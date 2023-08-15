Как предотвратить ухудшение здоровья во время жары: МОЗ дало советы украинцам
В Украине наблюдается экстремальная жара, так что очень важно пить достаточно воды и следить за самочувствием. Особенно актуально это для людей из групп риска
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Украинцам советуют ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы (с 10 до 18). Стоит как можно больше времени находиться в помещении с кондиционером и пить много жидкости, даже если не испытываете жажды.
Также Министерство здравоохранения рекомендует осторожно планировать спортивные активности, есть легкую сбалансированную пищу, по возможности не употреблять алкоголь и охлаждать кожу.
"Никогда не оставляйте детей или домашних животных в машине", - отметили в ведомстве.
- В Украине 16 августа ожидается солнечная и жаркая погода с максимальной температурой воздуха +29…+33 °C.
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