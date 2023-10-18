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Как приготовить турецкую медовую пахлаву. Классический рецепт
Пошаговый рецепт приготовления медовой пахлавы – идеальное пособие для гурманов, которые мечтают приготовить настоящую турецкую пахлаву
Ингредиенты для приготовления пахлавы:
- пшеничная мука – полкилограмма
- одно куриное яйцо
- один стакан молока
- щепотка соли
- сливочное масло – 250 г
- грецкие орехи – 300 г
- сахарная пудра – 300 г
- корица – пол чайной ложки
- один стакан сахара
- один стакан воды
- одна столовая ложка меда
Пошаговый рецепт приготовления пахлавы:
- просеиваем в миску муку
- добавляем соль
- перемешиваем
- делаем в центре мучной горки ямку
- выливаем в ямку яйцо, теплое молоко, растопленное сливочное масло (50 г)
- замешиваем тесто
- выкладываем тесто на подпыленную мукой доску
- тщательно вымешиваем в течение десяти минут
- кладем тесто в пакет
- оставляем его на пол часа
- измельчаем орехи кусочками
- смешиваем с корицей и сахарной пудрой
- тесто разделяем на кусочки размером с шарик для пинг-понга.
- накрываем кусочки теста полотенцем
- берем один кусочек
- раскатываем его в тонкий круг
- смазываем тесто размягченным сливочным маслом
- посыпаем на тесто начинку
- с помощью тонкой палочки закручиваем тесто
- собираем такое тесто в гармошку
- снимаем с палочки
- кончики заправляем всередину
- так же поступаем и со всеми остальными кусочками теста
- выкладываем на застеленный пергаментом лист
- накрываем сделанные кусочки полотенцем, чтобы не сохли
- когда все готово, тогда смазываем наши крученики яичным желтком, взбитым со столовой ложкой воды
- ставим противень на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
- убавляем температуру до 160-170 градусов
- достаем противень
- смазываем пахлаву растопленным сливочным маслом
- возвращаем противень в духовку
- выпекаем еще час до золотистостого цвета
- для сахарного сиропа добавляем в горячую воду нужное количество сахара
- добавляем столовую ложку меда
- при нагревании нужно, чтобы сахар полностью растворился
- доведите раствор до кипения
- варим при слабом кипении пятнадцать минут
- горячую пахлаву заливаем сахарным сиропом
- накрываем пахлавую пленкой
- оставляем на 6 часов при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
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