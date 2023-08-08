Как приготовить вкусный бефстроганов
Бефстроганов, или мясо по-строгановски – мясное блюдо из мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячей сметанной подливкой. Более редкие варианты написания названия "беф-строганов", "беф а ля Строганов", "мясо по-строгановски"
Граф Строганов владел так называемым "открытым столом" в Одессе. Прийти попробовать это блюдо мог зайти любой прилично одетый образованный человек. Конечно, это блюдо не было изобретено графом, а кем-то из его поваров, удачно соединившего технологию французской кухни (обжаривание мяса, его подача с соусом) с некоторыми приемами (соус подается не отдельно, а как подливка — вместе с мясом ).
Фото: gettyimages
Бефстроганов из говядины
Ингредиенты:
- 500 г говядины
- 200мл сметаны
- две луковицы
- две столовые ложки томатной пасты
- одна столовая ложка пшеничной муки
- одна столовая ложка сахара
- 50 мл подсолнечного масла
- 50 г сливочного масла
- одна столовая ложка черного молотого перца
- соль (по вкусу)
- 100 г укропа.
Пошаговое приготовление бефстроганов из говядины:
- режем на тонкие полоски говяжью вырезку
- измельчаем лук тоненькими брусками
- вливаем масло в раскаленную сковороду
- обжариваем мясо до золотистой корочки
- вынимаем говядину
- на этой же сковороде растапливаем сливочное масло
- добавляем измельченный лук
- обжариваем лук до золотистого цвета
- добавляем одну столовую ложку муки
- тщательно перемешиваем
- добавляем сметану
- еще раз перемешиваем
- вливаем томатную пасту
- заливаем водой (200 мл)
- перемешиваем соус
- даем покипеть три минуты
- добавляем на сковороду мясо
- солим
- перчим
- добавляем одну столовую ложку сахара
- тушим блюдо еще пять минут на слабом огне
- подавайте блюдо вместе с картофельным пюре
- украшаем зеленью.
Фото: gettyimages
Бефстроганов из свинины
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг
- сливки – 200 мл
- морковь – 2 шт.
- лук репчатый – 6 шт.
- пшеничная мука – 2 ст. л.
- перец черный молотый – 2 ст. л.
- соль (по вкусу)
- паприка – 1 ст. л.
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
Пошаговое приготовление бефстроганов из свинины:
- промываем мясо
- обсушиваем его бумажными полотенцами
- нарезаем свинину тонкой соломкой
- ставим сковороду на плиту
- разогреваем ее
- вливаем в сковороду масло
- выкладываем и обжариваем свинину до золотистой корочки
- добавляем немного муки
- чистим и нарезаем соломкой морковь
- чистим и нарезаем полукольцами лук
- разогреваем новую сковороду на плите
- вливаем масло
- высыпаем морковь с луком
- обжариваем до золотистого цвета
- солим свинину
- добавляем перец
- добавляем паприку
- высыпаем лук, морковь к мясу
- вливаем на сковороду немного воды
- перемешиваем мясо с луком и морковью
- убавляем огонь
- тушим блюдо десять минут.
Фото: gettyimages
Бефстроганов из телятины
Ингредиенты:
- телячья вырезка – 500 г
- шампиньоны среднего размера – 10-12 шт.
- луковицы среднего размера – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- сметана (20%) – 200 г
- мука – 15 г
- соль (по вкусу)
- свежемолотый белый перец (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления бефстроганов из телятины:
- вымываем вырезку телятины под холодной проточной водой
- тщательно обсушиваем бумажными полотенцами
- оставляем на десять минут
- телячью вырезку нарезаем поперек волокон кусочками толщиной 1 см.
- отбиваем их с обеих сторон кулинарным молоточком на доске
- кусочки телячьей вырезки нарезаем тонкими полосками
- очищаем лук, нарезаем его тонкими полукольцами
- шампиньоны протираем влажной салфеткой, чистим, удаляем ножки, шляпки нарезаем пластинками
- в сковороде растапливаем сливочное масло и кладем лук
- помешивая, жарим на малом огне до прозрачности
- добавляем мясо и муку
- перемешиваем и жарим на сильном огне три минуты
- переворачиваем и жарим еще три минуты
- добавляем муку
- перемешиваем
- жарим еще две минуты
- мясо с луком перекладываем в кастрюлю
- добавляем грибы
- добавляем сметану
- солим и перчим по вкусу
- доводим до кипения на большом огне
- мясо с грибами тушим в сметане до получаса на умеренном огне
- периодически перемешиваем
- подаем к столу с картофельным пюре или жареным картофелем.
Фото: gettyimages
Куриное бефстроганов
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 кг
- сливки – 5 ст. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
- лук репчатый – 3 шт.
- базилик – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- соль (по вкусу)
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
Пошаговое приготовление бефстроганов из курятины:
- моем куриную грудку
- обсушиваем бумажным полотенцем
- очищаем от сухожилий
- нарезаем мясо тонкой длинной соломкой
- перекладываем курицу в глубокую тарелку
- посыпаем специями и приправами
- солим
- перемешиваем
- откладываем для маринования
- нарезаем мелко луковицы
- разогреваем сковороду
- вливаем масло
- жарим лук до золотистого цвета
- добавляем к луку филе
- перемешиваем курицу с луком
- убавляем огонь
- жарим семь минут
- посыпаем блюдо паприкой
- солим
- убавляем огонь
- накрываем крышкой
- оставляем на несколько минут
- добавляем пять столовых ложек сливок
- смешиваем
- оставьте тушиться еще на 5 минут
- подавайте бефстроганов на стол вместе с пастой или картофельным пюре
Приятного аппетита!
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