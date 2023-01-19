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Как приготовить хумус в домашних условиях

19 января, 2023 четверг
19:04

Хумус – питательное холодное блюдо, которое пришло к нам из восточной кухни. Делимся простым рецептом приготовления этого блюда в домашних условиях

Ингредиенты (ориентировочно на 6 порций)

  • 300 г горошин сухого нута
  • От 30 до 100 г (по Вашему вкусу) семян кунжута
  • Половина чайной ложки зиры
  • Чеснок – три зубка
  • Щепотка карри
  • Две столовые ложки лимонного сока
  • Три столовые ложки оливкового масла
  • Соль (по Вашему вкусу)

Как приготовить хумус?

  • Промываем нут
  • Замачиваем нут в холодной воде на ночь (12 часов)
  • Утром сливаем воду
  • Заливаем нут в кастрюле холодной свежей водой
  • Не солим!
  • Доводим до кипения
  • Варим на маленьком огне до готовности (это примерно два часа)
  • Воду сливаем в отдельную посуду
  • В сухую сковороду накладываем пряности и зиру.
  • Прокаливаем их до трех минут, постоянно перемешивая
  • Пересыпаем специи в кофемолку, чтобы тщательно перемолоть
  • Чистим чеснок
  • Охлаждаем кунжут и измельчаем его в кофемолке
  • Насыпаем/наливаем в блендер специи/чеснок/соль/оливковое масло/молотый кунжут.
  • Тщательно взбиваем все ингредиенты, которые засыпали в блендер
  • Далее добавляем порциями в блендер отваренный нут.
  • Взбиваем всю смесь до состояния пюре
  • Добавляем небольшими порциями отвар из нута, который мы налили в отдельную посуду раньше, для правильной консистенции нашего будущего блюда.
  • Продолжаем все тщательно измельчать
  • И наконец солим (по вкусу)
  • Заправляем блюдо лимонным соком
  • Еще раз все хорошо взбиваем
  • Наконец-то наш домашний хумус готов!
  • Выкладываем блюдо в пиалу
  • Поливаем хумус оливковым маслом
  • Даем настояться блюду в холодильнике примерно два часа

Приятного аппетита!

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