Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Как приготовить хрустящие деруны из кабачков и картофеля

Как приготовить хрустящие деруны из кабачков и картофеля

20 октября, 2023 пятница
12:37

В деруны хорошо добавлять немного лука. Есть рецепты и без лука, но луком хороший дерун не испортить, а только улучшить его вкус. Сметану для соуса выбираем любой жирности на свой вкус. Сметану можно заменить греческим йогуртом.

Кабачковые деруны

Ингредиенты для дерунов из кабачков:

  • кабачок – 600 г
  • лук репчатый – 30 г
  • одно яйцо
  • соль (по вкусу)
  • мука пшеничная – 40 г
  • сметана – 100 г
  • огурец – 50 г
  • две веточки укропа
  • один зубок чеснока
  • масло постное – две столовые ложки
  • перец черный (по вкусу)

Рецепт приготовления дерунов из кабачков:

  • моем и обсушиваем свежий огурец
  • натираем молодые кабачки на крупной терке
  • перекладываем натертые кабачки в миску
  • солим
  • размешиваем
  • оставляем на десять минут
  • перекладываем натертые кабачки в дуршлаг
  • отжимаем лишнюю жидкость
  • нарезаем мелко лук
  • переложить отжатые натертые кабачки в миску
  • добавляем нарезанный лук, сырое куриное яйцо
  • размешиваем
  • добавляем муку, черный молотый перец
  • тщательно все вымешиваем
  • смазываем сковороду растительным маслом
  • выкладываем столовой ложкой порции кабачковой массы на хорошо разогретую сковороду
  • обжариваем деруны до румяности с одной стороны
  • переворачиваем
  • обжариваем вторую сторону
  • натираем на мелкой терке свежий огурец
  • рубим мелко ножом зелень укропа
  • очищаем зубчик чеснока
  • смешиваем в миске со сметаной натертый свежий огурец, рубленую зелень укропа и измельченный чеснок
  • солим наш соус.

Деруны из кабачков и картофеля

Ингредиенты для дерунов из картофеля и кабачков:

деруни з кабачків

Фото: ukr.medi

  • кабачки – 200г
  • картофель - 200г
  • мука пшеничная – три столовых ложки
  • одно яйцо
  • растительное масло – 50 мл
  • соль и перец черный молотый (по вкусу)

Рецепт приготовления дерунов из картофеля и кабачков:

  • моем, сушим, очищаем и натираем на терке кабачок
  • сливаем выделившийся сок
  • моем, чистим и натираем на терке картофель
  • сливаем излишки сока
  • соединяем в глубокой миске кабачок и картофель
  • добавляем яйцо
  • перемешиваем
  • солим и перчим
  • всыпаем муку
  • перемешиваем
  • добавляем специи по вкусу
  • тесто должно стать как густая сметана
  • разогреваем в сковороде растительное масло
  • выкладываем ложкой и обжариваем наши деруны с двух сторон до золотистой корочки.
  • подаем со сметаной и измельченной зеленью.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
вертоліт Мі-8МТВ.
20 октября, 2023 пятница
Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії
19 октября, 2023 четверг
ВСУ высадились на левом берегу Днепра и прорвали оборону врага, - ISW
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
13:49
Обновлено
морепродукты
В Украине заработал сервис е-Рыба: для кого внедрили и с какой целью
13:08
"Свободу палестинцам": Грета Тунберг организовала забастовку в знак солидарности с Палестиной и сектором Газы
12:35
Обновлено
Ночью в Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами, - Федоров
12:34
Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе
12:18
Третья мировая началась в 2008-м, а сейчас перешла в активную фазу, - Данилов
12:16
В Раде спрогнозировали, что законопроект о запрете пророссийских религиозных организаций примут до конца года
12:02
OPINION
Украина и война в Израиле: роль жертвы не принесет ничего положительного
11:50
Обзор
Почему Фицо ненавидит Украину, Путин посягает на глобальные правила через право вето в ООН, а европейские лидеры обеспокоены действиями Орбана. Акценты мировых СМИ 20 октября
11:38
самолет
Из Израиля в Румынию четвертым эвакуационным рейсом доставили 79 украинцев
11:36
В Украине из-за обстрелов и по другим причинам обесточено 419 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме по состоянию на 20 октября
11:35
В Дии появилась карта с Пунктами несокрушимости
11:24
Оккупанты утром атаковали поселок Кучеровка на Харьковщине: ранен мужчина
11:17
Обновлено
Казахстан заявил, что не запрещал экспорт в РФ никаких товаров из-за антироссийских санкций
11:15
В Грузии заявили, что принимают меры для подготовки к возможной ядерной войне
10:57
США отправят в Израиль ранее купленные у него две системы ПВО "Железный купол", - Reuters
10:57
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
"Будут хорошей целью для украинской системы поражения": Згурец о переброске истребителей МиГ-31К на крымские аэродромы
10:51
ООН
В ООН назвали блокаду сектора Газы преступлением против человечества. Израиль резко отреагировал
10:49
Под стражу взят житель Харьковщины, который согласился руководить созданным оккупантами "газораспределительным предприятием"
10:44
Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки
10:39
Обновлено
РФ ночью нанесла авиаудары по Бериславскому району Херсонщины: погиб человек
10:20
Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш
10:18
Пекин заявил, что готов сотрудничать с Россией ради мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом
10:03
сектор Газа
Израиль ударил по объектам "Хезболлы" и по Газе: ликвидирован террорист ХАМАС, который убивал гражданских
10:03
OPINION
Алексей Голобуцкий
Прицкер убедила: США все-таки изменят Украину. Ибо имеют здесь интерес
09:47
нефть
Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке
09:39
Анналена Бербок
Германия выделит 50 млн евро на экстренную помощь сектору Газы
09:33
Инфографика
Курс валют на 20 октября: гривня перед выходными укрепилась по отношению к доллару
09:32
Оккупанты в Луганской области открывают центры подготовки подростков для фронта
09:05
Британская разведка спрогнозировала, как удары ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска повлияют на ситуацию на фронте
09:03
Эксклюзив
Россияне ввезли в Мариуполь 70-80 тыс. гастарбайтеров, - депутат горсовета Забавин
09:01
Обзор
Что такое ливанская организация "Хезболла" и как ее террористы угрожают Израилю и миру
09:01
PR
Национальная эксклюзивная премьера. Смотри фильм "Довбуш" на SWEET.TV
08:44
Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами", Гуменюк призвала украинцев быть бдительными
08:40
Израиль объявил об эвакуации гражданских из Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
08:07
OPINION
Почему филиалом московской церкви в Украине должна заниматься не ДЭСС, а СБУ
08:01
Эксклюзив
Глен Грант
"Посеять хаос": военный эксперт Грант назвал приоритеты Путина
07:56
вертолет Ми-8МТВ.
Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
07:46
Обновлено
ВСУ за сутки ликвидировали 1380 окупантов, 55 танков и 120 бронемашин, - Генштаб
07:41
Чтобы не допустить заморозки войны в Украине, США и ЕС должны предоставить необходимую помощь и гарантии безопасности, - фон дер Ляен
07:11
Сбежавшего в КНДР американского военного обвинили в дезертирстве, - Reuters
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV