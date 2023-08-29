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Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус

29 августа, 2023 вторник
18:00

Капустняк – одно из традиционных классических блюд украинской кухни. Капустняк славится насыщенным вкусом с долей кислинки. По классическому рецепту суп должен содержать пшено и мясо

Классический капустняк (обычный) – украинский рецепт

Ингредиенты:

  • мясо утки – 200 г
  • вода – 3 л
  • капуста квашеная – полтора стакана
  • пшено – четыре столовых ложки
  • картофель – пять штук
  • одна луковица
  • одна морковь
  • соль – одна чайная ложка

капусняк

Фото: youtube

Пошаговый рецепт приготовления:

  • кладем мясо в кастрюлю
  • заливаем водой
  • варим примерно час с момента закипания
  • промываем пшено
  • сцедить его
  • заливаем холодной водой
  • чистим морковь и лук
  • лук нарезаем маленькими кубиками
  • морковь разделяем на две равные части
  • натираем одну часть моркови на крупной терке
  • разогреваем сковороду с маслом
  • высыпаем сюда лук, поджариваем его немного
  • добавляем морковь
  • перемешиваем
  • жарим до золотистого цвета
  • чистим картофель и нарезаем его кубиками
  • мясной бульон переливаем в большую кастрюлю и ставим на огонь
  • в кипящий бульон высыпаем процеженное пшено
  • добавляем отложенную половину моркови, натертую на крупной терке.
  • добавляем измельченный картофель
  • кипятим все компоненты пять минут
  • далее добавляем зажарку из моркови и лука.
  • добавляем измельченное вареное мясо утки
  • добавляем квашеную капусту
  • варим еще пол часа.

Капустняк из квашеной капусты с пшеном или суп из квашеной капусты

Ингредиенты:

  • ребра – 1 кг
  • капуста – 500 г
  • картофель – 500 г
  • пшено - 100 г
  • один лук
  • одна морковь
  • перец горошек – десять штук
  • одно лавровое письмо
  • масло для жарки.

капусняк

Фото: Pinterest

Приготовление:

  • опускаем ребра в кастрюлю с холодной водой
  • когда закипит – снимаем белую пену
  • готовим на маленьком огне к готовности мяса
  • добавляем соль
  • ближе к готовности мяса добавляем измельченный кубиками картофель.
  • пшено следует ошпарить в отдельной емкости кипятком.
  • оставляем постоять на семь минут
  • сливаем воду
  • отправляем пшено в другие компоненты
  • тушим овощи на сковороде - измельченный лук и натертую морковь
  • жарим до появления мягкости и золотистого цвета
  • добавляем квашеную капусту
  • тушим еще десять минут
  • как только пшено стало мягким и картофель приготовился, добавляем в капустняк тушеные овощи.
  • хорошо перемешиваем
  • варим еще пятнадцать минут
  • за пять минут до готовности добавляем кидаем лавровый лист, перец и солим.

Капустняк из свежей капусты

Ингредиенты:

  • четыре картофелины
  • треть белокочанной капусты
  • одна луковица
  • одна морковка
  • пол стакана пшена
  • щепотка пшеничной муки
  • томатная паста – три столовых ложки
  • растительное масло – 30 мл
  • соль (по вкусу)
  • три лавровых листа.

капусняк

Фото: Pinterest

Пошаговый рецепт приготовления:

  • мелко нашинковываем капусту
  • нарезаем на произвольные куски картофель
  • ставим на огонь кастрюлю
  • бросаем в нее картошку
  • капусту высыпаем после закипания воды
  • пшено промываем, перебираем
  • добавляем пшено к овощам
  • обжариваем лук вместе с морковью на сковороде до готовности
  • к луку и моркови добавляем муку и разбавленную водой томатную пасту.
  • перемешиваем
  • тушим три минуты
  • готовую зажарку добавляем в суп
  • перемешиваем
  • солим
  • добавляем лавровый лист
  • даем супу закипеть.

Капустняк по-закарпатски

Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 350 г
  • кукурузная крупа – 150 г
  • одно бедро куриное
  • ошеек свиной – 200 г
  • одна луковица
  • один пучок свежей зелени
  • два лавровых листа
  • соль, черный молотый перец (по вкусу).

капусняк

Фото: youtube

Приготовление:

  • отвариваем бульон из куриного бедра и луковицы
  • из готового бульона вынимаем ингредиенты
  • в бульон добавляем кукурузную крупу
  • добавляем квашеную капусту
  • варим сорок минут суп на среднем огне
  • нарезаем ошейок на небольшие кубики
  • добавляем в суп
  • продолжаем варить капустник еще двадцать минут
  • за пять минут до готовности супа добавляем лавровый лист, перец и соль.
  • зелень добавляем перед снятием капустника с огня.

Приятного аппетита!

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