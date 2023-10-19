Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы
Как приготовить помидоры? Делимся рецептом
Вяление помидоров при минимальной температуре усилит вкус томатов и сохранит их на более длительное время для дальнейшего использования
Ингредиенты для приготовления вяленых помидоров:
- помидоры – 1 кг
- оливковое масло – одна столовая ложка
- соль – четверть чайной ложки
- базилик сушеный - половина чайной ложки
- чеснок сушеный (по вкусу)
- перец красный молотый (по вкусу)
- орегано сушеное (по вкусу)
- приправа "Итальянские травы" (по вкусу)
Фото: gettyimages
Способ приготовления вяленых томатов:
- разогреваем духовку до температуры 90°С
- моем помидоры, высушиваем их, удаляем сердцевину
- небольшие томаты разрезаем пополам, а большие разрезаем на четыре части
- удаляем семена и сок из томатов
- кладем кусочки помидоров в большую миску
- сбрызгиваем их оливковым маслом
- перемешиваем
- выкладываем на решетку, застеленную пергаментом, оставляя немного пространства вокруг каждого кусочка.
- присаливаем
- посыпаем базиликом, чесночным порошком, итальянскими травами, красным перцем.
- ставим противень в духовку на средний огонь
- оставляем духовку немного приоткрытой
- достаем томаты через 6-8 часов, когда они уменьшатся в размере
- оставляем томаты остывать
- храним вяленые помидоры в герметичном контейнере в холодильнике в течение нескольких дней (краткое хранение)
- храним вяленые помидоры в морозильной камере до шести месяцев (длительное хранение)
- еще можно сложить томаты в небольшой стерилизованной банке и залить оливковым маслом.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+11°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
19 октября
14:38
В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС
14:33
Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране
14:13
В РФ заявили, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
14:11
В Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Режиссер ленты отреагировал
14:08
OPINION
Принятие законопроекта о запрете религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, – это имитация и промедление
13:53
Нарушения авторских прав: музыкальные лейблы будут судиться с компанией ИИ, использовавшей тексты их песен для обучения чат-бота
13:44
Обновлено
Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
13:15
"Похищенное наследие": НАПК зафиксировало 245 культурных объектов, которые россияне украли в Украине за время войны
12:49
Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях
12:18
В тендерах приняло участие 35 тыс. поставщиков: за год через систему Prozorro объявили закупки на 589 млрд грн
12:14
Осенний дождь охватит всю Украину, кроме одного региона: прогноз погоды на 20 октября от Наталки Диденко
11:57
Авдеевка под постоянными обстрелами: из соображений безопасности в город перестали завозить гуманитарку
11:45
Обзор
Байден будет просить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины, Израиля и других кризисов, а украинская экономика адаптировалась к войне и начинает восстанавливаться. Акценты мировых СМИ 19 октября
11:40
ВАКС осудил экс-главу Укртелефильма Подлесного за продажу прав на госимущество за более 67 млн грн
11:38
Обновлено
Спасатели завершили разбор завалов в Запорожье: пять человек погибли, еще пять травмированы
11:34
"Живописная Украина": в Киеве откроют выставку живописи украинских художников 2-й половины ХХ века
11:32
Эксклюзив
Возможен харьковский сценарий, - лейтенант ВСУ Поляков прокомментировал заявление Зеленского об освобождении Бахмута
11:21
В Чернобыльской зоне остаются около 20 семей, отсоединенных от цивилизации, им помогают военные, - Наев
11:20
В Украине в ремонт вывели сразу 4 блока ТЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 19 октября
11:08
Фильм с украинской копродукцией "Фотофобия", выдвинутый на "Оскар", приобрела компания Filmotor