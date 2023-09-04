Как приготовить настоящий классический львовский сырник с шоколадным тестом
Как приготовить настоящий классический львовский сырник с шоколадным тестом? Охотно делимся рецептом
Ингредиенты:
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мука – 300 г
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два яйца
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сахар – две столовые ложки
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сметана – одна столовая ложка
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сливочное масло – 150 г
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какао – две чайные ложки
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разрыхлитель – одна чайная ложка
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творог - 700 г
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еще четыре яйца (для начинки)
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растопленное сливочное масло – 100 г
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сахар – 170 г
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крахмал – две столовые ложки
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ванильный сахар
Пошаговый рецепт приготовления:
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растираем масло с сахаром и яйцами (2 шт.)
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добавляем сметану
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добавляем муку, какао и разрыхлитель
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замешиваем тесто
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разделяем на две части
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оставляем в морозильной камере на полчаса
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сыр с сахаром, желтками и ванилью взбиваем блендером
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отдельно взбиваем белки
Фото: из общедоступных источников
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осторожно перемешиваем массу лопаткой
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натираем одну часть теста
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сверху выкладываем начинку
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добавляем фрукты на выбор (в нашем случае – черника)
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сверху натираем вторую половину теста
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Выпекаем до часа при температуре 160 градусов.
Приятного аппетита!
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