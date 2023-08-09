Как приготовить оладьи из кабачков? Рецепт
Когда созревают молодые овощи, тогда оладьи кабачков (блины из кабачков или блинчики из кабачков) – первое блюдо на столе. Рецепты из кабачков – одни из самых популярных. Искренне делимся ими с вами
Кабачковые оладьи классические
Фото: www.freepik.com
Ингредиенты:
- три кабачка
- две столовые ложки муки
- одно яйцо
- один зубок чеснока
- соль (по вкусу)
- укроп (по вкусу)
- рафинированное растительное масло для жарки
- сметана (к столу)
- сыр дорблю (по желанию).
Пошаговый рецепт приготовления классических оладий из кабачка:
- очищаем кабачки от кожуры
- натираем на большой терке
- подсаливаем
- оставляем постоять десять минут
- отжимаем сок
- добавляем муку
- добавляем яйцо
- добавляем давленый чеснок
- добавляем мелко нарезанный укроп
- перемешиваем
- выкладываем ложкой небольшие оладьи на разогретую с маслом сковороду
- жарим на среднем огне до румянца по несколько минут с каждой стороны
- подаем к столу со сметаной и сыром дорблю.
Пышные оладьи из кабачков
Фото: Getty Images
Ингредиенты:
- 700 г кабачков
- 160 г муки
- два куриных яйца
- 50 г сметаны
- пять зубков чеснока
- половина чайной ложки соды
- столовая ложка оливкового масла
- соль/перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления пышных оладий из кабачков:
- натираем их на большой терке очищенные кабачки
- отжимаем лишний сок и сливаем его
- добавляем яйца
- добавляем сметану
- добавляем измельченный чеснок
- добавляем соль/перец
- перемешиваем
- добавляем соду
- добавляем часть муки
- перемешиваем
- если тесто получилось густым – разбавляем его соком из кабачков
- обжариваем оладьи на хорошо разогретой сковороде смазанным маслом.
- выкладываем ложкой массу кучками на сковороде
- жарим под крышкой с обеих сторон по три минуты
- к столу подаем блюдо со сметаной.
Кабачковые оладьи с сыром
Фото: www.freepik.com
Ингредиенты:
- два кабачки
- одно куриное яйцо
- четыре столовые ложки пшеничной муки
- 100 г твердого сыра
- соль (по вкусу)
- для жарки – рафинированное растительное масло.
Пошаговый рецепт приготовления кабачковых оладий с творогом:
- натираем кабачок на большой терке
- солим
- оставляем постоять на десять минут
- отжимаем нашу массу и сливаем лишний сок
- добавляем муки две столовые ложки
- перемешиваем
- при необходимости – добавляем еще немного муки
- тесто для кабачковых оладий должно быть не слишком густым и не редким
- натираем на большой терке сыр
- добавляем в тесто
- снова все перемешиваем
- выкладываем тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом
- обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Оладьи из кабачков на кефире
Фото: www.freepik.com
Ингредиенты:
- уже натертых и без лишнего сока – 300 г кабачков
- 150 г кефира
- одно яйцо
- три столовых ложки муки
- пол чайной ложки соды
- пол чайной ложки соли
- черный молотый перец (по вкусу)
- пучка зеленые
- два зубка чеснока
- рафинированное растительное масло для жарки.
Пошаговый рецепт приготовления кабачковых оладий на кефире:
- кабачки натираем
- солим
- даем постоять десять минут
- отжимаем
- добавляем яйцо
- перемешиваем
- добавляем в кефир комнатной температуры соду.
- размешиваем
- выливаем кефир в кабачки
- перемешиваем
- измельчаем чеснок и зелень
- добавляем в муку
- замешиваем тесто средней плотности
- солим/перчим
- выкладывать по столовой ложке массы на разогретую сковороду с растительным маслом.
- жарим наш вкус на среднем огне примерно по 3/4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира!
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