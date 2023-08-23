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Как правильно варить булгур? Рецепт приготовления и пропорции

23 августа, 2023 среда
17:54
булгур

Булгур – это питательный и полезный гарнир. В Украине он стал популярен совсем недавно. Крупа с таким экзотическим названием производится из пропаренной дробленой пшеницы

Как подготовить булгур для приготовления?

  • булгур перед приготовлением слегка обжариваем на растительном масле
  • он приобретает приятный ореховый привкус и становится рассыпчатым
  • на стакан крупы берем одну столовую ложку растительного масла
  • обжариваем крупу в посуде с толстым дном
  • постоянно помешиваем
  • в мультиварке обжарить булгур можно в режиме "Выпечка" или "Жарка".

булгур

Фото: gettyimages

Как варить булгур?

Способ приготовления 1

  • после обжарки булгур можно варить
  • берем горячей воды в два раза больше, чем крупы
  • булгур при варке увеличивается в три раза
  • если мы обжаривали крупу, то выливаем горячую воду прямо в кастрюлю, в которой жарился булгур
  • если мы готовим блюдо без обжаривания, то крупу высыпаем в кастрюлю и сразу заливаем горячей водой.
  • булгур можно не промывать
  • солим воду
  • варим полчаса под крышкой на маленьком огне
  • перемешивать не нужно.

Способ приготовления 2 (в мультиварке)

  • сырой или жареный булгур солим
  • заливаем горячей водой
  • варим полчаса под крышкой в режиме "Рис/Крупа" или "Плов"
  • в середине варки – перемешиваем только один раз.

Способ приготовления 3 (в микроволновке)

  • высыпаем крупу в стеклянный сосуд
  • солим
  • заливаем горячей водой
  • накрываем крышкой
  • готовим булгур три минуты на максимальной мощности микроволновки
  • далее оставляем за закрытой дверцей микроволновки на двадцать минут.

Способ приготовления 4 (булгур на молоке)

  • булгур готовят в виде сладкой каши
  • добавляем еще сухофрукты или ягоды
  • молока должно быть в пять раз больше, чем крупы
  • доводим молоко до кипения
  • всыпаем в него обжаренный булгур
  • перемешиваем
  • добавьте сахар, фрукты и соль (все по вкусу)
  • на малом огне без крышки готовим двадцать минут
  • выключаем огонь
  • накрываем крышкой
  • оставьте крупу еще на десять минут настояться.

Приятного аппетита!

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