. л.
  • соль (по вкусу)
  • паприка – 1 ст. л.
  • подсолнечное масло – 4 ст. л.

Пошаговое приготовление бефстроганов из свинины:

  • промываем мясо
  • обсушиваем его бумажными полотенцами
  • нарезаем свинину тонкой соломкой
  • ставим сковороду на плиту
  • разогреваем ее
  • вливаем в сковороду масло
  • выкладываем и обжариваем свинину до золотистой корочки
  • добавляем немного муки
  • чистим и нарезаем соломкой морковь
  • чистим и нарезаем полукольцами лук
  • разогреваем новую сковороду на плите
  • вливаем масло
  • высыпаем морковь с луком
  • обжариваем до золотистого цвета
  • солим свинину
  • добавляем перец
  • добавляем паприку
  • высыпаем лук, морковь к мясу
  • вливаем на сковороду немного воды
  • перемешиваем мясо с луком и морковью
  • убавляем огонь
  • тушим блюдо десять минут.

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Бефстроганов из телятины

Ингредиенты:

  • телячья вырезка – 500 г
  • шампиньоны среднего размера – 10-12 шт.
  • луковицы среднего размера – 2 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • сметана (20%) – 200 г
  • мука – 15 г
  • соль (по вкусу)
  • свежемолотый белый перец (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления бефстроганов из телятины:

  • вымываем вырезку телятины под холодной проточной водой
  • тщательно обсушиваем бумажными полотенцами
  • оставляем на десять минут
  • телячью вырезку нарезаем поперек волокон кусочками толщиной 1 см.
  • отбиваем их с обеих сторон кулинарным молоточком на доске
  • кусочки телячьей вырезки нарезаем тонкими полосками
  • очищаем лук, нарезаем его тонкими полукольцами
  • шампиньоны протираем влажной салфеткой, чистим, удаляем ножки, шляпки нарезаем пластинками
  • в сковороде растапливаем сливочное масло и кладем лук
  • помешивая, жарим на малом огне до прозрачности
  • добавляем мясо и муку
  • перемешиваем и жарим на сильном огне три минуты
  • переворачиваем и жарим еще три минуты
  • добавляем муку
  • перемешиваем
  • жарим еще две минуты
  • мясо с луком перекладываем в кастрюлю
  • добавляем грибы
  • добавляем сметану
  • солим и перчим по вкусу
  • доводим до кипения на большом огне
  • мясо с грибами тушим в сметане до получаса на умеренном огне
  • периодически перемешиваем
  • подаем к столу с картофельным пюре или жареным картофелем.

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Куриное бефстроганов

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 1 кг
  • сливки – 5 ст. л.
  • растительное масло – 3 ст. л.
  • лук репчатый – 3 шт.
  • базилик – 1 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • соль (по вкусу)
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление бефстроганов из курятины:

  • моем куриную грудку
  • обсушиваем бумажным полотенцем
  • очищаем от сухожилий
  • нарезаем мясо тонкой длинной соломкой
  • перекладываем курицу в глубокую тарелку
  • посыпаем специями и приправами
  • солим
  • перемешиваем
  • откладываем для маринования
  • нарезаем мелко луковицы
  • разогреваем сковороду
  • вливаем масло
  • жарим лук до золотистого цвета
  • добавляем к луку филе
  • перемешиваем курицу с луком
  • убавляем огонь
  • жарим семь минут
  • посыпаем блюдо паприкой
  • солим
  • убавляем огонь
  • накрываем крышкой
  • оставляем на несколько минут
  • добавляем пять столовых ложек сливок
  • смешиваем
  • оставьте тушиться еще на 5 минут
  • подавайте бефстроганов на стол вместе с пастой или картофельным пюре

Приятного аппетита!

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