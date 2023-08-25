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Как приготовить холодец? Пошаговые рецепты
Подавать холодец можно в судочках, а на праздничный стол – в прозрачных пиалах или креманках с добавлением в качестве украшения нарезанной фигурным ножом отварной моркови, с горошком и зеленью
Холод из курицы
Ингредиенты:
- курица – один килограмм
- пять зубчиков чеснока
- один лук репчатый
- одна морковь
- специи (по вкусу)
- соль (по вкусу)
- желатин быстрорастворимый – одна чайная ложка
- одна пучка петрушки
Пошаговый рецепт приготовления:
- выкладываем филе, грудинку и бедра курицы в большую кастрюлю
- заливаем водой
- доводим до кипения
- первый бульон сливаем
- наливаем новую воду
- еще раз доводим до кипения
- крупно нарезаем лук
- нарезаем чеснок
- нарезаем морковь
- все добавляем в бульон
- накрываем крышкой
- варим три часа на маленьком огне
- за час до готовности добавляем специи и соль.
- готовый бульон процеживаем
- достаем овощи и мясо вытащить мясо
- растворяем желатин в стакане теплой воды
- вливаем в бульон
- когда куриное мясо полностью остынет, отделяем его от костей
- нарезаем на кусочки
- морковь нарезаем кружками
- лук и чеснок нам не понадобятся
- на дно формы для застывания выкладываем мясо
- заливаем бульоном
- сверху выкладываем морковь и листья петрушки
- оставляем на ночь студень в холодильнике
Фото: gettyimages
Как варить холодец из курицы и свинины?
Ингредиенты:
- одна свиная нога с копытом
- одна свиная рулька
- куриная голень - 600 г
- вода – 3,5 л
- соль (по вкусу)
- лист лавровый
- перец черный горошком (по вкусу)
- чеснок (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
- промываем тщательно свиную ногу и рульку
- зачищаем ножом от верхнего темного слоя и от щетины
- при необходимости – обжарим на огне и промываем
- промываем курицу
- складываем все в большую кастрюлю
- заливаем холодной водой
- ставим на огонь
- доводим до кипения
- снимаем пену
- накрываем крышкой
- убавляем огонь до минимума
- варим 2,5 часа на малом огне
- добавляем по вкусу соль
- добавляем перец горошком
- добавляем лавровый лист
- добавляем целую очищенную луковицу
- добавляем морковь
- накрываем крышкой
- варим еще один час
- вынимаем мясо из бульона
- охлаждаем
- отделяем от костей, нарезаем
- остужаем и процеживаем бульон
- чистим чеснок и мелко нарезаем
- в судочки для студня раскладываем мясо и чеснок, кусочки лаврового листа.
- добавляем немного черного молотого перца
- заливаем бульоном
- охлаждаем
- ставим в холодильник до полного застывания
- подаем с хреном или горчицей.
Фото: gettyimages
Холодец в мультиварке
Ингредиенты:
- свиные ножки – две штуки
- говядина на кости – полтора килограмма
- один лук репчатый
- одна морковь
- три лавровых листа
- три зубчика чеснока
- соль, перец (по вкусу)
Рецепт приготовления:
- промываем мясо и ножки
- крупно нарезаем лук
- крупно нарезаем морковь
- мясо и другие ингредиенты укладываем в чашу мультиварки.
- солим, перчим
- заливаем водой до краев
- включаем режим "Тушение" на шесть часов
- достаем мясо из бульона
- отделяем от кожи и костей
- нарезаем на мелкие куски
- измельчаем чеснок
- добавляем к мясу
- раскладываем в форму
- заливаем процеженным бульоном
- кладем в холодильник.
Приятного аппетита!
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