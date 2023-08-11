Относительно Музея Голодомора-Геноцида

Наша ключевая мировоззренческая проблема – близорукость и узкий временной горизонт мышления. Наши элиты в большинстве своем близоруки. Но и люди тоже. Политики мыслят в категориях политического сезона. Люди и подавно — в категориях сегодняшнего дня. Результат всегда будет одинаков. С таким подходом мы будем всегда проигрывать тем, кто мыслит в категориях десятилетий или веков.

То есть однажды мы такие просыпаемся, а Россия, например, аннексировала Крым. И мы постфактум себе констатируем: а аннексия-то, оказывается, не спонтанная идея. Готовились давно и усердно. Ай-ай-ай, нехорошие. А мы были не готовы. И даже не думали – не думали. Стоп, а кто мешал думать шире?

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Нашей близорукости есть, конечно, историческое объяснение: империя системно уничтожала все, что мы строили, и всех, кто пытался строить. Строить на нашей территории — значило с большой вероятностью потерять плоды труда. А то и жизнь. Во время войны. Во время раскулачивания. Во время Голодомора. Во время депортации. Это все формировало ментальность жизни-здесь и теперь. Не думай о завтра. Выживи сегодня. Завтра все может измениться. Прихвати себе сейчас, сколько можешь, потому что завтра ресурс исчезнет.

Наши политики, наши элиты все следствие этой ментальности. Следствие ментальности геноцида-голодомора в том числе! О том, что ресурс окончен. И все вокруг конечно. Государство и его институты – конечные. Зачем я буду вкладываться в то, что не сейчас, так завтра упадет? Лучше я себе построю какое-нибудь Межигорье, спрячусь там за забором и пережду беду.

Проблема в том, что это замкнутый круг. Все будет падать, пока мы не научимся думать шире. Мы не можем научиться думать шире, пока все падает.

А теперь сравните с мышлением Империи. Оно противоположное: ресурс нескончаем. Я всегда могу прибрать в руки еще одну-две колонии, парочку территорий — и вот ресурс снова есть. Это Рог Изобилия. Мне всегда есть откуда взять. Так что строить фундамент, думать о вечном и незыблемом, мыслить категориями столетий!

Мы противостоим врагу, который впереди нас. Чтобы победить, нужно научиться думать долгосрочно. Заглянуть по крайней мере туда, куда он смотрит.

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А это значит – строить тяглые институты. Прочность институтов обеспечивает преимущество. Тягкость культуры обеспечивает преимущество.

Поэтому Томос – это удар под дыхание империи. Поэтому Музей Голодомора-Геноцида – это удар под дыхание.

Это о стратегическом. Это о десятилетиях и столетиях. Это о фундаменте. Зафиксировать акт геноцида. Понять последствия — в том числе на ментальность. Переосмыслить. Выучить раз и навсегда, кто сеял смерть. Восстановите память. Построить на его основе политику.

Мы не можем пренебрегать фундаментом и браться возводить стены, не укрепив основание. Стены обрушатся.

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Об авторе: Сергей Стуканов, руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа

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