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Как приготовить рассыпчатую пшеничную кашу быстро и вкусно. Простой рецепт
Пшеничную крупу несколько раз нужно хорошо промыть, залить холодной водой и варить на среднем огне. После закипания огонь убавляют до малого и варят до готовности
Вкусная пшеничная каша
Ингредиенты для пшеничной каши на воде:
- пшеничная крупа – один стакан
- вода – два стакана
- соль (по вкусу)
- сливочное масло – 40 г
Пошаговый рецепт приготовления пшеничной каши:
- перебираем пшеничную крупу от мусора
- промываем ее
- для получения рассыпчатой каши крупу следует промывать под проточной теплой водой в сите
- для вязкой густой каши промывать следует под холодной водой и недолго
- перекладываем крупу в кастрюлю
- заливаем водой
- ставим на средний огонь
- доводим до кипения
- закрываем крышкой
- убавляем огонь до малого
- варим в течение двадцати минут (кашу нужно несколько раз перемешать)
- солим по вкусу
- снимаем кашу с огня
- накрываем крышкой
- кладем сверху полотенце
- даем постоять пятнадцать минут
- добавляем в кашу сливочное масло
- подаем к столу
- добавить можно мед, сахар, свежие ягоды, фрукты, цукаты и т.п.
- также можно подавать в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам.
Приятного аппетита!
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