Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Как преодолеть близорукость политиков и общества
OPINION

Как преодолеть близорукость политиков и общества

Сергей Стуканов
11 августа, 2023 пятница
14:01
Мнение

Все будет падать, пока мы не научимся думать шире. Мы не можем научиться думать шире, пока все падает вокруг

Относительно Музея Голодомора-Геноцида

Наша ключевая мировоззренческая проблема – близорукость и узкий временной горизонт мышления. Наши элиты в большинстве своем близоруки. Но и люди тоже. Политики мыслят в категориях политического сезона. Люди и подавно — в категориях сегодняшнего дня. Результат всегда будет одинаков. С таким подходом мы будем всегда проигрывать тем, кто мыслит в категориях десятилетий или веков.

То есть однажды мы такие просыпаемся, а Россия, например, аннексировала Крым. И мы постфактум себе констатируем: а аннексия-то, оказывается, не спонтанная идея. Готовились давно и усердно. Ай-ай-ай, нехорошие. А мы были не готовы. И даже не думали – не думали. Стоп, а кто мешал думать шире?

Читайте также: Травма директора Музея Голодомора: "изученная беспомощность" перед российской пропагандой

Нашей близорукости есть, конечно, историческое объяснение: империя системно уничтожала все, что мы строили, и всех, кто пытался строить. Строить на нашей территории — значило с большой вероятностью потерять плоды труда. А то и жизнь. Во время войны. Во время раскулачивания. Во время Голодомора. Во время депортации. Это все формировало ментальность жизни-здесь и теперь. Не думай о завтра. Выживи сегодня. Завтра все может измениться. Прихвати себе сейчас, сколько можешь, потому что завтра ресурс исчезнет.

Наши политики, наши элиты все следствие этой ментальности. Следствие ментальности геноцида-голодомора в том числе! О том, что ресурс окончен. И все вокруг конечно. Государство и его институты – конечные. Зачем я буду вкладываться в то, что не сейчас, так завтра упадет? Лучше я себе построю какое-нибудь Межигорье, спрячусь там за забором и пережду беду.

Проблема в том, что это замкнутый круг. Все будет падать, пока мы не научимся думать шире. Мы не можем научиться думать шире, пока все падает.

А теперь сравните с мышлением Империи. Оно противоположное: ресурс нескончаем. Я всегда могу прибрать в руки еще одну-две колонии, парочку территорий — и вот ресурс снова есть. Это Рог Изобилия. Мне всегда есть откуда взять. Так что строить фундамент, думать о вечном и незыблемом, мыслить категориями столетий!

Мы противостоим врагу, который впереди нас. Чтобы победить, нужно научиться думать долгосрочно. Заглянуть по крайней мере туда, куда он смотрит.

Читайте также: Мой народ не таков. А особенно сейчас

А это значит – строить тяглые институты. Прочность институтов обеспечивает преимущество. Тягкость культуры обеспечивает преимущество.

Поэтому Томос – это удар под дыхание империи. Поэтому Музей Голодомора-Геноцида – это удар под дыхание.

Это о стратегическом. Это о десятилетиях и столетиях. Это о фундаменте. Зафиксировать акт геноцида. Понять последствия — в том числе на ментальность. Переосмыслить. Выучить раз и навсегда, кто сеял смерть. Восстановите память. Построить на его основе политику.

Мы не можем пренебрегать фундаментом и браться возводить стены, не укрепив основание. Стены обрушатся.

Источник

Об авторе: Сергей Стуканов, руководитель аналитического отдела в Центре контент-анализа

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Россия
Голодомор
история Львов
геноцид украинцев
Читайте также:
Дмитро Кулеба
10 августа, 2023 четверг
После вывода войск из Украины переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – Кулеба
Волинська трагедія, Польща
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
Олексій Резніков
10 августа, 2023 четверг
Расследование ZN.UA: Минобороны вместо зимней одежды купило у Турции летнюю, которая между таможнями подорожала втрое
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.69
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
11 августа
14:56
Новая Зеландия обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела
14:53
Зеленский: увольняем всех областных военкомов, управлять этой системой должны люди, прошедшие фронт
14:50
Эксклюзив
"Последствия "СВО" и их будет больше": представитель ГУР МО Юсов о взрывах на территории РФ
14:46
Обновлено
РФ атаковала Украину "кинджалами": на Франковщине погиб ребёнок, в Киеве обломки упали на территорию детской больницы
14:36
Эксклюзив
Необходимо наладить постоянную коммуникацию производителей оружия и ВСУ, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник
14:09
Новости компаний
Компания Ferrexpo в первом полугодии 2023 года инвестировала в Украину $58 млн
14:03
Жозеп Боррель
ЕС призвал военную хунту Нигера освободить задержанного президента и его семью
13:56
Обзор
танк Abrams M-1
Как Abrams повлияют на боевые действия в Украине: преимущества и технические характеристики американских танков
13:49
Залужный встретился с начальником генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
13:49
Приложение "Дия" установили почти 20 млн украинцев, более 4 млн пользуются сайтом
13:34
"Заработал больше "Барби": россияне распространили фейк о Зеленском, Нью-Йорке и республиканской партии США
13:26
Инфографика
Дистанционный формат обучения во время войны не поддерживают 63% опрошенных, - исследование
13:15
За год от запуска приложения Укрзализныци в нем купили более 4 млн билетов
12:59
Верховная Рада
В Раде зарегистрировали законопроект об аттестации украинцев, обучавшихся в оккупации
12:56
автопоезд
В июле подержанные авто в Европе подешевели наиболее за 12 месяцев, - исследование
12:38
В Харьковской области офлайн-обучение будет проходить в укрытиях: сколько заведений имеют защитные сооружения
12:24
Россия обвинила Украину в атаке Москвы беспилотником
12:21
хакер
Хакеры шпионили за сотрудниками посольств четырех стран в Беларуси, – Reuters
12:15
Обязательная эвакуация из Купянского района: за первые 2 дня удалось вывезти 33 человека
12:07
Россияне планируют обучать педагогов из ВОТ пропаганде в Москве
12:02
OPINION
"Самая низкая коррупция": воровать в условиях моновласти стали больше, тупее и наглее
12:00
Шольц предоставит Украине ракеты Taurus, если их запрограммируют не бить по территории России, - Spiegel
11:50
В Украине из-за обстрелов обесточено 355 населенных пунктов, еще 127 – из-за непогоды
11:42
В Киевзеленстрое правоохранители проводят обыски
11:29
На Netflix состоялась украинская премьера мини-сериала "Таблетки от боли"
11:13
Google
Google массово блокирует сервисы для компаний из РФ, находящихся под санкциями
11:08
Обновлено
Россияне с утра обстреляли Херсон и Берислав: есть погибший и раненые
10:59
ЗАЭС
Энергоатом: На четвертом блоке ЗАЭС из-за действий РФ произошла утечка воды из первого контура реактора во второй
10:58
Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета, - WP
10:48
Эксклюзив
Згурец рассказал, какую дальность будут иметь Taurus, предоставленные Украине
10:40
Обзор
Учения пилотов на F-16 затягиваются, Россия копирует иранские дроны, Купянск стал эпицентром боевых действий. Акценты мировых СМИ 11 августа
10:32
Экс-лидеру коммунистов Симоненко объявили подозрение в публичных призывах к оккупации Украины
10:31
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 3 погибших, 47 раненых. Ситуация в регионах
10:20
Обновлено
Удар "искандером" по Запорожью 10 августа: количество раненых выросло до 19
10:18
ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут
10:13
SpaceX Falcon
Компания SpaceX вывела в космос третью партию спутников Starlink за неделю
10:02
Партнерский материал
Новый Орлеан и ураган "Катрина": как восстанавливали после разрушительной стихии родину джаза
10:02
OPINION
Юрий Бутусов
На место Резникова придет человек Ермака?
09:44
Укрпочта
Можно печатать дома: Рада освободила электронные марки от НДС
09:20
Британская разведка назвала цель военных учений Беларуси на границе с Литвой и Польшей
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV