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Как приготовить салат из огурцов по-корейски?
Чтобы приготовить салат из огурцов по-корейски – не нужно быть супер профессиональным кулинаром. Достаточно запастись хорошими свежими овощами
Огурцы с морковью по-корейски на зиму
Ингредиенты для приготовления огурцов с морковью по-корейски:
- огурцы свежие - 4 кг
- морковь - 1,5 кг
- одна головка чеснока
- один красный острый перчик
- сахарный песок - полстакана
- уксус (9%) — один стакан
- масло растительное — один стакан
- приправа по-корейски – одна столовая ложка
- соль - три столовых ложки
Приготовление огурцов с морковью по-корейски:
- промываем огурцы
- нарезаем на кружочки
- зачищаем морковь и моем ее
- натираем на корейской терке
- очищаем чеснок
- натираем на мелкой терке
- все эти ингредиенты смешиваем в глубокой миске
- заправляем их солью, сахарным песком и приправой для корейской моркови вливаем уксуса.
- вливаем растительного масла
- перемешиваем
- даем четыре часа настояться
- каждый час перемешиваем салат
- выкладываем в заранее простерилизованные банки
- накрываем крышками,
- укладываем на дно кастрюли небольшое полотенце
- сверху аккуратно выставляем банки с огурчиками по-корейски
- заливаем водой по плечики
- доводим до кипения
- стерилизуем десять минут
- вынимаем банки
- плотно закрываем крышки
- убираем банки на десять часов под теплое одеяло
- ставим банки в холодильник на четыре часа
- убираем для хранения в темное место
Приятного аппетита!
Фото: smachnoho.com.u
Огурцы по-корейски без моркови
Ингредиенты:
- огурцы - 3 кг
- уксус (9%) - 150 мл
- масло растительное - 150 мл
- перец черный молотый - 15 г
- сахарный песок - 150 гр
- чеснок - шесть зубчиков
- соль - 75 г
Приготовление:
- замачиваем огурцы в холодной воде на три часа
- очищаем плоды от плодоножек с обеих сторон
- нарезаем не слишком мелкой соломкой
- вливаем в глубокий таз уксус и растительное масло
- засыпаем перец, соль и сахар
- перемешиваем
- добавляем измельченный чеснок.
- добавляем в маринад нарезанные огурцы
- перемешиваем всю массу
- периодически помешивая, выдерживаем смесь в течение шести часов
- закладываем салат в простерилизованные банки
- накрываем крышками
- стерилизуем банки с салатом, как в рецепте выше
- вынимаем банки с салатом после стерилизации.
- переворачиваем вверх дном
- убираем под теплое одеяло до охлаждения
- убираем заготовки в темное место.
Приятного аппетита!
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