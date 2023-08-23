В чем суть разочарованности — в претензии военными, ненавоевавшими обещанного?
Как правильно варить булгур? Рецепт приготовления и пропорции
Булгур – это питательный и полезный гарнир. В Украине он стал популярен совсем недавно. Крупа с таким экзотическим названием производится из пропаренной дробленой пшеницы
Как подготовить булгур для приготовления?
- булгур перед приготовлением слегка обжариваем на растительном масле
- он приобретает приятный ореховый привкус и становится рассыпчатым
- на стакан крупы берем одну столовую ложку растительного масла
- обжариваем крупу в посуде с толстым дном
- постоянно помешиваем
- в мультиварке обжарить булгур можно в режиме "Выпечка" или "Жарка".
Фото: gettyimages
Как варить булгур?
Способ приготовления 1
- после обжарки булгур можно варить
- берем горячей воды в два раза больше, чем крупы
- булгур при варке увеличивается в три раза
- если мы обжаривали крупу, то выливаем горячую воду прямо в кастрюлю, в которой жарился булгур
- если мы готовим блюдо без обжаривания, то крупу высыпаем в кастрюлю и сразу заливаем горячей водой.
- булгур можно не промывать
- солим воду
- варим полчаса под крышкой на маленьком огне
- перемешивать не нужно.
Способ приготовления 2 (в мультиварке)
- сырой или жареный булгур солим
- заливаем горячей водой
- варим полчаса под крышкой в режиме "Рис/Крупа" или "Плов"
- в середине варки – перемешиваем только один раз.
Способ приготовления 3 (в микроволновке)
- высыпаем крупу в стеклянный сосуд
- солим
- заливаем горячей водой
- накрываем крышкой
- готовим булгур три минуты на максимальной мощности микроволновки
- далее оставляем за закрытой дверцей микроволновки на двадцать минут.
Способ приготовления 4 (булгур на молоке)
- булгур готовят в виде сладкой каши
- добавляем еще сухофрукты или ягоды
- молока должно быть в пять раз больше, чем крупы
- доводим молоко до кипения
- всыпаем в него обжаренный булгур
- перемешиваем
- добавьте сахар, фрукты и соль (все по вкусу)
- на малом огне без крышки готовим двадцать минут
- выключаем огонь
- накрываем крышкой
- оставьте крупу еще на десять минут настояться.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+26°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.8 Покупка 37.8Продажа 38.66
- EUR Покупка 41.15Продажа 42.28
- Актуальное
- Важное
2023, среда
23 августа
17:28
Поддержка энергетики Украины: Британия предоставила 200 млн фунтов и 750 тонн оборудования, в Киев прибыл профильный чиновник
16:32
Более 80 городов 32 стран мира. Украинцы проведут демонстрации в рамках всемирной кампании ко Дню Независимости #IndependenceInMyHeart
16:05
Эксклюзив
Офицер Нацгвардии Украины: на восточном фронте враг давит на Белогоровку и Серебрянское лесничество
16:03
Обновлено
Ночью РФ ударила по зернохранилищу и грузовому комплексу на Одесчине: уничтожены 13 тыс. тонн зерна
15:57
Обновлено
Пункты пропуска, транзит продовольствия, мост через Днестр: Зеленский и Шмігаль встретились с премьером Молдовы
15:26
Россияне продолжают распространять серию фейков о похищении детей и продаже человеческих органов из Украины в Европу
15:16
Опрос: около 45% респондентов считают патриотизмом донатить и разговаривать на украинском, а 33% - служить на фронте
15:06
Премьер Финляндии в Киеве заявил, что его страна готовит 18-й пакет военной помощи для Украины
14:58
СБУ установила личности 5 военных РФ, расстрелявших авто с киевлянином во время оккупации Бучи, им сообщено о подозрении
14:54
Эксклюзив
Украине нужно выйти к Азовому морю: полковник СБУ Костенко объяснил стратегию наступления ВСУ
13:59
"Пограничники и пограничницы: семья и война": в Киеве презентовали выставку с историями 20 военных
13:44
Глава оппозиционной партии Южной Кореи назвал актом террора сброс радиоактивной воды с Фукусимы
13:30
"Борьба за независимость. Творцы. Эпизоды": в Киеве в День Независимости откроется выставка о выдающихся диссидентах