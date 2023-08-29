Как преодолеть страх или тревожность: МОН предлагает провести 1 сентября урок ментального здоровья
МОН советует учителям провести 1 сентября урок о ментальном здоровье, разработанный для двух возрастных категорий учащихся – 1-6 и 7-11 классов
Об этом сообщила пресс-служба МОН.
"С началом нового учебного года увеличится нагрузка на детей. К стрессу, вызванному войной, прибавится необходимость взаимодействовать со сверстниками и учителями, адаптироваться к обучению в новых форматах и условиях, находить общий язык с родителями и опекунами. Все это потребует от школьников дополнительных усилий и может стать еще одним источником страхов, неуверенности в себе и переживаний. Предложенный урок "Ты как? Возвращаемся в школу!" научит детей нескольким техникам саморегуляции для того, чтобы преодолеть страх или тревожность, успокоиться, расслабиться и поддержать себя как во время учебы, так и во внешкольной жизни", - пояснили в ведомстве.
Материалы урока содержат видео, в которых психологи расскажут детям, как справиться с эмоциями.
В сценарии для учителей есть информация о том, как взрослые могут поддержать детей. Кроме того, есть перечень полезных ресурсов с упражнениями и техниками психологической самопомощи, а также ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы учительства во время кризиса.
Загрузить сценарий урока можно по ссылке .
- 24 марта в Украине стартовала коммуникационная кампания в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской. Она называется "Ты как?".
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