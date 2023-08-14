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Как приготовить бисквит с яблоками. Классический рецепт
Приготовить бисквит с яблоками – это просто, быстро и легко. Такой пирог – всегда нежный на вкус, пышный и вкусный. Гости и семья будут довольны вашим десертом. Ваше колдовство на кухне не будут напрасны
Итак, как испечь бисквит с яблоками?
Ингредиенты для приготовления бисквита с яблоками:
- яйца куриные – пять штук
- два яблока средних размеров
- 200 г сахара
- 200 г пшеничной муки
- сахар ванильный и корица (по вкусу)
- сахарная пудра – для посыпки блюда
- сливочное масло – одна столовая ложка.
Пошаговый рецепт приготовления бисквита с яблоками:
- просеиваем муку
- моем яблоки, чистим, нарезаем на кусочки
- перекладываем в большую тарелку
- посыпаем корицей кусочки яблое
- достаем яйца
- тщательно отделяем яичный желток от белка
- раскладываем желток и белок в отдельные сухие и чистые емкости.
- взбиваем миксером белок с сахаром (сахар добавляем порциями)
- по одному добавляем желтки и ванильный сахар.
- продолжаем взбивать на большой скорости
- добавляем муку в сахарно-яичную смесь
- уменьшаем скорость миксера и медленно подсыпаем муку в массу
- перемешиваем до однородного состояния на малых оборотах
- наливаем тесто в форму для запекания, предварительно смазав бока и дно формы для выпекания сливочным маслом.
- добавляем в тесто кусочки яблок
- нагреваем духовку до температуры 180°С
- ставим форму со бисквитом в духовку
- выпекаем пирог сорок минут
- достаем форму для запекания с пирогом
- даем остыть
- перекладываем на широкое блюдо
- равномерно посыпаем верх пирога сахарной пудрой
- сверху украшаем свежими ягодами (по желанию).
Приятного аппетита!
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