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Как предотвратить ухудшение здоровья во время жары: МОЗ дало советы украинцам

15 августа, 2023 вторник
15:34
Общество

В Украине наблюдается экстремальная жара, так что очень важно пить достаточно воды и следить за самочувствием. Особенно актуально это для людей из групп риска

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Украинцам советуют ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы (с 10 до 18). Стоит как можно больше времени находиться в помещении с кондиционером и пить много жидкости, даже если не испытываете жажды.

Также Министерство здравоохранения рекомендует осторожно планировать спортивные активности, есть легкую сбалансированную пищу, по возможности не употреблять алкоголь и охлаждать кожу.

"Никогда не оставляйте детей или домашних животных в машине", - отметили в ведомстве.

  • В Украине 16 августа ожидается солнечная и жаркая погода с максимальной температурой воздуха +29…+33 °C.
Новости
Украина
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