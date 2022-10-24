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Как приготовить вкусные сырники
Качество этих вкусностей во многом зависит от качества творога. Он должен быть не только свежим, но и однородной текстурой. Сыр не должен быть слишком мягким или мокрым
1. Рецепт сырников: классические сырники с яйцом и мукой
Как приготовить творожные сырники?
Ингредиенты:
- 250 г сыра
- 2 ст. ложки муки
- 1 яйцо;
- 1 ст. кровати сахара
Приготовление классических сырников:
- Соединяем творог, сахар и яйцо
- Массу довести до однородной консистенции
- Засыпаем к ней муку
- Еще раз тщательно вымешиваем
- Лепим сырники
- Жарим
2. Сырники без муки с манкой
Как приготовить сырники без муки?
Ингредиенты:
- 600 г сыра
- 1 яйцо
- 3 ст. ложки манной крупы
- 3 ст. ложки сахара
- щепотка соли
Приготовление сырников без муки:
- Тщательно смешиваем творог, манку, яйцо, сахар и соль
- Тесто должно отлежаться в холодильник около часа
- Лепим сырники
- Жарим
3. Сырники без муки и яиц
Как приготовить сырники без муки и яиц?
Ингредиенты:
- 200 г сыра
- 2 ст. ложки манной крупы
- 2 ст. ложки сахара
- щепотка соли
Приготовление сырников без муки и муки:
- Соединяем манку, творог, сахар и соль
- Оставляем массу на пол часа "настояться"
- Лепим сырники
- Жарим
4. Сырники с яблоками
Как приготовить сырники с яблоками?
Ингредиенты:
- 500 г сыра
- 2 яйца
- 2 яблока
- 3 ст. ложки сахара
- 5 ст. ложка муки
Приготовление сырников с яблоками
- Растираем сыр с яйцами
- Очищаем яблоки
- Натаем яблоки на терке
- Добавляем яблоки с сахаром в сыр.
- Тщательно все перемешиваем
- Всыпаем муку
- Еще раз все тщательно смешиваем
- Лепим сырники
- Жарим
5. Сырники с тыквой
Как приготовить сырники с тыквой
Ингредиенты:
- 100 г тыквы вареной
- 1 ч. ложка корицы
- 250 г сыра
- 1 яйцо
- 1 ст. ложка крупы манной
- щепотка соли
- 2 ст. ложки сахара
- 3 ст. ложки муки
Приготовление сырников с тыквой
- Превращаем в пюре нашу тыкву
- Добавляем к нему корицу
- Соединяем творог, манку, яйцо, сахар, соль и тыкву
- Оставляем смесь на 20 минут выстояться
- Добавляем в тесто муку
- Тщательно вымешиваем
- Лепим сырники
- Жарим
Приятного аппетита!
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