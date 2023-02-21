Как приготовить домашние заварные профитроли? Рецепт

Сегодня мы предлагаем рецепт заварных профитролей в домашних условиях. Другие вариации на тему различных начинок – выбирайте с учетом обстоятельств. Формируя каждый профитроль – положите внутрь именно ту начинку, которая вам по вкусу.



Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):

Один стакан пшеничной муки

100 г сливочного масла

Три куриных яйца

Щепотка соли

Один стакан воды

Процесс приготовления:

Кипятим один стакан воды

Добавляем соль

Нарезаем мелкими кусочками сливочное масло

Убавляем огонь до минимума

Просеиваем муку, непрерывно помешивая

Помешиваем, не снимая с огня, до однородной массы

Переводим готовое тесто в миску

Разбиваем в миску по одному яйцу, тщательно перемешивая

Взбиваем тесто деревянной ложкой до однородной массы.

Выкладываем порционно тесто размером с грецкий орех на пергамент.

Выпекаем в духовке десять минут (температура до 200 градусов)

Далее увеличиваем температуру выпечки до 220 градусов

Выпекаем еще (до пятнадцати минут)

Готовые профитроли легонько прокалываем с одной стороны

Растапливаем шоколад (70% какао) на водяной бане

Поливаем профитроли шоколадом и посыпаем сахарной пудрой

Приятного аппетита!