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Как приготовить оладьи из кабачков? Рецепт

9 августа, 2023 среда
19:11

Когда созревают молодые овощи, тогда оладьи кабачков (блины из кабачков или блинчики из кабачков) – первое блюдо на столе. Рецепты из кабачков – одни из самых популярных. Искренне делимся ими с вами

Кабачковые оладьи классические

оладки з кабачкі

Фото: www.freepik.com

Ингредиенты:

  • три кабачка
  • две столовые ложки муки
  • одно яйцо
  • один зубок чеснока
  • соль (по вкусу)
  • укроп (по вкусу)
  • рафинированное растительное масло для жарки
  • сметана (к столу)
  • сыр дорблю (по желанию).

рецепт оладок з кабачків

Пошаговый рецепт приготовления классических оладий из кабачка:

  • очищаем кабачки от кожуры
  • натираем на большой терке
  • подсаливаем
  • оставляем постоять десять минут
  • отжимаем сок
  • добавляем муку
  • добавляем яйцо
  • добавляем давленый чеснок
  • добавляем мелко нарезанный укроп
  • перемешиваем
  • выкладываем ложкой небольшие оладьи на разогретую с маслом сковороду
  • жарим на среднем огне до румянца по несколько минут с каждой стороны
  • подаем к столу со сметаной и сыром дорблю.

Пышные оладьи из кабачков

оладки з кабачкі

Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • 700 г кабачков
  • 160 г муки
  • два куриных яйца
  • 50 г сметаны
  • пять зубков чеснока
  • половина чайной ложки соды
  • столовая ложка оливкового масла
  • соль/перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления пышных оладий из кабачков:

  • натираем их на большой терке очищенные кабачки
  • отжимаем лишний сок и сливаем его
  • добавляем яйца
  • добавляем сметану
  • добавляем измельченный чеснок
  • добавляем соль/перец
  • перемешиваем
  • добавляем соду
  • добавляем часть муки
  • перемешиваем
  • если тесто получилось густым – разбавляем его соком из кабачков
  • обжариваем оладьи на хорошо разогретой сковороде смазанным маслом.
  • выкладываем ложкой массу кучками на сковороде
  • жарим под крышкой с обеих сторон по три минуты
  • к столу подаем блюдо со сметаной.

Кабачковые оладьи с сыром

оладки з кабачкі

Фото: www.freepik.com

Ингредиенты:

  • два кабачки
  • одно куриное яйцо
  • четыре столовые ложки пшеничной муки
  • 100 г твердого сыра
  • соль (по вкусу)
  • для жарки – рафинированное растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления кабачковых оладий с творогом:

  • натираем кабачок на большой терке
  • солим
  • оставляем постоять на десять минут
  • отжимаем нашу массу и сливаем лишний сок
  • добавляем муки две столовые ложки
  • перемешиваем
  • при необходимости – добавляем еще немного муки
  • тесто для кабачковых оладий должно быть не слишком густым и не редким
  • натираем на большой терке сыр
  • добавляем в тесто
  • снова все перемешиваем
  • выкладываем тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом
  • обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Оладьи из кабачков на кефире

Оладки з кабачків

Фото: www.freepik.com

Ингредиенты:

  • уже натертых и без лишнего сока – 300 г кабачков
  • 150 г кефира
  • одно яйцо
  • три столовых ложки муки
  • пол чайной ложки соды
  • пол чайной ложки соли
  • черный молотый перец (по вкусу)
  • пучка зеленые
  • два зубка чеснока
  • рафинированное растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления кабачковых оладий на кефире:

  • кабачки натираем
  • солим
  • даем постоять десять минут
  • отжимаем
  • добавляем яйцо
  • перемешиваем
  • добавляем в кефир комнатной температуры соду.
  • размешиваем
  • выливаем кефир в кабачки
  • перемешиваем
  • измельчаем чеснок и зелень
  • добавляем в муку
  • замешиваем тесто средней плотности
  • солим/перчим
  • выкладывать по столовой ложке массы на разогретую сковороду с растительным маслом.
  • жарим наш вкус на среднем огне примерно по 3/4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира!

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