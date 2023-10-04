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Как приготовить сочные котлеты в духовке
Рецепт запеченных в духовке котлет вкусный, очень простой и удается всем
Сочные котлеты в духовке
Ингредиенты для сочных котлет в духовке:
- фарш (500 г свинины и 500 г говядины) – один килограмм
- панировочные сухари - 200 г
- вода комнатной температуры – 280 г
- одна средняя луковица
- соль – одна чайная ложка
- перец (по вкусу)
- два яйца
- десять столовых ложек молока
Пошаговый рецепт приготовления котлет в духовке:
- заливаем панировочные сухари водой
- перемешиваем
- оставьте постоять, пока не впитают воду
- добавляем фарш
- добавляем сырой молотый лук, соль и перец, яйца, молоко
- все перемешиваем очень тщательно
- застилаем противень пекарской бумагой
- смазываем его маслом
- мокрыми руками формируем котлетки
- выкладываем их на противень
- запекаем 45 минут при температуре 200° С (через 25 минут от начала процесса переворачиваем котлеты на другую сторону)
- если котлеты подрумянились и еще сырые, накрываем их фольгой и продолжаем готовить.
Приятного аппетита!
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