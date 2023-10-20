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Как приготовить хрустящие деруны из кабачков и картофеля
В деруны хорошо добавлять немного лука. Есть рецепты и без лука, но луком хороший дерун не испортить, а только улучшить его вкус. Сметану для соуса выбираем любой жирности на свой вкус. Сметану можно заменить греческим йогуртом.
Кабачковые деруны
Ингредиенты для дерунов из кабачков:
- кабачок – 600 г
- лук репчатый – 30 г
- одно яйцо
- соль (по вкусу)
- мука пшеничная – 40 г
- сметана – 100 г
- огурец – 50 г
- две веточки укропа
- один зубок чеснока
- масло постное – две столовые ложки
- перец черный (по вкусу)
Рецепт приготовления дерунов из кабачков:
- моем и обсушиваем свежий огурец
- натираем молодые кабачки на крупной терке
- перекладываем натертые кабачки в миску
- солим
- размешиваем
- оставляем на десять минут
- перекладываем натертые кабачки в дуршлаг
- отжимаем лишнюю жидкость
- нарезаем мелко лук
- переложить отжатые натертые кабачки в миску
- добавляем нарезанный лук, сырое куриное яйцо
- размешиваем
- добавляем муку, черный молотый перец
- тщательно все вымешиваем
- смазываем сковороду растительным маслом
- выкладываем столовой ложкой порции кабачковой массы на хорошо разогретую сковороду
- обжариваем деруны до румяности с одной стороны
- переворачиваем
- обжариваем вторую сторону
- натираем на мелкой терке свежий огурец
- рубим мелко ножом зелень укропа
- очищаем зубчик чеснока
- смешиваем в миске со сметаной натертый свежий огурец, рубленую зелень укропа и измельченный чеснок
- солим наш соус.
Деруны из кабачков и картофеля
Ингредиенты для дерунов из картофеля и кабачков:
Фото: ukr.medi
- кабачки – 200г
- картофель - 200г
- мука пшеничная – три столовых ложки
- одно яйцо
- растительное масло – 50 мл
- соль и перец черный молотый (по вкусу)
Рецепт приготовления дерунов из картофеля и кабачков:
- моем, сушим, очищаем и натираем на терке кабачок
- сливаем выделившийся сок
- моем, чистим и натираем на терке картофель
- сливаем излишки сока
- соединяем в глубокой миске кабачок и картофель
- добавляем яйцо
- перемешиваем
- солим и перчим
- всыпаем муку
- перемешиваем
- добавляем специи по вкусу
- тесто должно стать как густая сметана
- разогреваем в сковороде растительное масло
- выкладываем ложкой и обжариваем наши деруны с двух сторон до золотистой корочки.
- подаем со сметаной и измельченной зеленью.
Приятного аппетита!
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