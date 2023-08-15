Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Украинцам советуют ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы (с 10 до 18). Стоит как можно больше времени находиться в помещении с кондиционером и пить много жидкости, даже если не испытываете жажды.

Также Министерство здравоохранения рекомендует осторожно планировать спортивные активности, есть легкую сбалансированную пищу, по возможности не употреблять алкоголь и охлаждать кожу.

"Никогда не оставляйте детей или домашних животных в машине", - отметили в ведомстве.