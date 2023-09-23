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Главная Как приготовить полтавские галушки? Делимся быстрыми простыми рецептами

Как приготовить полтавские галушки? Делимся быстрыми простыми рецептами

23 сентября, 2023 суббота
11:00

Галушки – традиционное блюдо украинской кухни, его подают как основное. Ленивые вареники – это тоже разновидность галушек

Знаменитые полтавские галушки на кефире

Ингредиенты:

  • одно яйцо
  • мука – 375 г
  • кефир – 200 г
  • сода – ½ чайной ложки
  • щепотка соли

Пошаговый рецепт приготовления полтавских галушек на кефире:

  • вливаем кефир в глубокую миску
  • добавляем соду
  • оставляем на пять минут
  • добавляем яйцо
  • перемешиваем
  • постепенно добавляем муку
  • вымешивайте сначала лопаткой
  • дальше – руками
  • формируем из теста шар
  • кладем на двадцать минут подходить
  • разделяем тесто на шесть частей
  • из каждой делаем колбаску
  • режем их на кусочки толщиной 1,5 см
  • варим галушки три минуты в кипятке
  • галушка должна держать форму
  • к готовому блюду добавляем масло и соль по вкусу
  • можно сделать и добавить подливку из жареного лука и грибов.

галушки

Фото: delo-vcusa

Галушки на пару на дрожжах

Ингредиенты:

Для теста:

  • вода – 100 мл
  • кефир – 400 мл
  • дрожжи свежие – 25 г
  • сода – ½ чайной ложки
  • сахар – 1 чайная ложка
  • соль – ½ чайной ложки
  • мука – примерно 3 стакана

Для начинки:

  • грибы шампиньоны – 400 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • масло растительное – четыре столовых ложки
  • соль, перец (по вкусу)

Для соуса:

  • майонез – 250 г
  • чеснок – один зубчик
  • вода – около ½ стакана
  • соль, перец (по вкусу)

Для подачи:

  • сметана

Рецепт приготовления галушек на дрожжах:

  • разводим дрожжи в теплой воде с сахаром
  • оставляем в теплом месте на десять минут
  • кефир немного подогреваем
  • добавляем соду, соль
  • перемешиваем
  • соединяем кефирную смесь с дрожжевой смесью
  • добавляем небольшими порциями муку
  • замешиваем тесто
  • накрываем тесто салфеткой
  • оставляем постоять
  • очищаем и измельчаем лук
  • моем шампиньоны
  • нарезаем небольшими кусочками
  • поджариваем лук на растительном масле до мягкости
  • добавляем грибы
  • жарим, помешивая, до выпаривания влаги
  • солим, перчим
  • раскатываем из теста валик
  • нарезаем его на равные кусочки
  • каждый кусочек распластываем
  • кладем внутрь немного грибной начинки
  • слепляем в кругленькую галушку
  • варим на пару семь минут
  • кипятим майонез с измельченным чесноком, водой, солью и перцем
  • готовые клецки выкладываем на блюдо
  • поливаем соусом
  • отдельно подаем сметану.

Приятного аппетита!

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