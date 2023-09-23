Силы обороны прорвали оборону россиян возле Вербового на Запорожье, - Тарнавский
Как приготовить полтавские галушки? Делимся быстрыми простыми рецептами
Галушки – традиционное блюдо украинской кухни, его подают как основное. Ленивые вареники – это тоже разновидность галушек
Знаменитые полтавские галушки на кефире
Ингредиенты:
- одно яйцо
- мука – 375 г
- кефир – 200 г
- сода – ½ чайной ложки
- щепотка соли
Пошаговый рецепт приготовления полтавских галушек на кефире:
- вливаем кефир в глубокую миску
- добавляем соду
- оставляем на пять минут
- добавляем яйцо
- перемешиваем
- постепенно добавляем муку
- вымешивайте сначала лопаткой
- дальше – руками
- формируем из теста шар
- кладем на двадцать минут подходить
- разделяем тесто на шесть частей
- из каждой делаем колбаску
- режем их на кусочки толщиной 1,5 см
- варим галушки три минуты в кипятке
- галушка должна держать форму
- к готовому блюду добавляем масло и соль по вкусу
- можно сделать и добавить подливку из жареного лука и грибов.
Фото: delo-vcusa
Галушки на пару на дрожжах
Ингредиенты:
Для теста:
- вода – 100 мл
- кефир – 400 мл
- дрожжи свежие – 25 г
- сода – ½ чайной ложки
- сахар – 1 чайная ложка
- соль – ½ чайной ложки
- мука – примерно 3 стакана
Для начинки:
- грибы шампиньоны – 400 г
- лук репчатый – 2 шт.
- масло растительное – четыре столовых ложки
- соль, перец (по вкусу)
Для соуса:
- майонез – 250 г
- чеснок – один зубчик
- вода – около ½ стакана
- соль, перец (по вкусу)
Для подачи:
- сметана
Рецепт приготовления галушек на дрожжах:
- разводим дрожжи в теплой воде с сахаром
- оставляем в теплом месте на десять минут
- кефир немного подогреваем
- добавляем соду, соль
- перемешиваем
- соединяем кефирную смесь с дрожжевой смесью
- добавляем небольшими порциями муку
- замешиваем тесто
- накрываем тесто салфеткой
- оставляем постоять
- очищаем и измельчаем лук
- моем шампиньоны
- нарезаем небольшими кусочками
- поджариваем лук на растительном масле до мягкости
- добавляем грибы
- жарим, помешивая, до выпаривания влаги
- солим, перчим
- раскатываем из теста валик
- нарезаем его на равные кусочки
- каждый кусочек распластываем
- кладем внутрь немного грибной начинки
- слепляем в кругленькую галушку
- варим на пару семь минут
- кипятим майонез с измельченным чесноком, водой, солью и перцем
- готовые клецки выкладываем на блюдо
- поливаем соусом
- отдельно подаем сметану.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Европа сомневается из-за призывов прекратить поддерживать Украину, а Зеленский пытается заручиться поддержкой США. Акценты мировых СМИ 22 сентября
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
"Транзит украинского зерна через Польшу продолжается": Дуда выразил опасение по поводу польского рынка
Киев
+24°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное
2023, суббота
23 сентября
11:02
Эксклюзив
"Сколько это может продолжаться?": волонтер Корчинская о недостаточном обеспечении новых бригад боевых медиков, которые заходят на линию фронта
09:37
Во временно оккупированной Кременной россияне определили дома, которые планируют сносить, - ОВА
09:34
С начала вторжения РФ 247-й российский полк потерял уже трех командиров, - британская разведка
08:46
Эксклюзив
"Странное назначение в прифронтовой области": депутат Харьковского облсовета о новой заместительнице главы ОВА
07:57
Обновлено
Массированная атака РФ на Украину: на Одесщине есть попадания, на Днепропетровщине работала ПВО
07:45
Спецоперация "Крабовая ловушка": силы ССО попали в штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей
07:26
Убийство лидера сикхов: США ожидают, что Индия будет сотрудничать с Канадой в расследовании дела
06:00
США требуют от Польши объяснения по поводу заявлений о прекращении поддержки Украины, - Bloomberg
02:20
Среди раненых есть генералы: Буданов озвучил количество жертв удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе
00:33
Эксклюзив
"В последние дни престиж Варшавы в международной политике понес колоссальный ущерб": польский политик о заявлении Моравецкого