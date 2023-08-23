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Как приготовить торт "Птичье молоко". Пошаговый рецепт
Нежный воздушный десерт "Птичье молоко" по классическим рецептам – соблазн для гурманов. "Птичье молоко" украсит ваш стол, а гости по достоинству оценят этот вкус
Торт "Птичье молоко" по-домашнему (простой классический рецепт)
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – один стакан
- желтки яичные – семь штук
- сахар – полстакана
- масло сливочное – 100 г
- сахар ванильный – одна чайная ложка
- разрыхлитель – одна чайная ложка.
Для глазури:
- шоколад горький – 150 г
- сахар – 30 г
- сливки – 180 г
- масло сливочное – 30 г.
Для суфле:
- белки яичные – семь штук
- желатин – 20 г
- сахар – один стакан
- масло сливочное – 170 г
- сгущенка - 250 г
- лимонная кислота – четверть чайной ложки.
Фото: gettyimages
Пошаговый рецепт приготовления:
- отделяем белки от желтков
- белки ставим в холодильник
- в желтки добавляем 125 г сахара
- еще добавляем одну чайную ложку ванильного сахара
- взбиваем в миксере на высокой скорости до белого цвета
- во время взбивания добавляем 100 г мягкого сливочного масла.
- в миске отмеряем один стакан белой муки
- добавляем одну чайную ложку разрыхлителя
- перемешиваем
- высыпаем полученную смесь во взбитые желтки
- руками замешиваем тесто
- дно разъемной формы диаметром (+/-26 см) застилаем бумагой для выпечки
- выкладываем в форму тесто
- разравниваем от середины до краев
- выпекаем двадцать минут при температуре 200 градусов
- заливаем 20 г желатина половиной стакана воды комнатной температуры
- оставляем набухать
- готовый корж выкладываем на решетку
- очищаем его от бумаги
- даем остыть
- в миску миксера кладем 170 г мягкого сливочного масла.
- взбиваем его на высокой скорости до белого цвета
- не прекращая взбивание, медленно добавляем 250 мг сгущенки комнатной температуры.
- из полученного крема откладываем две столовые ложки для украшения
- готовый крем оставляем при комнатной температуре
- набухший желатин перекладываем в маленькую кастрюльку
- добавляем 125 г сахара
- ставим кастрюльку на огонь
- постоянно размешивая, нагреваем до температуры 60 градусов
- выключаем
- оставляем остыть
- вынимаем из холодильника семь белков
- кладем их в миску миксера
- взбиваем на высоких оборотах в крепкую пену
- не прекращая взбивание, добавляем 0,25 чайной ложки лимонной кислоты, постепенно добавляем 125 грамм сахара.
- продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем слегка остывший желатин с сахаром
- уменьшаем скорость до средней
- понемногу добавляем приготовленный масляный крем
- длинным острым ножом разрезаем лепешку по высоте пополам
- одну часть кладем на дно разъемной формы диаметром 26 см
- сверху выкладываем половину приготовленного суфле
- накрываем второй половиной коржа
- выкладываем оставшееся суфле
- верх выравниваем
- ставим торт в холодильник на два часа
- в кастрюльку наливаем 180 г сливок
- добавляем 30 г сахара
- ставим на огонь
- нагреваем до полного растворения сахара
- в миску заранее отвешиваем 150 г горького шоколада
- наливаем горячие сливки с сахаром
- перемешиваем, пока шоколад полностью не растает
- продолжаем растирать, пока масса станет гладкой и блестящей
- добавляем 30 г сливочного масла
- растираем еще пять минут
- острым ножом отделяем торт от стен формы
- выкладываем его на большую тарелку
- выливаем охлажденную до 30 градусов глазурь
- выравниваем верх
- перекладываем торт на блюдо, на котором мы будем подавать его
- отправляем торт минимум на час в холодильник
- украшаем торт по своему усмотрению.
Фото: gettyimages
Желе птичье молоко
Ингредиенты:
- сметана – 1 л
- сахар – 1 стакан
- желатин – 50 г
- шоколад – 90 г
- молоко –150 мл.
Пошаговый рецепт приготовления:
- растворяем желатин в молоке
- сметану смешиваем с сахаром
- тщательно перемешиваем
- чтобы смешать желатин со сметаной, нам необходимо избавиться от комков, которые у нас загустели в желатине
- поэтому подогреваем его на огне аккуратно
- как только мы достигнем нужной консистенции желатина с молоком, сразу можем вливать его в сметану.
- отправляем смесь на водяную баню
- готовую смесь желе разделяем на две части
- первую часть выливаем в форму
- ждем, пока она остынет
- отправляем в холодильник, чтобы застыла
- ко второй части сметанной массы добавляем шоколад, который растопили на водяной бане.
- все перемешиваем
- ставим остывать
- когда нижняя часть сметанной массы застынет, тогда можем выливать вторую часть – охлажденную сметаночно-шоколадную массу.
- оставляем застывать на четыре часа в холодильнике.
Фото: gettyimages
Суфле птичье молоко
Ингредиенты (ориентировочно на 9 порций):
- яичные белки – четыре штуки
- сахар – один стакан
- желатин – полторы столовые ложки
- шоколад – 100 г
Пошаговое приготовление:
- замачиваем желатин в 0,5 стакана теплой воды
- через двадцать минут прогреваем на водяной бане до растворения
- взбиваем белки
- постепенно всыпаем сахар
- далее взбиваем с сахаром
- продолжая взбивать, добавляем разбавленный желатин.
- выливаем в форму массу
- разравниваем ее
- оставляем в холодильнике на двадцать минут
- растапливаем шоколад на водяной бане
- заливаем шоколадом, когда белковая масса застынет
- оставляем застывать
- аккуратно разрезаем суфле горячим ножом.
Фото: gettyimages
Птичье молоко (рецепт из сметаны и шоколада)
Ингредиенты:
- сметана – 500 г
- желатин – 15 г
- сахарная пудра – 120 г
- черный шоколад – 80 г
- сливочное масло – 30 г.
Пошаговое приготовление:
- насыпаем в чашку желатин
- вливаем воду (по инструкции на упаковке)
- перемешиваем
- оставляем на пятнадцать минут
- в другую чашку кладем сметану
- добавляем сахарную пудру
- перемешиваем венчиком
- растапливаем желатин в микроволновке
- добавляем к сметане
- перемешиваем
- готовую массу разливаем по креманкам
- ставим в холодильник на два часа
- черный шоколад растапливаем в микроволновке
- добавляем сливочное масло
- перемешиваем
- выливаем на застывшую сметану
- снова ставим в холодильник на двадцать минут.
Приятного аппетита!
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