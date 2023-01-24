Как приготовить кускус
В Украине об этом блюде узнали не так давно. Это отличный гарнир к рыбе или мясу. Кускус также можно использовать в качестве добавки в салат. Где купить кускус? Его легко найти в супермаркете или интернет-магазине
Приготовить кускус. Обычный способ
- Ориентировочное соотношение кускуса и воды/бульона: 1 к 1
- Если варить кускус в кастрюле: жидкость на 1 см выше уровня крупы
- Кускус можно заливать холодной водой или кипятком.
- Варим несколько минут
- Еще несколько минут блюдо должно постоять в кастрюле под крышкой
- К готовому блюду можем добавлять ингредиенты по своему вкусу, также солим и смазываем оливковым маслом или сливочным маслом.
- Если готовим без ингредиентов, тогда блюдо только поливаем маслом и солим (по своему вкусу)
Кускус на молоке
Ингредиенты:
- Кускус – 1 стакан
- Молоко – 500 г
- Сахар (по своему вкусу)
- Щепотка соли
- Ваниль/корица (по своему вкусу)
- Горстка сухофруктов
- Две столовые ложки сливочного масла (можно заменить кокосовым)
Готовим кускус на молоке:
- Доводим до кипения молоко в кастрюле вместе с сахаром, солью, специями.
- Закипело молоко? Выключаем огонь!
- Засыпаем в молоко кускус
- Хорошо перемешиваем
- Добавляем масло
- Добавляем сухофрукты.
- Накрываем крышкой
- Через пятнадцать минут нужно еще раз перемешать блюдо (на этот раз вилкой)
Подаем блюдо к столу! Приятного аппетита!
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке: выбранный сорт нужно варить или только залить крутым кипятком и дать настояться.
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