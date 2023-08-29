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Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
Капустняк – одно из традиционных классических блюд украинской кухни. Капустняк славится насыщенным вкусом с долей кислинки. По классическому рецепту суп должен содержать пшено и мясо
Классический капустняк (обычный) – украинский рецепт
Ингредиенты:
- мясо утки – 200 г
- вода – 3 л
- капуста квашеная – полтора стакана
- пшено – четыре столовых ложки
- картофель – пять штук
- одна луковица
- одна морковь
- соль – одна чайная ложка
Фото: youtube
Пошаговый рецепт приготовления:
- кладем мясо в кастрюлю
- заливаем водой
- варим примерно час с момента закипания
- промываем пшено
- сцедить его
- заливаем холодной водой
- чистим морковь и лук
- лук нарезаем маленькими кубиками
- морковь разделяем на две равные части
- натираем одну часть моркови на крупной терке
- разогреваем сковороду с маслом
- высыпаем сюда лук, поджариваем его немного
- добавляем морковь
- перемешиваем
- жарим до золотистого цвета
- чистим картофель и нарезаем его кубиками
- мясной бульон переливаем в большую кастрюлю и ставим на огонь
- в кипящий бульон высыпаем процеженное пшено
- добавляем отложенную половину моркови, натертую на крупной терке.
- добавляем измельченный картофель
- кипятим все компоненты пять минут
- далее добавляем зажарку из моркови и лука.
- добавляем измельченное вареное мясо утки
- добавляем квашеную капусту
- варим еще пол часа.
Капустняк из квашеной капусты с пшеном или суп из квашеной капусты
Ингредиенты:
- ребра – 1 кг
- капуста – 500 г
- картофель – 500 г
- пшено - 100 г
- один лук
- одна морковь
- перец горошек – десять штук
- одно лавровое письмо
- масло для жарки.
Фото: Pinterest
Приготовление:
- опускаем ребра в кастрюлю с холодной водой
- когда закипит – снимаем белую пену
- готовим на маленьком огне к готовности мяса
- добавляем соль
- ближе к готовности мяса добавляем измельченный кубиками картофель.
- пшено следует ошпарить в отдельной емкости кипятком.
- оставляем постоять на семь минут
- сливаем воду
- отправляем пшено в другие компоненты
- тушим овощи на сковороде - измельченный лук и натертую морковь
- жарим до появления мягкости и золотистого цвета
- добавляем квашеную капусту
- тушим еще десять минут
- как только пшено стало мягким и картофель приготовился, добавляем в капустняк тушеные овощи.
- хорошо перемешиваем
- варим еще пятнадцать минут
- за пять минут до готовности добавляем кидаем лавровый лист, перец и солим.
Капустняк из свежей капусты
Ингредиенты:
- четыре картофелины
- треть белокочанной капусты
- одна луковица
- одна морковка
- пол стакана пшена
- щепотка пшеничной муки
- томатная паста – три столовых ложки
- растительное масло – 30 мл
- соль (по вкусу)
- три лавровых листа.
Фото: Pinterest
Пошаговый рецепт приготовления:
- мелко нашинковываем капусту
- нарезаем на произвольные куски картофель
- ставим на огонь кастрюлю
- бросаем в нее картошку
- капусту высыпаем после закипания воды
- пшено промываем, перебираем
- добавляем пшено к овощам
- обжариваем лук вместе с морковью на сковороде до готовности
- к луку и моркови добавляем муку и разбавленную водой томатную пасту.
- перемешиваем
- тушим три минуты
- готовую зажарку добавляем в суп
- перемешиваем
- солим
- добавляем лавровый лист
- даем супу закипеть.
Капустняк по-закарпатски
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 350 г
- кукурузная крупа – 150 г
- одно бедро куриное
- ошеек свиной – 200 г
- одна луковица
- один пучок свежей зелени
- два лавровых листа
- соль, черный молотый перец (по вкусу).
Фото: youtube
Приготовление:
- отвариваем бульон из куриного бедра и луковицы
- из готового бульона вынимаем ингредиенты
- в бульон добавляем кукурузную крупу
- добавляем квашеную капусту
- варим сорок минут суп на среднем огне
- нарезаем ошейок на небольшие кубики
- добавляем в суп
- продолжаем варить капустник еще двадцать минут
- за пять минут до готовности супа добавляем лавровый лист, перец и соль.
- зелень добавляем перед снятием капустника с огня.
Приятного аппетита!
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