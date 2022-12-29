Как приготовить вкусности без света: ТОП-7 советов к новогоднему столу

Совет первый: готовые блюда

31 декабря можно приобрести в супермаркете уже готовые любимые блюда, не требующие долгого хранения в холодильнике.

Совет второй: сандвичи

Все мы любим и часто употребляем сандвичи или по-народному бутерброды.

Приготовления на плите они не нуждаются. Это могут быть сандвичи с ветчиной или колбасой, выложенные на хлеб, смазанный сливочным маслом и украшенные зеленью. Бутерброды с сыром (различных сортов), шпротами, селедкой, красной рыбой, икрой и т.д.

Совет третий: холодные салаты

Салат "Блекаут"

Ингредиенты:

250 г куриного филе (копченого)

Красная фасоль консервированная – одна банка

Маринованные шампиньоны - одна банка

½ луковицы

Две чайные ложки сахара

Одна чайная ложка соли

Две столовые ложки уксуса

На выбор: майонез или смесь сметаны с горчицей

120 мл горячей воды

Способ приготовления:

Нарезаем куриное филе соломкой

Нарезаем маринованные шампиньоны пластинками

Сечим лук кольцами или четвертинками колец

Промываем фасоль

Маринуем лук в горячей воде, сахаре, соли, уксусе (10-20 мин. в холодильнике)

Смешиваем все ингредиенты

Добавляем соль, перец по вкусу

По вкусу заправляем салат майонезом или соусом из сметаны с горчицей.

Также можно приготовить другие салаты, кусая овощи и ваши любимые продукты, заправляя растительным маслом или майонезом и специями. Уверены, что в каждой семье есть несколько особых любимых салатов и рецептов к ним.

Совет четвертый: нарезки

Всегда пригодятся нарезки. Мясные и творожные. Готовое мясо (колбаса, ветчина и т.п.) и сыры разных сортов можно приобрести в магазине. Красиво нарезаем купленные продукты, выкладываем на праздничные тарелки и подаем на стол.

Фото: pixabay.com

Совет пятый: соление

Все их разновидности, которые вам нравятся. Огурцы, помидоры, лечо, грибы и т.д.

Также можно подать к столу красиво изорванную селедку, выложенную на тарелку под слоем нарезанного кольцами лука и кружочками лимона.

Совет шестой: десерты

Десерт "Вилла "Райские птички"

Что нужно приобрести?

Детская смесь типа "Малыш", для новорожденных (без вкусовых приложений) - 1 пачка

Пол пачки сливочного масла (82%)

2 мороженого "Пломбир"

Две упаковки кокосовой стружки

Какао

Грецкие орехи

Рецепт приготовления:

Высыпаем детскую смесь в большую миску

Добавляем пол пачки сливочного масла

Добавляем 2 мороженого "Пломбир"

Вымешиваем до однородной массы

Из изготовленного теста катаем небольшие шарики, размером не больше грецкого ореха

Одну половину шариков обкатываем в кокосовой стружке, а вторую – в какао.

Выкладываем наши шарики на большую тарелку в шахматном порядке по цвету

Каждый шарик украшаем четвертинкой грецкого ореха

Кладем тарелку на мороз или в пакете между мясом, которое не успело разморозиться в морозилке на час времени.

Десерт готов к подаче на стол

Совет седьмой: портативные газовые плиты

Если у вас нет электричества или газа (или вы не уверены, что они будут на время встречи Нового 2023 года), а хочется иметь на праздничном столе больше любимых вкусностей, тогда заранее запаситесь специальными стационарными газовыми плитками, чтобы подогреть бульон и другие приготовленные блюда.