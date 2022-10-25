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Как приготовить суп с фрикадельками?
Суп с фрикадельками – простой и быстрый в приготовлении. Если фрикадельки будут заготовлены и заранее заморожены, то на его приготовление уйдет всего пять минут
Ингредиенты для супа с фрикадельками:
- 400 г мясного фарша
- 1,5 л воды
- 300 г картофеля
- 150 г моркови
- 150 г лука
- Соль, перец, укроп, петрушка и зеленый лук – по вкусу
Рецепт приготовления супа с фрикадельками.
- Готовим все ингредиенты
- Мясо/овощи тщательно моем
- Перемалываем через мясорубку мясо
- Солим/перчим
- Перемешиваем все до однородной массы
- Добавляем 2 щепотки соли
- Тщательно вымешиваем фарш
- Нарезаем мелко лук
- Натираем на терке морковь
- Наливаем в сковороду немного растительного масла
- Прогреваем ее
- Насыпаем в сковороду порезанные овощи
- Обжариваем их
- Часто помешиваем
- Обжариваем до золотистого оттенка лука
- Нарезаем картошку небольшими кубиками
- Лепим из фарша шарики
- Составляем их на доску
- Наливаем в кастрюлю 1,5л воды
- Доводим воду до кипения
- Добавляем в воду соль/перец
- В кипящую воду закладываем фрикадельки.
- Снова доводим до кипения
- Пену собираем и выбрасываем
- Одновременно с фрикадельками добавляем в воду картошку.
- Обжаренные овощи добавляем через семь минут
- Снова доводим суп до кипения.
- Выключаем огонь
- Накрываем кастрюлю крышкой
- Время, чтобы блюдо настояло – до 20 мин.
- Пока суп настаивается — нарезаем по вкусу укроп/петрушку/зеленый лук, чтобы потом посыпать блюдо уже в тарелке.
Приятного аппетита!
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