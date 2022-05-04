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Как предотвратить возможное ВИЧ-инфицирование в период войны. Советы от ЦОЗ

4 мая, 2022 среда
15:53
Здоровье

Ранения, увеличение количества хирургических вмешательств и случаев сексуального насилия во время войны увеличивают риск распространения ВИЧ-инфекции

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Один из способов предотвратить это – применить медикаментозную постконтактную профилактику.

Для этого нужно как можно скорее, но не позднее, чем через 72 часа после контакта с потенциально больным лицом, начать прием антиретровирусных препаратов.

О каком контакте идет речь? В ЦОЗ объясняют: прежде всего о незащищенном сексе, сопровождающимся насилием, повреждением или соскальзыванием презерватива. Половой путь передачи ВИЧ-инфекции наиболее распространен. К сожалению, с началом войны в Украине участились случаи сексуального насилия, совершенного российскими военными.

В зону повышенного риска попадают также работники отдельных специальностей: медики, правоохранители и военнослужащие. Опасный возбудитель может быть передан вследствие ранения острыми инструментами и оружием, загрязненными кровью или другими потенциально опасными биологическими жидкостями. Во время боевых действий люди чаще контактируют с кровью лиц, ВИЧ-статус которых неизвестен. Чаще проводятся и оперативные вмешательства.

Как поступить, если такой контакт состоялся?

Сначала нужно продезинфицировать место контакта: вымыть с мылом, подержав под проточной водой несколько минут либо до остановки кровотечения. Если доступа к воде нет, следует воспользоваться дезинфектором для рук.

Если потенциально инфицированная биологическая жидкость попала в глаза, то их необходимо промыть водой или физраствором. Нельзя использовать вещества, способные вызвать раздражение или даже повреждение слизистой глаза: мыло, спирт, дезинфицирующее средство и т.д.

Если вероятно зараженная биологическая жидкость попала в рот, ее нужно немедленно выплюнуть и тщательно прополоскать полость рта водой или физраствором.

При укусе с нарушением целостности кожи рекомендуется промыть рану водой и обработать ее дезинфекционным средством. Запрещается сжимать и тереть пораженный участок, отсасывать кровь из раны, использовать спирт, йод или перекись водорода, накладывать повязку, а также снимать контактные линзы при промывании глаз, потому что они выполняют функцию защитного барьера.

Следующий шаг – как можно скорее обратиться в медицинское учреждение. Первые 72 часа после контакта с ВИЧ-инфицированным являются решающими для профилактики передачи этой инфекции.

Получить информацию о работе медицинских учреждений, проводящих медикаментозную постконтактную профилактику, можно на онлайн-платформе, размещенной на сайте ЦОЗ, и в чат-боте в Telegram .

При возникновении вопросов можно звонить на общенациональную горячую линию по вопросам ВИЧ/СПИДа по номеру 0 800 500 451, на национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации:

  • Telegram: @NHL116123
  • Facebook: Ла Страда-Украина/La Strada-Ukraine
  • Skype: @lastrada-ukraine
  • email: [email protected]

или на национальную горячую линию для детей и молодежи по номеру 0 800 500 225 или 116 111:

  • Telegram: @CHL116111
  • Facebook: Национальная горячая линия для детей и молодежи
  • Instagram: @childhotline_ua

Медицинский работник оценит риск контакта и необходимость получения противовирусных препаратов, после чего проведет тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. Если провести тестирование на тот момент невозможно, это не повод откладывать медикаментозную постконтактную профилактику.

Врач подберет схему терапии в соответствии с возрастом пациента. В течение 28 дней придется принимать три препарата. Беременность не является противопоказанием к приему этого лекарства.

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