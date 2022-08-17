Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсал, передает ERR.

11 августа правительство Эстонии приняло решение прекратить впускать в страну граждан России с выданными ЭР шенгенскими визами. Санкция вступает в силу в пятницу, 19 августа. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не касается виз, выданных другими странами шенгенской зоны, то есть, например, россияне с визой, выданной Германией, все же могут въехать в Эстонию.

В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского Союза, заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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Вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Комуссаар отметил, что работа еще продолжается, предложение оформляется и должно быть готово на этой неделе.

Рейнсалу, который в среду встречался с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сказал, что это разумная цель и эксперты анализируют технические аспекты.

Министр констатировал, что законы Евросоюза это позволяют и привел в пример пандемию коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.

"Договором Евросоюза предусмотрены исключения, которые могут быть сделаны в пользу общественного порядка, безопасности, которые и являются сейчас казусом, а также в интересах здоровья народа, ведь этот прецедент, как мы помним, дал возможность ввести очень большие ограничения. Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавших в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы сделать шаги, чтобы поддержать победу Украины", – сказал он.

Однако, по словам Рейнсалу, целью является общеевропейский визовый запрет для граждан России и ради этого ведется работа.

"Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в Европейский союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией", - сказал министр.

5 августа посольство Латвии временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.

9 августа Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам РФ. 10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ

Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

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