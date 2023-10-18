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Как приготовить буженину в духовке в рукаве или в фольге
Буженина – это запеченный кусок свиного мяса, его натирают разными специями и ароматными травами. Это блюдо будет вкусным с любым гарниром. Правильно приготовленная буженина – настоящее украшение праздничного стола
Буженина в рукаве для запекания
Ингредиенты:
- свинина целым куском - 800 г
- соль – три чайных ложки
- перец черный и специи (по вкусу)
- три зубка чеснока
- вода – 1 л
- два лавровых листа
Приготовление буженины:
- доводим воду до кипения
- солим, перчим
- добавляем лавровый лист и специи.
- размешиваем
- воду охлаждаем
- кладем в нее мясо
- вода должна полностью покрыть мясо
- накрываем пленкой
- кладем на три часа в холодильник минимум
- достаем мясо
- обсушиваем
- солим и перчим
- натираем специями
- делаем надрезы
- в надрезы кладем очищенный нарезанный чеснок
- разогреваем духовку до 190 °С
- мясо упаковываем в рукав для запекания, сверху кладем лавровый лист из маринада.
- закрываем рукав
- запекаем в разогретой духовке один час
- верхушку рукава можно срезать, чтобы наша буженина хорошо зарумянилась.
Фото: wikipedia/Rainer Zenz
Буженина в фольге
Ингредиенты:
- окорок свиной - 1 кг
- чеснок – десять зубчиков
- горчица – три чайные ложки
- розмарин сухой – одна чайная ложка
- паприка – пол чайной ложки
- специи сухие – пол чайной ложки
- перец черный молотый - пол чайной ложки
- соль – одна чайная ложка
Приготовление:
- соединяем специи и соль
- перемешиваем
- моем свинину
- обсушиваем бумажными полотенцами
- выкладываем на тарелку
- делаем ножом в мясе глубокие проколы
- вставляем в проколы зубчики чеснока
- мясо тщательно натираем смесью соли и специй
- сверху обмазываем мясо горчицей
- перекладываем окорок в глубокую миску
- затягиваем пищевой пленкой
- кладем мясо мариноваться на семь часов в холодильник
- достаем окорок
- заворачиваем в фольгу
- выкладываем на противень
- отправляем мясо в холодную духовку
- прогреваем духовку до 180°С
- запекаем мясо полтора часа
- готовую буженину оставляем в духовке на два часа
- вынимаем мясо из духовки
- разворачиваем фольгу
- сливаем жидкость
- перекладываем буженину на блюдо
- накрываем ее пищевой пленкой
- кладем в холодильник еще на пять часов.
Приятного аппетита!
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