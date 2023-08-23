Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Как приготовить торт "Птичье молоко". Пошаговый рецепт

Как приготовить торт "Птичье молоко". Пошаговый рецепт

23 августа, 2023 среда
16:58

Нежный воздушный десерт "Птичье молоко" по классическим рецептам – соблазн для гурманов. "Птичье молоко" украсит ваш стол, а гости по достоинству оценят этот вкус

Торт "Птичье молоко" по-домашнему (простой классический рецепт)

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – один стакан
  • желтки яичные – семь штук
  • сахар – полстакана
  • масло сливочное – 100 г
  • сахар ванильный – одна чайная ложка
  • разрыхлитель – одна чайная ложка.

Для глазури:

  • шоколад горький – 150 г
  • сахар – 30 г
  • сливки – 180 г
  • масло сливочное – 30 г.

Для суфле:

  • белки яичные – семь штук
  • желатин – 20 г
  • сахар – один стакан
  • масло сливочное – 170 г
  • сгущенка - 250 г
  • лимонная кислота – четверть чайной ложки.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

Пошаговый рецепт приготовления:

  • отделяем белки от желтков
  • белки ставим в холодильник
  • в желтки добавляем 125 г сахара
  • еще добавляем одну чайную ложку ванильного сахара
  • взбиваем в миксере на высокой скорости до белого цвета
  • во время взбивания добавляем 100 г мягкого сливочного масла.
  • в миске отмеряем один стакан белой муки
  • добавляем одну чайную ложку разрыхлителя
  • перемешиваем
  • высыпаем полученную смесь во взбитые желтки
  • руками замешиваем тесто
  • дно разъемной формы диаметром (+/-26 см) застилаем бумагой для выпечки
  • выкладываем в форму тесто
  • разравниваем от середины до краев
  • выпекаем двадцать минут при температуре 200 градусов
  • заливаем 20 г желатина половиной стакана воды комнатной температуры
  • оставляем набухать
  • готовый корж выкладываем на решетку
  • очищаем его от бумаги
  • даем остыть
  • в миску миксера кладем 170 г мягкого сливочного масла.
  • взбиваем его на высокой скорости до белого цвета
  • не прекращая взбивание, медленно добавляем 250 мг сгущенки комнатной температуры.
  • из полученного крема откладываем две столовые ложки для украшения
  • готовый крем оставляем при комнатной температуре
  • набухший желатин перекладываем в маленькую кастрюльку
  • добавляем 125 г сахара
  • ставим кастрюльку на огонь
  • постоянно размешивая, нагреваем до температуры 60 градусов
  • выключаем
  • оставляем остыть
  • вынимаем из холодильника семь белков
  • кладем их в миску миксера
  • взбиваем на высоких оборотах в крепкую пену
  • не прекращая взбивание, добавляем 0,25 чайной ложки лимонной кислоты, постепенно добавляем 125 грамм сахара.
  • продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем слегка остывший желатин с сахаром
  • уменьшаем скорость до средней
  • понемногу добавляем приготовленный масляный крем
  • длинным острым ножом разрезаем лепешку по высоте пополам
  • одну часть кладем на дно разъемной формы диаметром 26 см
  • сверху выкладываем половину приготовленного суфле
  • накрываем второй половиной коржа
  • выкладываем оставшееся суфле
  • верх выравниваем
  • ставим торт в холодильник на два часа
  • в кастрюльку наливаем 180 г сливок
  • добавляем 30 г сахара
  • ставим на огонь
  • нагреваем до полного растворения сахара
  • в миску заранее отвешиваем 150 г горького шоколада
  • наливаем горячие сливки с сахаром
  • перемешиваем, пока шоколад полностью не растает
  • продолжаем растирать, пока масса станет гладкой и блестящей
  • добавляем 30 г сливочного масла
  • растираем еще пять минут
  • острым ножом отделяем торт от стен формы
  • выкладываем его на большую тарелку
  • выливаем охлажденную до 30 градусов глазурь
  • выравниваем верх
  • перекладываем торт на блюдо, на котором мы будем подавать его
  • отправляем торт минимум на час в холодильник
  • украшаем торт по своему усмотрению.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

Желе птичье молоко

Ингредиенты:

  • сметана – 1 л
  • сахар – 1 стакан
  • желатин – 50 г
  • шоколад – 90 г
  • молоко –150 мл.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • растворяем желатин в молоке
  • сметану смешиваем с сахаром
  • тщательно перемешиваем
  • чтобы смешать желатин со сметаной, нам необходимо избавиться от комков, которые у нас загустели в желатине
  • поэтому подогреваем его на огне аккуратно
  • как только мы достигнем нужной консистенции желатина с молоком, сразу можем вливать его в сметану.
  • отправляем смесь на водяную баню
  • готовую смесь желе разделяем на две части
  • первую часть выливаем в форму
  • ждем, пока она остынет
  • отправляем в холодильник, чтобы застыла
  • ко второй части сметанной массы добавляем шоколад, который растопили на водяной бане.
  • все перемешиваем
  • ставим остывать
  • когда нижняя часть сметанной массы застынет, тогда можем выливать вторую часть – охлажденную сметаночно-шоколадную массу.
  • оставляем застывать на четыре часа в холодильнике.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

Суфле птичье молоко

Ингредиенты (ориентировочно на 9 порций):

  • яичные белки – четыре штуки
  • сахар – один стакан
  • желатин – полторы столовые ложки
  • шоколад – 100 г

Пошаговое приготовление:

  • замачиваем желатин в 0,5 стакана теплой воды
  • через двадцать минут прогреваем на водяной бане до растворения
  • взбиваем белки
  • постепенно всыпаем сахар
  • далее взбиваем с сахаром
  • продолжая взбивать, добавляем разбавленный желатин.
  • выливаем в форму массу
  • разравниваем ее
  • оставляем в холодильнике на двадцать минут
  • растапливаем шоколад на водяной бане
  • заливаем шоколадом, когда белковая масса застынет
  • оставляем застывать
  • аккуратно разрезаем суфле горячим ножом.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

Птичье молоко (рецепт из сметаны и шоколада)

Ингредиенты:

  • сметана – 500 г
  • желатин – 15 г
  • сахарная пудра – 120 г
  • черный шоколад – 80 г
  • сливочное масло – 30 г.

Пошаговое приготовление:

  • насыпаем в чашку желатин
  • вливаем воду (по инструкции на упаковке)
  • перемешиваем
  • оставляем на пятнадцать минут
  • в другую чашку кладем сметану
  • добавляем сахарную пудру
  • перемешиваем венчиком
  • растапливаем желатин в микроволновке
  • добавляем к сметане
  • перемешиваем
  • готовую массу разливаем по креманкам
  • ставим в холодильник на два часа
  • черный шоколад растапливаем в микроволновке
  • добавляем сливочное масло
  • перемешиваем
  • выливаем на застывшую сметану
  • снова ставим в холодильник на двадцать минут.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
перемога переможні новини
Автор Татьяна Яворськая
22 августа, 2023 вторник
Победные новости 545-го дня войны: ВСУ прорвали многоэшелонную линию обороны окупантов на Запорожье и первая партия ракет SCALP уже в Украине
війна проти РФ ЗСУ
23 августа, 2023 среда
ВСУ продолжают наступать в районе Роботиного и продвигаются ко второй линии обороны РФ, - ISW
22 августа, 2023 вторник
РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.8
    Покупка 37.8
    Продажа 38.66
  • EUR
    Покупка 41.15
    Продажа 42.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
23 августа
18:03
OPINION
В чем суть разочарованности — в претензии военными, ненавоевавшими обещанного?
17:28
Поддержка энергетики Украины: Британия предоставила 200 млн фунтов и 750 тонн оборудования, в Киев прибыл профильный чиновник
17:16
Аграрии собрали уже 38 тыс. тонн арбузов: больше всего – на Одесчине
16:50
Россияне держат в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
16:48
Верховная Рада
Верховная Рада возобновила обязательную отчетность партий
16:47
ElevenLabs запустила платформу на основе ИИ для создания синтетических голосов. Подробности
16:41
электроэнергиия
Украина 22 августа обновила рекорд объемов аварийной помощи по энергосистемам Румынии и Польши
16:32
Норвегия обвинила Meta в нарушении правил конфиденциальности
16:32
Более 80 городов 32 стран мира. Украинцы проведут демонстрации в рамках всемирной кампании ко Дню Независимости #IndependenceInMyHeart
16:21
Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS, - Науседа
16:21
После катастрофы миссии "Луна-25" РФ вывела на орбиту корабль "Прогресс МС-24"
16:05
Эксклюзив
Офицер Нацгвардии Украины: на восточном фронте враг давит на Белогоровку и Серебрянское лесничество
16:04
Индийский модуль Chandrayaan-3 успешно сел на Луну
16:03
Обновлено
Ночью РФ ударила по зернохранилищу и грузовому комплексу на Одесчине: уничтожены 13 тыс. тонн зерна
16:01
OPINION
Почему уволили Суровикина? Кто будет ответственен за осенние обстрелы
15:57
Обновлено
Пункты пропуска, транзит продовольствия, мост через Днестр: Зеленский и Шмігаль встретились с премьером Молдовы
15:42
В Черном море ВСУ подбили российский военный самолет
15:39
Обновлено
Президенты Литвы, Португалии и делегация из Боснии и Герцеговины прибыли в Украину
15:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:26
Россияне продолжают распространять серию фейков о похищении детей и продаже человеческих органов из Украины в Европу
15:24
Обновлено
Россияне ударили по Херсону: пострадала 81-летняя женщина
15:24
Российский вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВСУ: вероятно, это спецоперация ГУР
15:16
Опрос: около 45% респондентов считают патриотизмом донатить и разговаривать на украинском, а 33% - служить на фронте
15:06
Премьер Финляндии в Киеве заявил, что его страна готовит 18-й пакет военной помощи для Украины
14:58
СБУ установила личности 5 военных РФ, расстрелявших авто с киевлянином во время оккупации Бучи, им сообщено о подозрении
14:54
Эксклюзив
Украине нужно выйти к Азовому морю: полковник СБУ Костенко объяснил стратегию наступления ВСУ
14:40
Новости компаний
В ремонт производственной линии на Полтавском ГОКе инвестировали $2 миллиона
14:29
Обновлено
Россияне ударили по школе в Ромнах на Сумщине: 4 человека погибли, 4 ранены
14:25
Россия вывозит мусор из Ростова на временно оккупированный Донбасс
14:17
Хакеры воруют средства с брокерских счетов, используя ошибку "нулевого дня" в WinRAR
14:12
На вокзал Краматорска приехала странствующая выставка "Единение ради будущего"
14:00
OPINION
О Чернигове уже забыли?
13:59
"Пограничники и пограничницы: семья и война": в Киеве презентовали выставку с историями 20 военных
13:50
Обновлено
Украина отмечает День Государственного Флага
13:47
В зоопарке США родился редкий жираф без пятен: он может быть единственным таковым в мире
13:45
Huawei
Huawei, вероятно, строит секретную сеть для производства чипов по всему Китаю
13:44
Південна Корея
Глава оппозиционной партии Южной Кореи назвал актом террора сброс радиоактивной воды с Фукусимы
13:40
Эксклюзив
Украина после войны будет "беременна" новой Конституцией, - эксперт по праву Магера
13:30
"Борьба за независимость. Творцы. Эпизоды": в Киеве в День Независимости откроется выставка о выдающихся диссидентах
13:28
WhatsApp
В Британии оштрафовали банк США на $68,2 млн за общение в чатах WhatsApp между трейдерами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV