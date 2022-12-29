Как приготовить вкусности без света: ТОП-7 советов к новогоднему столу
В этом Новом 2023 украинцев могут ждать любые "сюрпризы". И один из них – отсутствие света. Встреча Нового года при свечах, конечно, романтична. А как быть с приготовлением блюд к праздничному столу при отсутствии света? Даем семь советов для наших читателей, у которых дома электрические плиты или выключают газ
Совет первый: готовые блюда
31 декабря можно приобрести в супермаркете уже готовые любимые блюда, не требующие долгого хранения в холодильнике.
Совет второй: сандвичи
Все мы любим и часто употребляем сандвичи или по-народному бутерброды.
Приготовления на плите они не нуждаются. Это могут быть сандвичи с ветчиной или колбасой, выложенные на хлеб, смазанный сливочным маслом и украшенные зеленью. Бутерброды с сыром (различных сортов), шпротами, селедкой, красной рыбой, икрой и т.д.
Совет третий: холодные салаты
Салат "Блекаут"
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе (копченого)
- Красная фасоль консервированная – одна банка
- Маринованные шампиньоны - одна банка
- ½ луковицы
- Две чайные ложки сахара
- Одна чайная ложка соли
- Две столовые ложки уксуса
- На выбор: майонез или смесь сметаны с горчицей
- 120 мл горячей воды
Способ приготовления:
- Нарезаем куриное филе соломкой
- Нарезаем маринованные шампиньоны пластинками
- Сечим лук кольцами или четвертинками колец
- Промываем фасоль
- Маринуем лук в горячей воде, сахаре, соли, уксусе (10-20 мин. в холодильнике)
- Смешиваем все ингредиенты
- Добавляем соль, перец по вкусу
- По вкусу заправляем салат майонезом или соусом из сметаны с горчицей.
Также можно приготовить другие салаты, кусая овощи и ваши любимые продукты, заправляя растительным маслом или майонезом и специями. Уверены, что в каждой семье есть несколько особых любимых салатов и рецептов к ним.
Совет четвертый: нарезки
Всегда пригодятся нарезки. Мясные и творожные. Готовое мясо (колбаса, ветчина и т.п.) и сыры разных сортов можно приобрести в магазине. Красиво нарезаем купленные продукты, выкладываем на праздничные тарелки и подаем на стол.
Фото: pixabay.com
Совет пятый: соление
Все их разновидности, которые вам нравятся. Огурцы, помидоры, лечо, грибы и т.д.
Также можно подать к столу красиво изорванную селедку, выложенную на тарелку под слоем нарезанного кольцами лука и кружочками лимона.
Совет шестой: десерты
Десерт "Вилла "Райские птички"
Что нужно приобрести?
- Детская смесь типа "Малыш", для новорожденных (без вкусовых приложений) - 1 пачка
- Пол пачки сливочного масла (82%)
- 2 мороженого "Пломбир"
- Две упаковки кокосовой стружки
- Какао
- Грецкие орехи
Рецепт приготовления:
- Высыпаем детскую смесь в большую миску
- Добавляем пол пачки сливочного масла
- Добавляем 2 мороженого "Пломбир"
- Вымешиваем до однородной массы
- Из изготовленного теста катаем небольшие шарики, размером не больше грецкого ореха
- Одну половину шариков обкатываем в кокосовой стружке, а вторую – в какао.
- Выкладываем наши шарики на большую тарелку в шахматном порядке по цвету
- Каждый шарик украшаем четвертинкой грецкого ореха
- Кладем тарелку на мороз или в пакете между мясом, которое не успело разморозиться в морозилке на час времени.
- Десерт готов к подаче на стол
Совет седьмой: портативные газовые плиты
Если у вас нет электричества или газа (или вы не уверены, что они будут на время встречи Нового 2023 года), а хочется иметь на праздничном столе больше любимых вкусностей, тогда заранее запаситесь специальными стационарными газовыми плитками, чтобы подогреть бульон и другие приготовленные блюда.
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