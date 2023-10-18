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Как приготовить турецкую медовую пахлаву. Классический рецепт

18 октября, 2023 среда
15:53

Пошаговый рецепт приготовления медовой пахлавы – идеальное пособие для гурманов, которые мечтают приготовить настоящую турецкую пахлаву

Ингредиенты для приготовления пахлавы:

  • пшеничная мука – полкилограмма
  • одно куриное яйцо
  • один стакан молока
  • щепотка соли
  • сливочное масло – 250 г
  • грецкие орехи – 300 г
  • сахарная пудра – 300 г
  • корица – пол чайной ложки
  • один стакан сахара
  • один стакан воды
  • одна столовая ложка меда
рецепт медової пахлави

Пошаговый рецепт приготовления пахлавы:

  • просеиваем в миску муку
  • добавляем соль
  • перемешиваем
  • делаем в центре мучной горки ямку
  • выливаем в ямку яйцо, теплое молоко, растопленное сливочное масло (50 г)
  • замешиваем тесто
  • выкладываем тесто на подпыленную мукой доску
  • тщательно вымешиваем в течение десяти минут
  • кладем тесто в пакет
  • оставляем его на пол часа 
  • измельчаем орехи кусочками
  • смешиваем с корицей и сахарной пудрой
  • тесто разделяем на кусочки размером с шарик для пинг-понга.
  • накрываем кусочки теста полотенцем
  • берем один кусочек
  • раскатываем его в тонкий круг
  • смазываем тесто размягченным сливочным маслом
  • посыпаем на тесто начинку
  • с помощью тонкой палочки закручиваем тесто
  • собираем такое тесто в гармошку
  • снимаем с палочки
  • кончики заправляем всередину
  • так же поступаем и со всеми остальными кусочками теста
  • выкладываем на застеленный пергаментом лист
  • накрываем сделанные кусочки полотенцем, чтобы не сохли
  • когда все готово, тогда смазываем наши крученики яичным желтком, взбитым со столовой ложкой воды
  • ставим противень на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
  • убавляем температуру до 160-170 градусов
  • достаем противень
  • смазываем пахлаву растопленным сливочным маслом
  • возвращаем противень в духовку
  • выпекаем еще час до золотистостого цвета
  • для сахарного сиропа добавляем в горячую воду нужное количество сахара
  • добавляем столовую ложку меда
  • при нагревании нужно, чтобы сахар полностью растворился
  • доведите раствор до кипения
  • варим при слабом кипении пятнадцать минут
  • горячую пахлаву заливаем сахарным сиропом
  • накрываем пахлавую пленкой
  • оставляем на 6 часов при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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