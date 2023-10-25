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Как приготовить пирог киш с курицей и грибами?
Киш с курицей и грибами – национальное французское блюдо. Сегодня его знают и готовят во всем мире. В Украине киш также пришелся по душе. Этот вкус нет принципиального времени для употребления: завтрак, обед или ужин - киш будет уместным на столе
Ингредиенты для приготовления блюда киш с курицей и грибами:
Для начинки:
- куриное филе – 300 г
- два яйца
- шампиньоны - 400 г
- твердый сыр – 100 г
- соль (по вкусу)
- сметана – 100 г
- растительное масло – 20 г
- мускатный орех / кориандр / черный молотый перец (по вкусу)
Для теста:
- мука – два стакана
- сливочное масло – 200 г
- одно яйцо
- соль (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления блюда Киш с курицей и грибами:
- просеиваем муку в миску
- сливочное масло нарезаем кубиками
- добавляем в муку
- перетираем смесь руками в мелкую крошку
- добавляем яйцо
- солим
- замешиваем тесто до мягкого и эластичного
- выкладываем в жаропрочную форму (диаметр – 24 см)
- распределяем тесто руками по форме, формируя бортики
- прокалываем тесто вилкой в нескольких местах
- ставим тесто в разогретую до 200 градусов духовку.
- выпекаем десять минут
- вынимаем
- охлаждаем
- нарезаем куриное филе небольшим кубиком
- измельчаем грибы
- разогреваем в сковороде растительное масло
- обжариваем курицу до золотистости
Фото: www.freepik.com
- добавляем грибы
- вливаем немного кипяченой воды
- солим
- тушим на слабом огне до готовности (пока жидкость испарится)
- выключаем нагрев
- даем начинке остыть
- смешиваем в миске сметану, специи, соль и яйца.
- перемешиваем венчиком до однородности
- добавляем тертый сыр
- перемешиваем
- выкладываем в основу из теста начинку из грибов и курицы
- разравниваем
- поливаем равномерно заливкой пирог сверху
- отправляем на сорок минут в разогретую до 200 градусов духовку
- выпекаем до готовности.
Приятного аппетита!
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