Граф Строганов владел так называемым "открытым столом" в Одессе. Прийти попробовать это блюдо мог зайти любой прилично одетый образованный человек. Конечно, это блюдо не было изобретено графом, а кем-то из его поваров, удачно соединившего технологию французской кухни (обжаривание мяса, его подача с соусом) с некоторыми приемами (соус подается не отдельно, а как подливка — вместе с мясом ).

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Бефстроганов из говядины

Ингредиенты:

500 г говядины

200мл сметаны

две луковицы

две столовые ложки томатной пасты

одна столовая ложка пшеничной муки

одна столовая ложка сахара

50 мл подсолнечного масла

50 г сливочного масла

одна столовая ложка черного молотого перца

соль (по вкусу)

100 г укропа.

Пошаговое приготовление бефстроганов из говядины:

режем на тонкие полоски говяжью вырезку

измельчаем лук тоненькими брусками

вливаем масло в раскаленную сковороду

обжариваем мясо до золотистой корочки

вынимаем говядину

на этой же сковороде растапливаем сливочное масло

добавляем измельченный лук

обжариваем лук до золотистого цвета

добавляем одну столовую ложку муки

тщательно перемешиваем

добавляем сметану

еще раз перемешиваем

вливаем томатную пасту

заливаем водой (200 мл)

перемешиваем соус

даем покипеть три минуты

добавляем на сковороду мясо

солим

перчим

добавляем одну столовую ложку сахара

тушим блюдо еще пять минут на слабом огне

подавайте блюдо вместе с картофельным пюре

украшаем зеленью.

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Бефстроганов из свинины

Ингредиенты:

свинина – 1 кг

сливки – 200 мл

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 6 шт.

пшеничная мука – 2 ст. л.

перец черный молотый – 2 ст. л.

соль (по вкусу)

паприка – 1 ст. л.

подсолнечное масло – 4 ст. л.

Пошаговое приготовление бефстроганов из свинины:

промываем мясо

обсушиваем его бумажными полотенцами

нарезаем свинину тонкой соломкой

ставим сковороду на плиту

разогреваем ее

вливаем в сковороду масло

выкладываем и обжариваем свинину до золотистой корочки

добавляем немного муки

чистим и нарезаем соломкой морковь

чистим и нарезаем полукольцами лук

разогреваем новую сковороду на плите

вливаем масло

высыпаем морковь с луком

обжариваем до золотистого цвета

солим свинину

добавляем перец

добавляем паприку

высыпаем лук, морковь к мясу

вливаем на сковороду немного воды

перемешиваем мясо с луком и морковью

убавляем огонь

тушим блюдо десять минут.

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Бефстроганов из телятины

Ингредиенты:

телячья вырезка – 500 г

шампиньоны среднего размера – 10-12 шт.

луковицы среднего размера – 2 шт.

сливочное масло – 50 г

сметана (20%) – 200 г

мука – 15 г

соль (по вкусу)

свежемолотый белый перец (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления бефстроганов из телятины:

вымываем вырезку телятины под холодной проточной водой

тщательно обсушиваем бумажными полотенцами

оставляем на десять минут

телячью вырезку нарезаем поперек волокон кусочками толщиной 1 см.

отбиваем их с обеих сторон кулинарным молоточком на доске

кусочки телячьей вырезки нарезаем тонкими полосками

очищаем лук, нарезаем его тонкими полукольцами

шампиньоны протираем влажной салфеткой, чистим, удаляем ножки, шляпки нарезаем пластинками

в сковороде растапливаем сливочное масло и кладем лук

помешивая, жарим на малом огне до прозрачности

добавляем мясо и муку

перемешиваем и жарим на сильном огне три минуты

переворачиваем и жарим еще три минуты

добавляем муку

перемешиваем

жарим еще две минуты

мясо с луком перекладываем в кастрюлю

добавляем грибы

добавляем сметану

солим и перчим по вкусу

доводим до кипения на большом огне

мясо с грибами тушим в сметане до получаса на умеренном огне

периодически перемешиваем

подаем к столу с картофельным пюре или жареным картофелем.

Фото: gettyimages

Куриное бефстроганов

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 кг

сливки – 5 ст. л.

растительное масло – 3 ст. л.

лук репчатый – 3 шт.

базилик – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

соль (по вкусу)

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление бефстроганов из курятины:

моем куриную грудку

обсушиваем бумажным полотенцем

очищаем от сухожилий

нарезаем мясо тонкой длинной соломкой

перекладываем курицу в глубокую тарелку

посыпаем специями и приправами

солим

перемешиваем

откладываем для маринования

нарезаем мелко луковицы

разогреваем сковороду

вливаем масло

жарим лук до золотистого цвета

добавляем к луку филе

перемешиваем курицу с луком

убавляем огонь

жарим семь минут

посыпаем блюдо паприкой

солим

убавляем огонь

накрываем крышкой

оставляем на несколько минут

добавляем пять столовых ложек сливок

смешиваем

оставьте тушиться еще на 5 минут

подавайте бефстроганов на стол вместе с пастой или картофельным пюре

Приятного аппетита!