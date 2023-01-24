Как приготовить кускус

Приготовить кускус. Обычный способ

Ориентировочное соотношение кускуса и воды/бульона: 1 к 1

Если варить кускус в кастрюле: жидкость на 1 см выше уровня крупы

Кускус можно заливать холодной водой или кипятком.

Варим несколько минут

Еще несколько минут блюдо должно постоять в кастрюле под крышкой

К готовому блюду можем добавлять ингредиенты по своему вкусу, также солим и смазываем оливковым маслом или сливочным маслом.

Если готовим без ингредиентов, тогда блюдо только поливаем маслом и солим (по своему вкусу)

Кускус на молоке

Ингредиенты:

Кускус – 1 стакан

Молоко – 500 г

Сахар (по своему вкусу)

Щепотка соли

Ваниль/корица (по своему вкусу)

Горстка сухофруктов

Две столовые ложки сливочного масла (можно заменить кокосовым)

Готовим кускус на молоке:

Доводим до кипения молоко в кастрюле вместе с сахаром, солью, специями.

Закипело молоко? Выключаем огонь!

Засыпаем в молоко кускус

Хорошо перемешиваем

Добавляем масло

Добавляем сухофрукты.

Накрываем крышкой

Через пятнадцать минут нужно еще раз перемешать блюдо (на этот раз вилкой)

Подаем блюдо к столу! Приятного аппетита!

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке: выбранный сорт нужно варить или только залить крутым кипятком и дать настояться.