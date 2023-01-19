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Как приготовить хумус в домашних условиях
Хумус – питательное холодное блюдо, которое пришло к нам из восточной кухни. Делимся простым рецептом приготовления этого блюда в домашних условиях
Ингредиенты (ориентировочно на 6 порций)
- 300 г горошин сухого нута
- От 30 до 100 г (по Вашему вкусу) семян кунжута
- Половина чайной ложки зиры
- Чеснок – три зубка
- Щепотка карри
- Две столовые ложки лимонного сока
- Три столовые ложки оливкового масла
- Соль (по Вашему вкусу)
Как приготовить хумус?
- Промываем нут
- Замачиваем нут в холодной воде на ночь (12 часов)
- Утром сливаем воду
- Заливаем нут в кастрюле холодной свежей водой
- Не солим!
- Доводим до кипения
- Варим на маленьком огне до готовности (это примерно два часа)
- Воду сливаем в отдельную посуду
- В сухую сковороду накладываем пряности и зиру.
- Прокаливаем их до трех минут, постоянно перемешивая
- Пересыпаем специи в кофемолку, чтобы тщательно перемолоть
- Чистим чеснок
- Охлаждаем кунжут и измельчаем его в кофемолке
- Насыпаем/наливаем в блендер специи/чеснок/соль/оливковое масло/молотый кунжут.
- Тщательно взбиваем все ингредиенты, которые засыпали в блендер
- Далее добавляем порциями в блендер отваренный нут.
- Взбиваем всю смесь до состояния пюре
- Добавляем небольшими порциями отвар из нута, который мы налили в отдельную посуду раньше, для правильной консистенции нашего будущего блюда.
- Продолжаем все тщательно измельчать
- И наконец солим (по вкусу)
- Заправляем блюдо лимонным соком
- Еще раз все хорошо взбиваем
- Наконец-то наш домашний хумус готов!
- Выкладываем блюдо в пиалу
- Поливаем хумус оливковым маслом
- Даем настояться блюду в холодильнике примерно два часа
Приятного аппетита!
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