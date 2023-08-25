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Как приготовить холодец? Пошаговые рецепты

25 августа, 2023 пятница
16:36
холодец

Подавать холодец можно в судочках, а на праздничный стол – в прозрачных пиалах или креманках с добавлением в качестве украшения нарезанной фигурным ножом отварной моркови, с горошком и зеленью

Холод из курицы

Ингредиенты:

  • курица – один килограмм
  • пять зубчиков чеснока
  • один лук репчатый
  • одна морковь
  • специи (по вкусу)
  • соль (по вкусу)
  • желатин быстрорастворимый – одна чайная ложка
  • одна пучка петрушки

Пошаговый рецепт приготовления:

  • выкладываем филе, грудинку и бедра курицы в большую кастрюлю
  • заливаем водой
  • доводим до кипения
  • первый бульон сливаем
  • наливаем новую воду
  • еще раз доводим до кипения
  • крупно нарезаем лук
  • нарезаем чеснок
  • нарезаем морковь
  • все добавляем в бульон
  • накрываем крышкой
  • варим три часа на маленьком огне
  • за час до готовности добавляем специи и соль.
  • готовый бульон процеживаем
  • достаем овощи и мясо вытащить мясо
  • растворяем желатин в стакане теплой воды
  • вливаем в бульон
  • когда куриное мясо полностью остынет, отделяем его от костей
  • нарезаем на кусочки
  • морковь нарезаем кружками
  • лук и чеснок нам не понадобятся
  • на дно формы для застывания выкладываем мясо
  • заливаем бульоном
  • сверху выкладываем морковь и листья петрушки
  • оставляем на ночь студень в холодильнике

холодець

Фото: gettyimages

Как варить холодец из курицы и свинины?

Ингредиенты:

  • одна свиная нога с копытом
  • одна свиная рулька
  • куриная голень - 600 г
  • вода – 3,5 л
  • соль (по вкусу)
  • лист лавровый
  • перец черный горошком (по вкусу)
  • чеснок (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

  • промываем тщательно свиную ногу и рульку
  • зачищаем ножом от верхнего темного слоя и от щетины
  • при необходимости – обжарим на огне и промываем
  • промываем курицу
  • складываем все в большую кастрюлю
  • заливаем холодной водой
  • ставим на огонь
  • доводим до кипения
  • снимаем пену
  • накрываем крышкой
  • убавляем огонь до минимума
  • варим 2,5 часа на малом огне
  • добавляем по вкусу соль
  • добавляем перец горошком
  • добавляем лавровый лист
  • добавляем целую очищенную луковицу
  • добавляем морковь
  • накрываем крышкой
  • варим еще один час
  • вынимаем мясо из бульона
  • охлаждаем
  • отделяем от костей, нарезаем
  • остужаем и процеживаем бульон
  • чистим чеснок и мелко нарезаем
  • в судочки для студня раскладываем мясо и чеснок, кусочки лаврового листа.
  • добавляем немного черного молотого перца
  • заливаем бульоном
  • охлаждаем
  • ставим в холодильник до полного застывания
  • подаем с хреном или горчицей.

холодець

Фото: gettyimages

Холодец в мультиварке

Ингредиенты:

  • свиные ножки – две штуки
  • говядина на кости – полтора килограмма
  • один лук репчатый
  • одна морковь
  • три лавровых листа
  • три зубчика чеснока
  • соль, перец (по вкусу)

Рецепт приготовления:

  • промываем мясо и ножки
  • крупно нарезаем лук
  • крупно нарезаем морковь
  • мясо и другие ингредиенты укладываем в чашу мультиварки.
  • солим, перчим
  • заливаем водой до краев
  • включаем режим "Тушение" на шесть часов
  • достаем мясо из бульона
  • отделяем от кожи и костей
  • нарезаем на мелкие куски
  • измельчаем чеснок
  • добавляем к мясу
  • раскладываем в форму
  • заливаем процеженным бульоном
  • кладем в холодильник.

Приятного аппетита!

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