Как приготовить домашние заварные профитроли? Рецепт
Профитроли - лакомство в виде небольших (до 4 см в диаметре) кулинарных изделий французской кухни из заварного теста с разными начинками: заварной крем, салат, грибы, мясо и т.п.
Сегодня мы предлагаем рецепт заварных профитролей в домашних условиях. Другие вариации на тему различных начинок – выбирайте с учетом обстоятельств. Формируя каждый профитроль – положите внутрь именно ту начинку, которая вам по вкусу.
Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):
- Один стакан пшеничной муки
- 100 г сливочного масла
- Три куриных яйца
- Щепотка соли
- Один стакан воды
Процесс приготовления:
- Кипятим один стакан воды
- Добавляем соль
- Нарезаем мелкими кусочками сливочное масло
- Убавляем огонь до минимума
- Просеиваем муку, непрерывно помешивая
- Помешиваем, не снимая с огня, до однородной массы
- Переводим готовое тесто в миску
- Разбиваем в миску по одному яйцу, тщательно перемешивая
- Взбиваем тесто деревянной ложкой до однородной массы.
- Выкладываем порционно тесто размером с грецкий орех на пергамент.
- Выпекаем в духовке десять минут (температура до 200 градусов)
- Далее увеличиваем температуру выпечки до 220 градусов
- Выпекаем еще (до пятнадцати минут)
- Готовые профитроли легонько прокалываем с одной стороны
- Растапливаем шоколад (70% какао) на водяной бане
- Поливаем профитроли шоколадом и посыпаем сахарной пудрой
Приятного аппетита!
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