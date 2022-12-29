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Как приготовить вкусности без света: ТОП-7 советов к новогоднему столу

Чернинька Елена
29 декабря, 2022 четверг
19:00
Статьи

В этом Новом 2023 украинцев могут ждать любые "сюрпризы". И один из них – отсутствие света. Встреча Нового года при свечах, конечно, романтична. А как быть с приготовлением блюд к праздничному столу при отсутствии света? Даем семь советов для наших читателей, у которых дома электрические плиты или выключают газ

Совет первый: готовые блюда

31 декабря можно приобрести в супермаркете уже готовые любимые блюда, не требующие долгого хранения в холодильнике.

Совет второй: сандвичи

Все мы любим и часто употребляем сандвичи или по-народному бутерброды.

Приготовления на плите они не нуждаются. Это могут быть сандвичи с ветчиной или колбасой, выложенные на хлеб, смазанный сливочным маслом и украшенные зеленью. Бутерброды с сыром (различных сортов), шпротами, селедкой, красной рыбой, икрой и т.д.

Совет третий: холодные салаты

Салат "Блекаут"

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе (копченого)
  • Красная фасоль консервированная – одна банка
  • Маринованные шампиньоны - одна банка
  • ½ луковицы
  • Две чайные ложки сахара
  • Одна чайная ложка соли
  • Две столовые ложки уксуса
  • На выбор: майонез или смесь сметаны с горчицей
  • 120 мл горячей воды

Способ приготовления:

  • Нарезаем куриное филе соломкой
  • Нарезаем маринованные шампиньоны пластинками
  • Сечим лук кольцами или четвертинками колец
  • Промываем фасоль
  • Маринуем лук в горячей воде, сахаре, соли, уксусе (10-20 мин. в холодильнике)
  • Смешиваем все ингредиенты
  • Добавляем соль, перец по вкусу
  • По вкусу заправляем салат майонезом или соусом из сметаны с горчицей.

Также можно приготовить другие салаты, кусая овощи и ваши любимые продукты, заправляя растительным маслом или майонезом и специями. Уверены, что в каждой семье есть несколько особых любимых салатов и рецептов к ним.

Совет четвертый: нарезки

Всегда пригодятся нарезки. Мясные и творожные. Готовое мясо (колбаса, ветчина и т.п.) и сыры разных сортов можно приобрести в магазине. Красиво нарезаем купленные продукты, выкладываем на праздничные тарелки и подаем на стол.

Фото: pixabay.com

Совет пятый: соление

Все их разновидности, которые вам нравятся. Огурцы, помидоры, лечо, грибы и т.д.

Также можно подать к столу красиво изорванную селедку, выложенную на тарелку под слоем нарезанного кольцами лука и кружочками лимона.

Совет шестой: десерты

Десерт "Вилла "Райские птички"

Что нужно приобрести?

  • Детская смесь типа "Малыш", для новорожденных (без вкусовых приложений) - 1 пачка
  • Пол пачки сливочного масла (82%)
  • 2 мороженого "Пломбир"
  • Две упаковки кокосовой стружки
  • Какао
  • Грецкие орехи

Рецепт приготовления:

  • Высыпаем детскую смесь в большую миску
  • Добавляем пол пачки сливочного масла
  • Добавляем 2 мороженого "Пломбир"
  • Вымешиваем до однородной массы
  • Из изготовленного теста катаем небольшие шарики, размером не больше грецкого ореха
  • Одну половину шариков обкатываем в кокосовой стружке, а вторую – в какао.
  • Выкладываем наши шарики на большую тарелку в шахматном порядке по цвету
  • Каждый шарик украшаем четвертинкой грецкого ореха
  • Кладем тарелку на мороз или в пакете между мясом, которое не успело разморозиться в морозилке на час времени.
  • Десерт готов к подаче на стол

Совет седьмой: портативные газовые плиты

Если у вас нет электричества или газа (или вы не уверены, что они будут на время встречи Нового 2023 года), а хочется иметь на праздничном столе больше любимых вкусностей, тогда заранее запаситесь специальными стационарными газовыми плитками, чтобы подогреть бульон и другие приготовленные блюда.

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